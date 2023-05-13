https://sputnikarabic.ae/20230513/خبير-هناك-انقسام-في-الموقف-السياسي-اللبناني-من-عودة-العلاقات-مع-سوريا-1076991751.html

خبير: هناك انقسام في الموقف السياسي اللبناني من عودة العلاقات مع سوريا

خبير: هناك انقسام في الموقف السياسي اللبناني من عودة العلاقات مع سوريا

‏ قال الخبير بالشؤون الدولية واللبنانية، طارق عبود، اليوم السبت، إن "الموقف السياسي اللبناني منقسم حول عودة ‏العلاقات اللبنانية مع سوريا". 13.05.2023, سبوتنيك عربي

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وأضاف، في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن "هناك قوى سياسية وأحزاب لبنانية مازالت تريد المزايدة السياسية، وهي تتخذ موقفا من الدولة السورية"، متهما هذه القوى "بدعم الحركات الراديكالية والتكفيرية في الحرب على سوريا، التي أسهمت في موجة كبيرة من النازحين السوريين إلى لبنان".وأوضح عبود أن "هذه القوى السياسية والأحزاب اللبنانية كانت ترفض أيضا أن يتم تقنين عملية النزوح، وكانت تهدف إلى أن تبقى العلاقات متوترة بين الدولة السورية واللبنانية لأسباب سياسية، ولأنها مرتبطة بالأجندة الأمريكية".وأكد على ضرورة أنوتابع مشددا: "أي مكابرة في هذا الموضوع ستؤدي إلى أن تكون المصلحة اللبنانية متضررة في هذا السياق".ودعا الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أمس الجمعة، لإعادة العلاقات اللبنانية مع سوريا.

https://sputnikarabic.ae/20230501/الإدارة-الذاتية-في-سوريا-تعلن-استعدادها-لاستقبال-اللاجئين-من-لبنان-ما-تداعيات-هذه-الخطوة؟-1076536016.html

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