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Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230513/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1076975876.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T05:31+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
جنود من القوات الخاصة أخمات في موقع قطاع كريمينسكي بالجبهة القتالية في دونباس، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:31 GMT 13.05.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:31 GMT 13.05.2023
سفن تحمل الحبوب من أوكرانيا تبحر عند مدخل مضيق البوسفور 2 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة تناقش "صفقة الحبوب" مع وزير الخارجية الأوكراني
04:22 GMT
05:31 GMT 13.05.2023
إعداد العتاد العسكري لمؤتمر جيش 2017 في مقاطعة روسِتوف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مجموعة قوات "يوغ" الروسية تدمر رادارا أوكرانيا على محور دونيتسك
03:37 GMT
05:31 GMT 13.05.2023
قوات مجموعة "دنيبر" الروسية تدمر المدفعية الأوكرانية على محور خيرسون
تمكنت وحدات مجموعة قوات "دنيبر" الروسية، اليوم السبت، من تدمير مواقع المدفعية الأوكرانية على محور خيرسون، بما في ذلك مدفع هاوتزر أمريكي.
05:30 GMT 13.05.2023
تفعيل الدفاعات الجوية في ضواحي كييف
أعلنت السلطات الأوكرانية، فجر اليوم السبت، تفعيل الدفاعات الجوية في ضواحي العاصمة كييف، وذلك في أعقاب إعلان حالة التأهب الجوي في عدد من المقاطعات.
05:30 GMT 13.05.2023
بلينكين يبحث مع نظير الأوكراني الاستعدادات لشن هجوم مضاد
بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، مساء أمس الجمعة، مع وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، الاستعدادات لشن القوات المسلحة الأوكرانية هجوم مضاد ومساهمة شركاء كييف فيه.
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