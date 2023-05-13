تشييع جنازة القيادي إياد الحسني والجيش الإسرائيلي يدمر 20 منزلا في غزة منذ بداية التصعيد... صور
12:24 GMT 13.05.2023 (تم التحديث: 12:47 GMT 13.05.2023)
© Sputnik . Ajwad Jradatمئات الفلسطينيين يشيعون جثمان القائد في سرايا القدس، إياد الحسني، 13 مايو/ أيار 2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
حصري
شيّع مئات الفلسطينيين في مدينة غزة، اليوم السبت، جثمان مسؤول العمليات في سرايا القدس وعضو مجلسها العسكري، القائد إياد الحسني، الذي اغتاله الجيش الإسرائيلي.
وخرج موكب تشييع الجنازة من مستشفى غزة، واتجه إلى منزله لإلقاء نظرة الوداع عليه قبل مواراته الثرى.
ويعد إياد الحسني من أبرز قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وهو القيادي السادس الذي اغتاله الجيش الإسرائيلي خلال قصفه المتواصل على قطاع غزة.
ويقول القيادي في الجبهة الشعبية، طلال أبو ظريفة، في تصريحات لـ"سبوتنيك":
"سيدفع الاحتلال ثمنا باهظا، واستمرار المقاومة في قصف العمق الإسرائيلي هو الرد الاولي على جرائم الاحتلال بحق قادتنا وأبناء شعبنا، وليعلم الاحتلال أننا لن نقبل بسياسة الاغتيالات وسيدفع ثمن اغتيال القادة".
الى ذلك، رفعت القوات الإسرائيلية وتيرة استهدافها للمنازل خلال قصفها على قطاع غزة، وقد ارتفع عدد المنازل المدمرة منذ بداية التصعيد إلى 20 منزلا بشكل كامل.
© Sputnik . Ajwad Jradatمئات الفلسطينيين يشيعون جثمان القائد في سرايا القدس، إياد الحسني، 13 مايو/ أيار 2023
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© Sputnik . Ajwad Jradat
مئات الفلسطينيين يشيعون جثمان القائد في سرايا القدس، إياد الحسني، 13 مايو/ أيار 2023
© Sputnik . Ajwad Jradatمئات الفلسطينيين يشيعون جثمان القائد في سرايا القدس، إياد الحسني، 13 مايو/ أيار 2023
2/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
مئات الفلسطينيين يشيعون جثمان القائد في سرايا القدس، إياد الحسني، 13 مايو/ أيار 2023
© Sputnik . Ajwad Jradatمئات الفلسطينيين يشيعون جثمان القائد في سرايا القدس، إياد الحسني، 13 مايو/ أيار 2023
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© Sputnik . Ajwad Jradat
مئات الفلسطينيين يشيعون جثمان القائد في سرايا القدس، إياد الحسني، 13 مايو/ أيار 2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يدمر 20 منزلا في قطاع غزة، 13 مايو/ أيار 2023
4/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يدمر 20 منزلا في قطاع غزة، 13 مايو/ أيار 2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يدمر 20 منزلا في قطاع غزة، 13 مايو/ أيار 2023
5/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يدمر 20 منزلا في قطاع غزة، 13 مايو/ أيار 2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يدمر 20 منزلا في قطاع غزة، 13 مايو/ أيار 2023
6/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يدمر 20 منزلا في قطاع غزة، 13 مايو/ أيار 2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يدمر 20 منزلا في قطاع غزة، 13 مايو/ أيار 2023
7/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يدمر 20 منزلا في قطاع غزة، 13 مايو/ أيار 2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يدمر 20 منزلا في قطاع غزة، 13 مايو/ أيار 2023
8/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يدمر 20 منزلا في قطاع غزة، 13 مايو/ أيار 2023
1/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
مئات الفلسطينيين يشيعون جثمان القائد في سرايا القدس، إياد الحسني، 13 مايو/ أيار 2023
2/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
مئات الفلسطينيين يشيعون جثمان القائد في سرايا القدس، إياد الحسني، 13 مايو/ أيار 2023
3/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
مئات الفلسطينيين يشيعون جثمان القائد في سرايا القدس، إياد الحسني، 13 مايو/ أيار 2023
4/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يدمر 20 منزلا في قطاع غزة، 13 مايو/ أيار 2023
5/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يدمر 20 منزلا في قطاع غزة، 13 مايو/ أيار 2023
6/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يدمر 20 منزلا في قطاع غزة، 13 مايو/ أيار 2023
7/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يدمر 20 منزلا في قطاع غزة، 13 مايو/ أيار 2023
8/8
© Sputnik . Ajwad Jradat
الجيش الإسرائيلي يدمر 20 منزلا في قطاع غزة، 13 مايو/ أيار 2023
ويقول شاهد العيان، محمد محمود، لـ"سبوتنيك" إنه "من البارحة، اتصل بي ضابط إسرائيلي، وأخبرني أنه يجب إخلاء بيت طه والبيوت المحيطة، ومن أمس ونحن وأطفالنا ونسائنا نراقب البيت من منطقة قريبة لعلهم لا يهدمونه، لكن هذا ما فعله الاحتلال بالبيت وهدموه بالكامل، وأصبحنا في الشارع، ولا نريد شيئا من أحد، فنحن سنبقى مرابطين في أرضنا، وأقول للاحتلال ما الفائدة من تدمير بيوت المواطنين وتهجير 56 فرد، لكن نحنا باقون في ارضنا وصامدون في وجه الاحتلال".
وتضّمنت المنازل التي دُمّرت منذ بداية جولة التصعيد، قصف منزل عائلة البهتيني في حي التفاح شرق مدينة غزة، وشقق سكنية في عمارة الدولي بحي الرمال بمدينة غزة، ومنزل عائلة الغنام في مدينة رفح، ومنزل عائلة الأغا في بلدة القرارة شرق خان يونس، ومنزل عائلة المصري في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى شقق سكنية في مدينة حمد غرب خانيونس جنوب قطاع غزة، ومنزل عائلة طه في جباليا.
وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس الجمعة، اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، إياد الحسني، ليرتفع بذلك عدد قادة الحركة الذين اغتالتهم إسرائيل منذ بدء عمليتها العسكرية فجر الثلاثاء إلى 6.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، منذ فجر يوم الثلاثاء الماضي، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء و5 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من قطاع غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت (وسط) وإصابة آخرين.