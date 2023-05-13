https://sputnikarabic.ae/20230513/دبلوماسي-طرفا-الصراع-السوداني-يستأنفان-المحادثات-غدا-والسعودية-تدعو-البرهان-لحضور-القمة-العربية-1076980098.html
دبلوماسي: طرفا الصراع السوداني يستأنفان المحادثات غدا والسعودية تدعو البرهان لحضور القمة العربية
دبلوماسي: طرفا الصراع السوداني يستأنفان المحادثات غدا والسعودية تدعو البرهان لحضور القمة العربية
دعت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، "رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى قمة جامعة الدول العربية المقرر عقدها في مدينة جدة... 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T08:37+0000
2023-05-13T08:37+0000
2023-05-13T08:37+0000
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ونقلت وكالة "فرانس 24" عن دبلوماسي سعودي كبير، قوله إن "طرفي الصراع في السودان سيستأنفان غدا الأحد في جدة المحادثات حول كيفية تنفيذ خطط إيصال المساعدات الإنسانية وسحب القوات من المناطق المدنية".وأعلن الدبلوماسي السعودي أن "الرياض دعت رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى قمة جامعة الدول العربية المقرر عقدها الجمعة المقبلة في جدة".وأضاف أن "طرفي الصراع سيظلان في مدينة جدة لبدء المرحلة التالية من المفاوضات بعد الاتفاق الخميس الماضي على خطة حماية المدنيين".وبحسب الاتفاق المبدئي الأولي الموقع بين طرفي الصراع المسلح في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية، يتعهد الطرفان بالامتناع عن أي هجمات قد تلحق الضرر بالسكان المدنيين.ويلتزم طرفا الصراع أيضا باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، كما يلتزمان بالسماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال القتالية والمناطق المحاصرة، والالتزام بحماية العاملين في القطاع الصحي والمؤسسات العامة في السودان.ويعتبر هذا الاتفاق هو الأول بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ بداية النزاع في 15 أبريل / نيسان الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230512/وزير-الخاجية-السعودي-اتفاق-جدة-الأولي-بشأن-السودان-ستتبعه-خطوات-أخرى-1076933504.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, جامعة الدول العربية, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, جامعة الدول العربية, العالم العربي
دبلوماسي: طرفا الصراع السوداني يستأنفان المحادثات غدا والسعودية تدعو البرهان لحضور القمة العربية
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دعت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، "رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى قمة جامعة الدول العربية المقرر عقدها في مدينة جدة في 19 مايو/ أيار الجاري".
ونقلت وكالة
"فرانس 24" عن دبلوماسي سعودي كبير، قوله إن "طرفي الصراع في السودان سيستأنفان غدا الأحد في جدة المحادثات حول كيفية تنفيذ خطط إيصال المساعدات الإنسانية وسحب القوات من المناطق المدنية".
وأعلن الدبلوماسي السعودي أن "الرياض دعت رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى قمة جامعة الدول العربية المقرر عقدها الجمعة المقبلة في جدة".
وأضاف أن "طرفي الصراع سيظلان في مدينة جدة لبدء المرحلة التالية من المفاوضات بعد الاتفاق الخميس الماضي على خطة حماية المدنيين".
وبحسب الاتفاق المبدئي الأولي
الموقع بين طرفي الصراع المسلح في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية، يتعهد الطرفان بالامتناع عن أي هجمات قد تلحق الضرر بالسكان المدنيين.
ويلتزم طرفا الصراع أيضا باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين، كما يلتزمان بالسماح لجميع المدنيين في السودان بمغادرة مناطق الأعمال القتالية والمناطق المحاصرة، والالتزام بحماية العاملين في القطاع الصحي والمؤسسات العامة في السودان.
ويعتبر هذا الاتفاق هو الأول بين الجيش وقوات الدعم السريع
منذ بداية النزاع في 15 أبريل / نيسان الماضي.