https://sputnikarabic.ae/20230513/بولندا-تبحث-عن-جسم-جوي-وصل-من-بيلاروسيا-1076980778.html
بولندا تبحث عن جسم جوي وصل من بيلاروسيا
بولندا تبحث عن جسم جوي وصل من بيلاروسيا
أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بولندا على "تويتر"، أن بولندا رصدت في المجال الجوي للبلاد ظهور جسم جوي وصل من بيلاروسيا، والذي قد يكون منطاد استطلاع يقوم... 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T09:07+0000
2023-05-13T09:07+0000
2023-05-13T09:07+0000
العالم
بولندا
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وقالت الوزارة إن "مركز العمليات الجوية رصد ظهور جسم في المجال الجوي لبولندا من بيلاروسيا. ووفقًا لمركز العمليات الجوية، فمن المحتمل أن يكون هذا منطادًا للمراقبة. وفقد الاتصال بالرادار في منطقة ريبين".وبحسب الوزارة، فإن "قائد مقر العمليات قرر إشراك القوات المناوبة للدفاع الإقليمي للبحث عن الهدف".وأكد ويتولد سورا، المتحدث باسم قوات الدفاع الإقليمية، لوكالة أنباء ريبين أنه تم إرسال مجموعة بحث إلى منطقة ريبين في مقاطعة كويافيان بوميرانيان. وقال سورا: "بدأت فرقة بحث وإنقاذ أرضية تابعة لقوات الدفاع عن الإقليم العمل. وتم إرسالها إلى المنطقة".كما تم تلقي معلومات حول المنطاد من إدارة الإطفاء. وقال الضابط المناوب: "لدينا معلومات عن منطاد في المجال الجوي اختفى من الرادار في منطقة ريبين. حدث كل شيء في الليل".
https://sputnikarabic.ae/20230502/وكالات-العثور-على-صاروخ-سقط-وسط-بولندا-قرب-مركز-تدريب-تابع-للناتو-1076577106.html
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العالم, بولندا
بولندا تبحث عن جسم جوي وصل من بيلاروسيا
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أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بولندا على "تويتر"، أن بولندا رصدت في المجال الجوي للبلاد ظهور جسم جوي وصل من بيلاروسيا، والذي قد يكون منطاد استطلاع يقوم بالمراقبة.
وقالت الوزارة إن "مركز العمليات الجوية رصد ظهور جسم في المجال الجوي لبولندا من بيلاروسيا. ووفقًا لمركز العمليات الجوية، فمن المحتمل أن يكون هذا منطادًا للمراقبة. وفقد الاتصال بالرادار في منطقة ريبين".
وبحسب الوزارة، فإن "قائد مقر العمليات قرر إشراك القوات المناوبة للدفاع الإقليمي للبحث عن الهدف".
وأكد ويتولد سورا، المتحدث باسم قوات الدفاع الإقليمية، لوكالة أنباء ريبين أنه تم إرسال مجموعة بحث إلى منطقة ريبين في مقاطعة كويافيان بوميرانيان. وقال سورا: "بدأت فرقة بحث وإنقاذ أرضية تابعة لقوات الدفاع عن الإقليم العمل. وتم إرسالها إلى المنطقة".
كما تم تلقي معلومات حول المنطاد من إدارة الإطفاء. وقال الضابط المناوب: "لدينا معلومات عن منطاد في المجال الجوي اختفى من الرادار في منطقة ريبين. حدث كل شيء في الليل".