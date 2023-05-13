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https://sputnikarabic.ae/20230513/تقرير-رسمي-العراق-تعرض-لـ7-هزات-أرضية-خلال-الشهر-الماضي-1076985822.html
تقرير رسمي: العراق تعرض لـ7 هزات أرضية خلال الشهر الماضي
تقرير رسمي: العراق تعرض لـ7 هزات أرضية خلال الشهر الماضي
أكد تقرير رسمي عراقي أن العراق تعرض خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، إلى 7 هزات أرضية. 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T11:39+0000
2023-05-13T11:39+0000
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ووفقا للتقرير الذي نشرته "السومرية نيوز"، فإن الهزات كانت في محافظات "كركوك وديالى (قضاء خانقين) وواسط (النعمانية) والديوانية".التقرير الذي أصدرته الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، قال إن "العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر هو (16) هزة ارضية منها (7) هزات أرضية داخل العراق و(5) هزات أرضية داخل إيران وهزتان ارضيتان في سوريا وهزتان ارضيتان في تركيا"،.وقال: "تم ملاحظة المناطق الغربية والغربية الجنوبية من العراق تخلو من اي نشاط زلزالي وهذا ما يوضح طبيعة حركة الصفيحة العربية وموقع العراق منها في الجزء الشمالي الشرقي وازدياد النشاط الزلزالي بأتجاه مناطق التصادم وتحديداً بأتجاه الشمال والشمال الشرقي للعراق".طالع أيضا: زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب الحدود العراقية الإيرانية
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تقرير رسمي: العراق تعرض لـ7 هزات أرضية خلال الشهر الماضي

11:39 GMT 13.05.2023
© Sputnik . Павел Давыдов / الانتقال إلى بنك الصوربغداد
بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
© Sputnik . Павел Давыдов
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أكد تقرير رسمي عراقي أن العراق تعرض خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، إلى 7 هزات أرضية.
ووفقا للتقرير الذي نشرته "السومرية نيوز"، فإن الهزات كانت في محافظات "كركوك وديالى (قضاء خانقين) وواسط (النعمانية) والديوانية".
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التقرير الذي أصدرته الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، قال إن "العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر هو (16) هزة ارضية منها (7) هزات أرضية داخل العراق و(5) هزات أرضية داخل إيران وهزتان ارضيتان في سوريا وهزتان ارضيتان في تركيا"،.

وبخصوص قوة تلك الهزات أوضح التقرير أنها "تراوحت بين (2،5-4،6) درجة في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين (28،5)كم".

وقال: "تم ملاحظة المناطق الغربية والغربية الجنوبية من العراق تخلو من اي نشاط زلزالي وهذا ما يوضح طبيعة حركة الصفيحة العربية وموقع العراق منها في الجزء الشمالي الشرقي وازدياد النشاط الزلزالي بأتجاه مناطق التصادم وتحديداً بأتجاه الشمال والشمال الشرقي للعراق".
طالع أيضا: زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب الحدود العراقية الإيرانية
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