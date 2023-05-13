https://sputnikarabic.ae/20230513/سفن-أسطول-البحر-الأسود-1076966125.html
سفن أسطول البحر الأسود
سفن أسطول البحر الأسود
تحتفل روسيا، اليوم السبت 13 مايو/ أيار، بالذكرى الـ240 لتأسيس أسطول البحر الأسود. 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T06:00+0000
2023-05-13T06:00+0000
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رصد عسكري
الجيش الروسي
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لما يقرب من قرنين ونصف دافع أسطول البحر الأسود ببطولة عن مينائه الأصلي خلال حرب القرم، ولم يدخر أفراده حياتهم خلال الحرب الوطنية العظمى وتمكنوا من الحفاظ على "جوهر الأسطول" في التسعينيات الصعبة.الآن، أسطول البحر الأسود يضمن أمن روسيا في جنوب البلاد. ويضم العشرات من أحدث السفن الهجومية والغواصات المجهزة بأحدث أسلحة الصواريخ، التي تسمح للبحارة بحل أي مشكلات في مناطق البحار والمحيطات البعيدة، بما في ذلك قبالة سواحل سوريا.تعرّف على أهم سفن أسطول البحر الأسود من خلال الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك".اقرأ أيضا - أسطول البحر الأسود يتزود بـ3 سفن مسلحة بصواريخ بعيدة المدى وعالية الدقةوقد يعجبك أيضا - "ميركوري" تدخل الخدمة لدى سلاح البحرية الروسي
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انفوجرافيك, инфографика, رصد عسكري, الجيش الروسي
انفوجرافيك, инфографика, رصد عسكري, الجيش الروسي
سفن أسطول البحر الأسود
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تحتفل روسيا، اليوم السبت 13 مايو/ أيار، بالذكرى الـ240 لتأسيس أسطول البحر الأسود.
لما يقرب من قرنين ونصف دافع أسطول البحر الأسود
ببطولة عن مينائه الأصلي خلال حرب القرم، ولم يدخر أفراده حياتهم خلال الحرب الوطنية العظمى وتمكنوا من الحفاظ على "جوهر الأسطول" في التسعينيات الصعبة.
الآن، أسطول البحر الأسود يضمن أمن روسيا في جنوب البلاد. ويضم العشرات من أحدث السفن الهجومية والغواصات المجهزة بأحدث أسلحة الصواريخ، التي تسمح للبحارة بحل أي مشكلات في مناطق البحار والمحيطات البعيدة، بما في ذلك قبالة سواحل سوريا.
تعرّف على أهم سفن أسطول البحر الأسود من خلال الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك".