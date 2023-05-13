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Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230513/صور-وفيديوهات-لآثار-الدمار-التي-خلفها-العدوان-الأوكراني-على-لوغانسك-1076983478.html
صور وفيديوهات لآثار الدمار الذي خلفه العدوان الأوكراني على لوغانسك
صور وفيديوهات لآثار الدمار الذي خلفه العدوان الأوكراني على لوغانسك
خلف القصف الأوكراني على جمهورية لوغانسك الشعبية، أمس الجمعة، آثارا مدمرة، والذي كان من بين أهدافه، ‏منطقة المصانع غير العاملة "بولي باك" و"ميلام‎"‎‏.‏ 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T10:26+0000
2023-05-13T10:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ورصدت "سبوتنيك" لقطات مصورة لهذا التخريب.وأمس الجمعة، تم تنفيذ هجوم صاروخي على لوغانسك، باستخدام صواريخ كروز "ستورم شادو"، حسبما ذكر المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لإدارة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا.وقال المكتب: "وفقًا لمعلومات محدثة، استخدمت التشكيلات المسلحة الأوكرانية صاروخين من طراز ستورم شادور كروز (إنتاج إنجليزي - فرنسي) وصاروخ مضاد للطائرات ADM-160B MALD ( إنتاج أمريكي) في 12 مايو 2023، خلال هجوم صاروخي على مدينة لوغانسك".وفي البداية، ذكر المكتب أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت نظام "غروم" الأوكراني.وفي اليوم السابق، دوى انفجاران في لوغانسك في المساء، حوالي الساعة 18:30، كانت الضربات موجهة على منطقة المصانع غير العاملة "بولي باك" و"ميلام". تم العثور على حطام "ADM-160B" في وسط المدينة ويستخدم هذا الصاروخ كهدف كاذب.خلال القصف، أصيب 6 أطفال، والنائب في الدوما فيكتور فودولاتسكي عندما كان يساعد الناس الذين كانوا تحت الأنقاض.
https://sputnikarabic.ae/20230512/إصابة-برلماني-روسي-و6-أطفال-إثر-هجوم-صاروخي-على-لوغانسك-1076973789.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

صور وفيديوهات لآثار الدمار الذي خلفه العدوان الأوكراني على لوغانسك

10:26 GMT 13.05.2023 (تم التحديث: 10:27 GMT 13.05.2023)
© Sputnik . Maxim Zakharov / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية بواسطة هيمارس في ستاخانوف، جمهورية لوغانسك الشعبية
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية بواسطة هيمارس في ستاخانوف، جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية بواسطة هيمارس في ستاخانوف، جمهورية لوغانسك الشعبية
© Sputnik . Maxim Zakharov
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خلف القصف الأوكراني على جمهورية لوغانسك الشعبية، أمس الجمعة، آثارا مدمرة، والذي كان من بين أهدافه، ‏منطقة المصانع غير العاملة "بولي باك" و"ميلام‎"‎‏.‏
ورصدت "سبوتنيك" لقطات مصورة لهذا التخريب.
وأمس الجمعة، تم تنفيذ هجوم صاروخي على لوغانسك، باستخدام صواريخ كروز "ستورم شادو"، حسبما ذكر المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لإدارة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا.
وقال المكتب: "وفقًا لمعلومات محدثة، استخدمت التشكيلات المسلحة الأوكرانية صاروخين من طراز ستورم شادور كروز (إنتاج إنجليزي - فرنسي) وصاروخ مضاد للطائرات ADM-160B MALD ( إنتاج أمريكي) في 12 مايو 2023، خلال هجوم صاروخي على مدينة لوغانسك".
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية بواسطة هيمارس في ستاخانوف، جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إصابة برلماني روسي و6 أطفال إثر هجوم صاروخي على لوغانسك
أمس, 21:45 GMT
وفي البداية، ذكر المكتب أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت نظام "غروم" الأوكراني.
وفي اليوم السابق، دوى انفجاران في لوغانسك في المساء، حوالي الساعة 18:30، كانت الضربات موجهة على منطقة المصانع غير العاملة "بولي باك" و"ميلام". تم العثور على حطام "ADM-160B" في وسط المدينة ويستخدم هذا الصاروخ كهدف كاذب.
خلال القصف، أصيب 6 أطفال، والنائب في الدوما فيكتور فودولاتسكي عندما كان يساعد الناس الذين كانوا تحت الأنقاض.
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