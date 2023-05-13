عربي
https://sputnikarabic.ae/20230513/حزب-معارضة-أنقرة-تحافظ-على-علاقاتها-الاستراتيجية-مع-موسكو-بغض-النظر-عن-الفائز-في-الانتخابات-1076977064.html
حزب معارضة: أنقرة تحافظ على علاقاتها الاستراتيجية مع موسكو بغض النظر عن الفائز في الانتخابات
حزب معارضة: أنقرة تحافظ على علاقاتها الاستراتيجية مع موسكو بغض النظر عن الفائز في الانتخابات
قال زعيم حزب الابتكار التركي، أوزتورك يلماز، لـ"سبوتنيك"، إن تركيا ستحافظ على العلاقات الاستراتيجية مع روسيا بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية... 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T06:54+0000
2023-05-13T06:54+0000
أخبار تركيا اليوم
العالم
الانتخابات الرئاسية التركية 2023
رجب طيب أردوغان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101619/48/1016194888_0:211:4000:2461_1920x0_80_0_0_f9e43aa5bc33b0fc8da22417380b9016.jpg
وقال يلماز لـ"سبوتنيك":في الوقت نفسه، أضاف السياسي المعارض أن كمال كيليجدار أوغلو، الذي يعتبر الخصم الرئيسي للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، يعطي "الكثير من الوعود" للغرب ، حيث يسعى إلى تعاون أوثق مع الدول الغربية.وأضاف يلماز: ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في 14 مايو/أيار. وإلى جانب أردوغان وكيليجدار أوغلو، اللذين طرحهما تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب، تضم قائمة المرشحين الرئاسيين سنان أوغان من تحالف آتا. ولم تكشف بعد نتائج استطلاعات الرأي قبل الانتخابات عن مرشح واضح في الانتخابات المقبلة. ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات، التي ستجرى إذا لم يحصل أي مرشح على 50% من الأصوات، في 28 مايو.
https://sputnikarabic.ae/20230503/أردوغان-الانتخابات-المقبلة-ستكون-الخطوة-الأولى-لمثل-تركيا-القوية-1076629465.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101619/48/1016194888_220:0:3780:2670_1920x0_80_0_0_ead455ba4dba01e89d41bd69d0824e69.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, العالم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, العالم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان

حزب معارضة: أنقرة تحافظ على علاقاتها الاستراتيجية مع موسكو بغض النظر عن الفائز في الانتخابات

06:54 GMT 13.05.2023
© AFP 2023 / Ozan Koseتركيا
تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
© AFP 2023 / Ozan Kose
تابعنا عبرTelegram
قال زعيم حزب الابتكار التركي، أوزتورك يلماز، لـ"سبوتنيك"، إن تركيا ستحافظ على العلاقات الاستراتيجية مع روسيا بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، لأن موسكو شريك مهم لأنقرة في عدد من المجالات.
وقال يلماز لـ"سبوتنيك":

"فيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا، لا أعتقد أن أي تغييرات دراماتيكية ستحدث. روسيا هي شريكنا الاستراتيجي في كثير من الجوانب. لذا أيا كان من يصل إلى السلطة فلا يمكنهم تجاهل مثل هذا الواقع".

في الوقت نفسه، أضاف السياسي المعارض أن كمال كيليجدار أوغلو، الذي يعتبر الخصم الرئيسي للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، يعطي "الكثير من الوعود" للغرب ، حيث يسعى إلى تعاون أوثق مع الدول الغربية.
رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
أردوغان: الانتخابات المقبلة ستكون الخطوة الأولى لمثل تركيا القوية
3 مايو, 15:36 GMT
وأضاف يلماز:

"إنه (كيليجدار أوغلو) يتصرف كما لو أنه يبتعد عن روسيا، ولكنه يتصرف بعلاقات أوثق مع الغرب. إنه لا يفعل ذلك بنفسه، لكن الناس من حوله يعطونه هذه الأفكار".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في 14 مايو/أيار. وإلى جانب أردوغان وكيليجدار أوغلو، اللذين طرحهما تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب، تضم قائمة المرشحين الرئاسيين سنان أوغان من تحالف آتا.
ولم تكشف بعد نتائج استطلاعات الرأي قبل الانتخابات عن مرشح واضح في الانتخابات المقبلة. ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات، التي ستجرى إذا لم يحصل أي مرشح على 50% من الأصوات، في 28 مايو.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو06:23 GMTБойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:31 GMTВоеннослужащие ВС РФ подготавливают к работе беспилотный летательный аппарат Орлан-10У в южном секторе СВО. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:00 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 مايو, 15:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала