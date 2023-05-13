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بولندا تبحث عن جسم جوي وصل من بيلاروسيا
بولندا تبحث عن جسم جوي وصل من بيلاروسيا
أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بولندا على "تويتر"، أن بولندا رصدت في المجال الجوي للبلاد ظهور جسم جوي وصل من بيلاروسيا، والذي قد يكون منطاد استطلاع يقوم... 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T09:07+0000
2023-05-13T09:07+0000
العالم
بولندا
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وقالت الوزارة إن "مركز العمليات الجوية رصد ظهور جسم في المجال الجوي لبولندا من بيلاروسيا. ووفقًا لمركز العمليات الجوية، فمن المحتمل أن يكون هذا منطادًا للمراقبة. وفقد الاتصال بالرادار في منطقة ريبين".وبحسب الوزارة، فإن "قائد مقر العمليات قرر إشراك القوات المناوبة للدفاع الإقليمي للبحث عن الهدف".وأكد ويتولد سورا، المتحدث باسم قوات الدفاع الإقليمية، لوكالة أنباء ريبين أنه تم إرسال مجموعة بحث إلى منطقة ريبين في مقاطعة كويافيان بوميرانيان. وقال سورا: "بدأت فرقة بحث وإنقاذ أرضية تابعة لقوات الدفاع عن الإقليم العمل. وتم إرسالها إلى المنطقة".كما تم تلقي معلومات حول المنطاد من إدارة الإطفاء. وقال الضابط المناوب: "لدينا معلومات عن منطاد في المجال الجوي اختفى من الرادار في منطقة ريبين. حدث كل شيء في الليل".
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العالم, بولندا
العالم, بولندا

بولندا تبحث عن جسم جوي وصل من بيلاروسيا

09:07 GMT 13.05.2023
© Photo / unsplash/Michael Kucharskiمنطاد فوق البحر
منطاد فوق البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
© Photo / unsplash/Michael Kucharski
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أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بولندا على "تويتر"، أن بولندا رصدت في المجال الجوي للبلاد ظهور جسم جوي وصل من بيلاروسيا، والذي قد يكون منطاد استطلاع يقوم بالمراقبة.
وقالت الوزارة إن "مركز العمليات الجوية رصد ظهور جسم في المجال الجوي لبولندا من بيلاروسيا. ووفقًا لمركز العمليات الجوية، فمن المحتمل أن يكون هذا منطادًا للمراقبة. وفقد الاتصال بالرادار في منطقة ريبين".
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وبحسب الوزارة، فإن "قائد مقر العمليات قرر إشراك القوات المناوبة للدفاع الإقليمي للبحث عن الهدف".
وأكد ويتولد سورا، المتحدث باسم قوات الدفاع الإقليمية، لوكالة أنباء ريبين أنه تم إرسال مجموعة بحث إلى منطقة ريبين في مقاطعة كويافيان بوميرانيان. وقال سورا: "بدأت فرقة بحث وإنقاذ أرضية تابعة لقوات الدفاع عن الإقليم العمل. وتم إرسالها إلى المنطقة".
كما تم تلقي معلومات حول المنطاد من إدارة الإطفاء. وقال الضابط المناوب: "لدينا معلومات عن منطاد في المجال الجوي اختفى من الرادار في منطقة ريبين. حدث كل شيء في الليل".
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