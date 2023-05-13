https://sputnikarabic.ae/20230513/كليجدار-أوغلو-يؤكد-على-تحسين-العلاقات-الروسية-التركية-1076995078.html
كليجدار أوغلو يؤكد ضرورة تحسين العلاقات الروسية التركية
كليجدار أوغلو يؤكد ضرورة تحسين العلاقات الروسية التركية
صرح نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي التركي، كمال كليجدار أوغلو، اليوم السبت، أن المعارضة التركية تعتزم تحسين العلاقات مع موسكو وحل عدد من المشاكل... 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T15:41+0000
2023-05-13T15:41+0000
2023-05-13T15:51+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
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وأضاف كليجدار أوغلو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن طرف يرى ضرورة الحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا، ليس فقط مع روسيا، ولكن مع جميع الجيران".ووفقًا له، يعتزم فريقه بناء علاقات مع روسيا على "المستويات المشتركة بين الدول والإدارات"، لذلك سيكون الوضع مماثلا مع اليابان والصين والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه لا يمكن أن يسمح للمعارضة بمهاجمة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وروسيا.وفي وقت سابق، أمس الجمعة، قال أردوغان: "وداعا كمال (كليجدار أوغلو)، لا يمكنني السماح بمهاجمة الرئيس بوتين وروسيا، وعلاقاتنا مع روسيا لا تقل أهمية عن علاقاتنا مع واشنطن".وعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على تصريحات المرشح الرئاسي التركي من حزب "تحالف الشعب" المعارض، كيلجدار أوغلو، حول مزاعم تدخل روسيا بالانتخابات التركية: "موسكو لا تتدخل في السياسة الداخلية والعمليات الانتخابية للدول الأخرى".
https://sputnikarabic.ae/20230513/استطلاعات-رأي-ترجح-فوز-أردوغان-في-الجولة-الأولى-من-الانتخابات-الرئاسية-التركية-1076984778.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم
كليجدار أوغلو يؤكد ضرورة تحسين العلاقات الروسية التركية
15:41 GMT 13.05.2023 (تم التحديث: 15:51 GMT 13.05.2023) تابعنا عبر
صرح نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي التركي، كمال كليجدار أوغلو، اليوم السبت، أن المعارضة التركية تعتزم تحسين العلاقات مع موسكو وحل عدد من المشاكل في العلاقات الثنائية من خلال الحوار.
وأضاف كليجدار أوغلو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن طرف يرى ضرورة الحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا، ليس فقط مع روسيا، ولكن مع جميع الجيران".
لدينا عدد من المشاكل مع روسيا، لكننا نريد حلها من خلال الحوار وتطوير العلاقات إلى نقطة أفضل.
ووفقًا له، يعتزم فريقه بناء علاقات مع روسيا على "المستويات المشتركة بين الدول والإدارات"، لذلك سيكون الوضع مماثلا مع اليابان والصين والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
نحن منفتحون على التعاون، يمكننا زيادة حجم التجارة، قطاع السياحة له أهمية كبيرة بالنسبة لنا، نحن مستعدون لمواصلة كل ما هو ضروري لتنمية المنطقة وازدهارها، مرة أخرى، نحن لسنا منحازين فيما يخص العلاقات مع روسيا.
وأكد الرئيس التركي
، رجب طيب أردوغان، أنه لا يمكن أن يسمح للمعارضة بمهاجمة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وروسيا.
وفي وقت سابق، أمس الجمعة، قال أردوغان: "وداعا كمال (كليجدار أوغلو)، لا يمكنني السماح بمهاجمة الرئيس بوتين وروسيا، وعلاقاتنا مع روسيا لا تقل أهمية عن علاقاتنا مع واشنطن".
وعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على تصريحات المرشح الرئاسي التركي من حزب "تحالف الشعب" المعارض، كيلجدار أوغلو، حول مزاعم تدخل روسيا بالانتخابات التركية: "موسكو لا تتدخل في السياسة الداخلية والعمليات الانتخابية للدول الأخرى".