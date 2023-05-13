تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:31 GMT 13.05.2023
05:31 GMT 13.05.2023
05:31 GMT 13.05.2023
تمكنت وحدات مجموعة قوات "دنيبر" الروسية، اليوم السبت، من تدمير مواقع المدفعية الأوكرانية على محور خيرسون، بما في ذلك مدفع هاوتزر أمريكي.
05:30 GMT 13.05.2023
أعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم السبت، تفعيل الدفاعات الجوية في ضواحي العاصمة كييف، وذلك في أعقاب إعلان حالة التأهب الجوي في عدد من المقاطعات.
05:30 GMT 13.05.2023
بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، مساء أمس الجمعة، مع وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، الاستعدادات لشن القوات المسلحة الأوكرانية هجوم مضاد ومساهمة شركاء كييف فيه.