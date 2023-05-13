https://sputnikarabic.ae/20230513/زلزال-بقوة-45-درجات-يضرب-غربي-إيران-1077002902.html

زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب غربي إيران

زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب غربي إيران

أعلن حاكم مدينة قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه غربي إيران، مساء السبت، تعرض المدينة لزلزال قوي بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر. 13.05.2023, سبوتنيك عربي

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ونقلت وكالة إرنا، مساء السبت، عن محمد حيدري، حاكم مدينة قصر شيرين غربي إيران، أن الزلزال الذي وقع في وقت سابق من مساء السبت، لم يخلف أي خسائر بالأرواح أو الممتلكات.وأكد محمد حيدري أن فرق التقييم والطوارئ التابعة لمحافظة كرمانشاه الواقعة غربي إيران، دخلت حالة التأهب وباشرت مهامها فور وقوع الزلزال، مضيفا أنه بحسب نتائج التحقيق والتقارير الواردة من المدن والقرى المجاورة لمكان وقوع الزلزال، لم تسجل أي حالات من الأضرار بالأرواح والممتلكات، حتى الآن.وذكر المسؤول الإيراني أن الأجهزة الإغاثية في محافظة كرمانشاه تواصل مهامها وهي على أتم الاستعداد لتقديم خدماتها لو اقتضت الضرورة على ذلك.ويشار إلى أن مركز رصد الزلازل الوطني التابع لجامعة طهران، قد أعلن في وقت سابق من مساء السبت، حدوث زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر في مدينة قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه الواقعة غربي إيران.ووقع الزلزال عند الساعة الخامسة و48 دقيقة مساء السبت، وفي عمق 10 كم عن سطح الأرض، فيما حدد مركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي 34.5 والطول الشرقي 45.5 درجة.وشهدت إيران أعنف زلزال دموية في عام 1990، عندما تسبب زلزال بقوة 7.7 درجة في مقتل 37 ألف شخص على الأقل، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، في مقاطعتي جيلان وزنجان الشمالية الغربية.

https://sputnikarabic.ae/20230401/زلزال-بقوة-5-درجات-يضرب-جنوبي-إيران-1075416557.html

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