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Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230513/خبراء-المتفجرات-الروس-يدمرون-الألغام-الأمريكية-والألمانية-في-منطقة-العملية-الخاصة-فيديو-1076976319.html
خبراء المتفجرات الروس يدمرون الألغام الأمريكية والألمانية في منطقة العملية الخاصة... فيديو
خبراء المتفجرات الروس يدمرون الألغام الأمريكية والألمانية في منطقة العملية الخاصة... فيديو
يقوم خبراء الألغام الروس كل يوم بتطهير أجزاء الطرق ومناطق التضاريس في منطقة العمليات الخاصة من الأجسام المتفجرة. 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T06:15+0000
2023-05-13T06:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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على وجه الخصوص، قام الخبراء بتدمير الألغام الأجنبية التي يمكن تفجيرها عن بعد والتي نثرها المسلحون الأوكرانيون.قال مقاتل من الوحدة الهندسية الملقب بـ "غوغل": "تستخدم القوات المسلحة الأوكرانية نظام التفجير عن بعد. علينا أن نعمل على إيجاد وتحديد الألغام المتناثرة في المناطق الحرجة والمناطق المدنية. على وجه الخصوص، تستخدم القوات الأوكرانية ألغامًا أمريكية وألمانية يمكن تفجيرها عن بعد، وهي تشكل خطرًا ليس فقط على الأفراد والمعدات العسكرية، ولكن أيضًا على السكان المدنيين".يقوم خبراء المتفجرات بتطهير المنطقة من الألغام المضادة للدبابات والأفراد، وكذلك القذائف والذخيرة غير المنفجرة، وفقا لقناة "زفيزدا".وأضاف: "يفكك الخبراء أنواع مختلفة من الذخيرة التي تبقى في الغابة والقذائف التي لم تنفجر بعد إطلاقها والذخيرة التي تترك في مواقع القوات الأوكرانية، وهذا أمر خطير، لأن تحتها يمكن أن يكون هناك العديد من الفخاخ المفاجئة".في حالة اكتشاف جسم خطير، يقوم خبراء المتفجرات بتقييم الوضع. إذا تعذر إزالة العنصر الخطير، يتم إتلافه على الفور بالتفجير.
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رصد عسكري
رصد عسكري

خبراء المتفجرات الروس يدمرون الألغام الأمريكية والألمانية في منطقة العملية الخاصة... فيديو

06:15 GMT 13.05.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي تقوم بتفكيك وإزالة ألغام القوات المسلحة الأوكرانية في آزوفستال، ماريوبول
قوات الجيش الروسي تقوم بتفكيك وإزالة ألغام القوات المسلحة الأوكرانية في آزوفستال، ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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يقوم خبراء الألغام الروس كل يوم بتطهير أجزاء الطرق ومناطق التضاريس في منطقة العمليات الخاصة من الأجسام المتفجرة.
على وجه الخصوص، قام الخبراء بتدمير الألغام الأجنبية التي يمكن تفجيرها عن بعد والتي نثرها المسلحون الأوكرانيون.
قال مقاتل من الوحدة الهندسية الملقب بـ "غوغل": "تستخدم القوات المسلحة الأوكرانية نظام التفجير عن بعد. علينا أن نعمل على إيجاد وتحديد الألغام المتناثرة في المناطق الحرجة والمناطق المدنية. على وجه الخصوص، تستخدم القوات الأوكرانية ألغامًا أمريكية وألمانية يمكن تفجيرها عن بعد، وهي تشكل خطرًا ليس فقط على الأفراد والمعدات العسكرية، ولكن أيضًا على السكان المدنيين".
يقوم خبراء المتفجرات بتطهير المنطقة من الألغام المضادة للدبابات والأفراد، وكذلك القذائف والذخيرة غير المنفجرة، وفقا لقناة "زفيزدا".
وأضاف: "يفكك الخبراء أنواع مختلفة من الذخيرة التي تبقى في الغابة والقذائف التي لم تنفجر بعد إطلاقها والذخيرة التي تترك في مواقع القوات الأوكرانية، وهذا أمر خطير، لأن تحتها يمكن أن يكون هناك العديد من الفخاخ المفاجئة".
في حالة اكتشاف جسم خطير، يقوم خبراء المتفجرات بتقييم الوضع. إذا تعذر إزالة العنصر الخطير، يتم إتلافه على الفور بالتفجير.
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