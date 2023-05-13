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https://sputnikarabic.ae/20230513/خبير-هناك-انقسام-في-الموقف-السياسي-اللبناني-من-عودة-العلاقات-مع-سوريا-1076991751.html
خبير: هناك انقسام في الموقف السياسي اللبناني من عودة العلاقات مع سوريا
خبير: هناك انقسام في الموقف السياسي اللبناني من عودة العلاقات مع سوريا
‏ قال الخبير بالشؤون الدولية واللبنانية، طارق عبود، اليوم السبت، إن "الموقف السياسي اللبناني منقسم حول عودة ‏العلاقات اللبنانية مع سوريا". 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T14:01+0000
2023-05-13T14:01+0000
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وأضاف، في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن "هناك قوى سياسية وأحزاب لبنانية مازالت تريد المزايدة السياسية، وهي تتخذ موقفا من الدولة السورية"، متهما هذه القوى "بدعم الحركات الراديكالية والتكفيرية في الحرب على سوريا، التي أسهمت في موجة كبيرة من النازحين السوريين إلى لبنان".وأوضح عبود أن "هذه القوى السياسية والأحزاب اللبنانية كانت ترفض أيضا أن يتم تقنين عملية النزوح، وكانت تهدف إلى أن تبقى العلاقات متوترة بين الدولة السورية واللبنانية لأسباب سياسية، ولأنها مرتبطة بالأجندة الأمريكية".وأكد على ضرورة أنوتابع مشددا: "أي مكابرة في هذا الموضوع ستؤدي إلى أن تكون المصلحة اللبنانية متضررة في هذا السياق".ودعا الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أمس الجمعة، لإعادة العلاقات اللبنانية مع سوريا.
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أخبار حزب الله, أخبار سوريا اليوم, لبنان, حصري, العالم العربي
أخبار حزب الله, أخبار سوريا اليوم, لبنان, حصري, العالم العربي

خبير: هناك انقسام في الموقف السياسي اللبناني من عودة العلاقات مع سوريا

14:01 GMT 13.05.2023
© Sputnik . Zahraa al- Amir / مناظر عامة للمدن العربية - مدينة بيروت، لبنان فبراير/ شباط 2019
مناظر عامة للمدن العربية - مدينة بيروت، لبنان فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
مناظر عامة للمدن العربية - مدينة بيروت، لبنان فبراير/ شباط 2019
© Sputnik . Zahraa al- Amir /
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حصري
‏ قال الخبير بالشؤون الدولية واللبنانية، طارق عبود، اليوم السبت، إن "الموقف السياسي اللبناني منقسم حول عودة ‏العلاقات اللبنانية مع سوريا".
وأضاف، في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن "هناك قوى سياسية وأحزاب لبنانية مازالت تريد المزايدة السياسية، وهي تتخذ موقفا من الدولة السورية"، متهما هذه القوى "بدعم الحركات الراديكالية والتكفيرية في الحرب على سوريا، التي أسهمت في موجة كبيرة من النازحين السوريين إلى لبنان".
وأوضح عبود أن "هذه القوى السياسية والأحزاب اللبنانية كانت ترفض أيضا أن يتم تقنين عملية النزوح، وكانت تهدف إلى أن تبقى العلاقات متوترة بين الدولة السورية واللبنانية لأسباب سياسية، ولأنها مرتبطة بالأجندة الأمريكية".
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وأكد على ضرورة أن

يتم تخطي هذه التوترات، لأن هناك مصلحة للبلدين في إعادة ترتيب العلاقات بين سوريا ولبنان، لأن سوريا هي المنفذ الاستراتيجي والبري والبحري الوحيد للبنان.

وتابع مشددا: "أي مكابرة في هذا الموضوع ستؤدي إلى أن تكون المصلحة اللبنانية متضررة في هذا السياق".
ودعا الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أمس الجمعة، لإعادة العلاقات اللبنانية مع سوريا.
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