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https://sputnikarabic.ae/20230513/قبيل-بدء-الانتخابات-التركية-القنصلية-السعودية-في-إسطنبول-تطلق-تحذيرا-جديدا-لرعاياها-1077003194.html
قبيل بدء الانتخابات التركية.. القنصلية السعودية في إسطنبول تطلق تحذيرا جديدا لرعاياها
قبيل بدء الانتخابات التركية.. القنصلية السعودية في إسطنبول تطلق تحذيرا جديدا لرعاياها
أطلقت القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية، أمس السبت، تحذيرا جديدا لمواطنيها المتواجدين على الأراضي التركية. 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T23:19+0000
2023-05-13T23:19+0000
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ونشرت القنصلية السعودية في إسطنبول تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء السبت، طالبت فيها مواطنيها في تركيا بالابتعاد عن مواقع التجمعات وأخذ الحيطة والحذر.وقالت القنصلية في تغريدتها:ويشار إلى أن التحذيرات السعودية تأتي استباقا لانطلاق عملية الاقتراع لانتخابات رئاسية وبرلمانية في تركيا، وصفت بالتاريخية والحاسمة.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، اليوم الأحد، الموافق 14 مايو/آيار الجاري، ومن المقرر أن تقام الجولة الثانية في 28 مايو، والتي ستجرى في حال عدم حصول أي مرشح على 50% من الأصوات.وأشارت استطلاعات رأي أجريت داخل تركيا، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من المرجح أن يفوز في ‏الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بهامش ضئيل.‏ وأظهر استطلاع مركز أبحاث "أريدا" أن 51.3% من المستطلعين مستعدين للتصويت لأردوغان، في حين أن 44.2% سيصوتون لمرشح المعارضة الرئيسي، كمال كيليجدار أوغلو، بينما قد يحصل المرشح الثالث، سنان أوغان، على ما يقارب 4% من الأصوات.وبحسب الاستطلاع، سيحصل تحالف حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية، على أكثر من 51% من الأصوات.
https://sputnikarabic.ae/20230513/الأتراك-في-انتظار-الحسم-غدا-تفاصيل-يوم-الانتخابات-الرئاسية-والبرلمانية-1076996585.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, الأخبار, رجب طيب أردوغان
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, الأخبار, رجب طيب أردوغان

قبيل بدء الانتخابات التركية.. القنصلية السعودية في إسطنبول تطلق تحذيرا جديدا لرعاياها

23:19 GMT 13.05.2023
© AFP 2023 / Bulent Kilicتركيا
تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
© AFP 2023 / Bulent Kilic
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أطلقت القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية، أمس السبت، تحذيرا جديدا لمواطنيها المتواجدين على الأراضي التركية.
ونشرت القنصلية السعودية في إسطنبول تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء السبت، طالبت فيها مواطنيها في تركيا بالابتعاد عن مواقع التجمعات وأخذ الحيطة والحذر.
وقالت القنصلية في تغريدتها:
ترحّب القنصلية بالمواطنين السعوديين الكرام المقيمين والذين يزورون إسطنبول، وتتمنى لهم إقامة سعيدة، وتوصي الجميع عند الخروج أو التجول بأهمية حمل الأوراق الثبوتية الأصلية وكذلك تجنب الأماكن المزدحمة والبعد عن مراكز الاقتراع".
ويشار إلى أن التحذيرات السعودية تأتي استباقا لانطلاق عملية الاقتراع لانتخابات رئاسية وبرلمانية في تركيا، وصفت بالتاريخية والحاسمة.
تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
الأتراك في انتظار الحسم غدا... تفاصيل يوم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
17:23 GMT
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، اليوم الأحد، الموافق 14 مايو/آيار الجاري، ومن المقرر أن تقام الجولة الثانية في 28 مايو، والتي ستجرى في حال عدم حصول أي مرشح على 50% من الأصوات.
وأشارت استطلاعات رأي أجريت داخل تركيا، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من المرجح أن يفوز في ‏الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بهامش ضئيل.‏
وأظهر استطلاع مركز أبحاث "أريدا" أن 51.3% من المستطلعين مستعدين للتصويت لأردوغان، في حين أن 44.2% سيصوتون لمرشح المعارضة الرئيسي، كمال كيليجدار أوغلو، بينما قد يحصل المرشح الثالث، سنان أوغان، على ما يقارب 4% من الأصوات.
وبحسب الاستطلاع، سيحصل تحالف حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية، على أكثر من 51% من الأصوات.
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