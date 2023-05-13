https://sputnikarabic.ae/20230513/حركة-الجهاد-الإسلامي-تتوعد-إسرائيل-بالرد-على-اغتيال-القيادي-إياد-الحسني-1076981784.html
حركة الجهاد الإسلامي تتوعد إسرائيل بالرد على اغتيال القيادي إياد الحسني
حركة الجهاد الإسلامي تتوعد إسرائيل بالرد على اغتيال القيادي إياد الحسني
توعدت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم السبت، إسرائيل بالرد على اغتيال القيادي إياد الحسني مسؤول العمليات المركزية في سرايا القدس وعضو مجلسها العسكري. 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T09:32+0000
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وقالت حركة الجهاد الفلسطينية، في بيان لها، إن "المقاومة مستمرة كنهج ثابت لا تحيد عنه ولا تفرط فيه مهما بلغت التضحيات"، مؤكدة أن ردها على هذه الجريمة سيتواصل.وأضافت أن "الحسني ارتقى شهيدا بعد قصف إسرائيلي تعرض له أثناء قيامه بواجباته الجهادية في إدارة معركة ثأر الأحرار".وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس الجمعة، اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، إياد الحسني، ليرتفع بذلك عدد قادة الحركة الذين اغتالتهم إسرائيل منذ بدء عمليتها العسكرية فجر الثلاثاء إلى 6.وأفادت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية أن مصر قدمت إلى إسرائيل، بعد اغتيال الأخيرة إياد الحسني مسؤول العمليات في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، مسودة جديدة لوقف إطلاق النار.وأضافت أن إسرائيل لم ترد بعد على المقترح المصري، ربما انتظارا منها لرد "الجهاد الإسلامي".وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، منذ فجر الثلاثاء، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء و5 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من قطاع غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت (وسط) وإصابة آخرين.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حركة الجهاد الإسلامي تتوعد إسرائيل بالرد على اغتيال القيادي إياد الحسني
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توعدت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، اليوم السبت، إسرائيل بالرد على اغتيال القيادي إياد الحسني مسؤول العمليات المركزية في سرايا القدس وعضو مجلسها العسكري.
وقالت حركة الجهاد الفلسطينية، في بيان لها، إن "المقاومة مستمرة كنهج ثابت لا تحيد عنه ولا تفرط فيه مهما بلغت التضحيات"، مؤكدة أن ردها على هذه الجريمة سيتواصل.
وأضافت أن "الحسني ارتقى شهيدا بعد قصف إسرائيلي تعرض له أثناء قيامه بواجباته الجهادية في إدارة معركة ثأر الأحرار".
وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس الجمعة، اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، إياد الحسني
، ليرتفع بذلك عدد قادة الحركة الذين اغتالتهم إسرائيل منذ بدء عمليتها العسكرية فجر الثلاثاء إلى 6.
وأفادت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية أن مصر قدمت إلى إسرائيل، بعد اغتيال الأخيرة إياد الحسني مسؤول العمليات في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، مسودة جديدة لوقف إطلاق النار
.
وأضافت أن إسرائيل لم ترد بعد على المقترح المصري، ربما انتظارا منها لرد "الجهاد الإسلامي".
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة
، منذ فجر الثلاثاء، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء و5 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من قطاع غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي
في مدينة رحوفوت (وسط) وإصابة آخرين.