https://sputnikarabic.ae/20230513/صور-وفيديوهات-لآثار-الدمار-التي-خلفها-العدوان-الأوكراني-على-لوغانسك-1076983478.html
صور وفيديوهات لآثار الدمار الذي خلفه العدوان الأوكراني على لوغانسك
صور وفيديوهات لآثار الدمار الذي خلفه العدوان الأوكراني على لوغانسك
خلف القصف الأوكراني على جمهورية لوغانسك الشعبية، أمس الجمعة، آثارا مدمرة، والذي كان من بين أهدافه، منطقة المصانع غير العاملة "بولي باك" و"ميلام". 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T10:26+0000
2023-05-13T10:26+0000
2023-05-13T10:27+0000
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ورصدت "سبوتنيك" لقطات مصورة لهذا التخريب.وأمس الجمعة، تم تنفيذ هجوم صاروخي على لوغانسك، باستخدام صواريخ كروز "ستورم شادو"، حسبما ذكر المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لإدارة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا.وقال المكتب: "وفقًا لمعلومات محدثة، استخدمت التشكيلات المسلحة الأوكرانية صاروخين من طراز ستورم شادور كروز (إنتاج إنجليزي - فرنسي) وصاروخ مضاد للطائرات ADM-160B MALD ( إنتاج أمريكي) في 12 مايو 2023، خلال هجوم صاروخي على مدينة لوغانسك".وفي البداية، ذكر المكتب أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت نظام "غروم" الأوكراني.وفي اليوم السابق، دوى انفجاران في لوغانسك في المساء، حوالي الساعة 18:30، كانت الضربات موجهة على منطقة المصانع غير العاملة "بولي باك" و"ميلام". تم العثور على حطام "ADM-160B" في وسط المدينة ويستخدم هذا الصاروخ كهدف كاذب.خلال القصف، أصيب 6 أطفال، والنائب في الدوما فيكتور فودولاتسكي عندما كان يساعد الناس الذين كانوا تحت الأنقاض.
https://sputnikarabic.ae/20230512/إصابة-برلماني-روسي-و6-أطفال-إثر-هجوم-صاروخي-على-لوغانسك-1076973789.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
صور وفيديوهات لآثار الدمار الذي خلفه العدوان الأوكراني على لوغانسك
10:26 GMT 13.05.2023 (تم التحديث: 10:27 GMT 13.05.2023) تابعنا عبر
خلف القصف الأوكراني على جمهورية لوغانسك الشعبية، أمس الجمعة، آثارا مدمرة، والذي كان من بين أهدافه، منطقة المصانع غير العاملة "بولي باك" و"ميلام".
ورصدت "سبوتنيك" لقطات مصورة لهذا التخريب.
وأمس الجمعة، تم تنفيذ هجوم صاروخي على لوغانسك، باستخدام صواريخ كروز "ستورم شادو"، حسبما ذكر المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لإدارة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا.
وقال المكتب: "وفقًا لمعلومات محدثة
، استخدمت التشكيلات المسلحة الأوكرانية صاروخين من طراز ستورم شادور كروز (إنتاج إنجليزي - فرنسي) وصاروخ مضاد للطائرات ADM-160B MALD ( إنتاج أمريكي) في 12 مايو 2023، خلال هجوم صاروخي على مدينة لوغانسك".
وفي البداية، ذكر المكتب أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت نظام "غروم" الأوكراني.
وفي اليوم السابق، دوى انفجاران في لوغانسك في المساء، حوالي الساعة 18:30، كانت الضربات موجهة على منطقة المصانع غير العاملة "بولي باك" و"ميلام". تم العثور على حطام "ADM-160B" في وسط المدينة ويستخدم هذا الصاروخ كهدف كاذب.
خلال القصف، أصيب 6 أطفال، والنائب في الدوما فيكتور فودولاتسكي عندما كان يساعد الناس الذين كانوا تحت الأنقاض.