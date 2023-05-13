https://sputnikarabic.ae/20230513/خبراء-المتفجرات-الروس-يدمرون-الألغام-الأمريكية-والألمانية-في-منطقة-العملية-الخاصة-فيديو-1076976319.html
خبراء المتفجرات الروس يدمرون الألغام الأمريكية والألمانية في منطقة العملية الخاصة... فيديو
خبراء المتفجرات الروس يدمرون الألغام الأمريكية والألمانية في منطقة العملية الخاصة... فيديو
يقوم خبراء الألغام الروس كل يوم بتطهير أجزاء الطرق ومناطق التضاريس في منطقة العمليات الخاصة من الأجسام المتفجرة. 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T06:15+0000
2023-05-13T06:15+0000
2023-05-13T06:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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على وجه الخصوص، قام الخبراء بتدمير الألغام الأجنبية التي يمكن تفجيرها عن بعد والتي نثرها المسلحون الأوكرانيون.قال مقاتل من الوحدة الهندسية الملقب بـ "غوغل": "تستخدم القوات المسلحة الأوكرانية نظام التفجير عن بعد. علينا أن نعمل على إيجاد وتحديد الألغام المتناثرة في المناطق الحرجة والمناطق المدنية. على وجه الخصوص، تستخدم القوات الأوكرانية ألغامًا أمريكية وألمانية يمكن تفجيرها عن بعد، وهي تشكل خطرًا ليس فقط على الأفراد والمعدات العسكرية، ولكن أيضًا على السكان المدنيين".يقوم خبراء المتفجرات بتطهير المنطقة من الألغام المضادة للدبابات والأفراد، وكذلك القذائف والذخيرة غير المنفجرة، وفقا لقناة "زفيزدا".وأضاف: "يفكك الخبراء أنواع مختلفة من الذخيرة التي تبقى في الغابة والقذائف التي لم تنفجر بعد إطلاقها والذخيرة التي تترك في مواقع القوات الأوكرانية، وهذا أمر خطير، لأن تحتها يمكن أن يكون هناك العديد من الفخاخ المفاجئة".في حالة اكتشاف جسم خطير، يقوم خبراء المتفجرات بتقييم الوضع. إذا تعذر إزالة العنصر الخطير، يتم إتلافه على الفور بالتفجير.
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/06/1063155936_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_122154633844e4ce642feff43f6a55c2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
خبراء المتفجرات الروس يدمرون الألغام الأمريكية والألمانية في منطقة العملية الخاصة... فيديو
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يقوم خبراء الألغام الروس كل يوم بتطهير أجزاء الطرق ومناطق التضاريس في منطقة العمليات الخاصة من الأجسام المتفجرة.
على وجه الخصوص، قام الخبراء بتدمير الألغام الأجنبية التي يمكن تفجيرها عن بعد والتي نثرها المسلحون الأوكرانيون.
قال مقاتل من الوحدة الهندسية الملقب بـ "غوغل": "تستخدم القوات المسلحة الأوكرانية نظام التفجير عن بعد. علينا أن نعمل على إيجاد وتحديد الألغام المتناثرة في المناطق الحرجة والمناطق المدنية. على وجه الخصوص، تستخدم القوات الأوكرانية ألغامًا أمريكية وألمانية يمكن تفجيرها عن بعد، وهي تشكل خطرًا ليس فقط على الأفراد والمعدات العسكرية، ولكن أيضًا على السكان المدنيين".
يقوم خبراء المتفجرات بتطهير المنطقة من الألغام المضادة للدبابات والأفراد، وكذلك القذائف والذخيرة غير المنفجرة، وفقا لقناة "زفيزدا".
وأضاف: "يفكك الخبراء أنواع مختلفة من الذخيرة التي تبقى في الغابة والقذائف التي لم تنفجر
بعد إطلاقها والذخيرة التي تترك في مواقع القوات الأوكرانية، وهذا أمر خطير، لأن تحتها يمكن أن يكون هناك العديد من الفخاخ المفاجئة".
في حالة اكتشاف جسم خطير، يقوم خبراء المتفجرات بتقييم الوضع. إذا تعذر إزالة العنصر الخطير، يتم إتلافه على الفور بالتفجير.