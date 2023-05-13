https://sputnikarabic.ae/20230513/كيف-حافظ-أردوغان-على-صورته-كزعيم-يتمتع-بكاريزما-كبيرة-قبيل-انتخابات-حاسمة؟-1076984514.html

كيف حافظ أردوغان على صورته كزعيم يتمتع بكاريزما كبيرة قبيل انتخابات حاسمة؟

كيف حافظ أردوغان على صورته كزعيم يتمتع بكاريزما كبيرة قبيل انتخابات حاسمة؟

حافظ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي يحكم تركيا منذ أكثر من 20 عامًا، على صورته كزعيم ذي كاريزما، وذلك قبيل انتخابات رئاسية حاسمة، تمثل تحديًا كبيرا له. 13.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-13T10:52+0000

2023-05-13T10:52+0000

2023-05-13T11:47+0000

تقارير سبوتنيك

أخبار تركيا اليوم

رجب طيب أردوغان

الانتخابات الرئاسية التركية 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/05/1076701674_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_eadb69c70270ce1c8e2a2d34f2fc65ee.jpg

أنقرة - سبوتنيك. الانتخابات التي توصف بأنها استفتاء على تاريخ أردوغان السياسي، تأتي بعد زلزال مدمر ضرب الجنوب الشرقي من البلاد، مخلفا عشرات الآلاف من الجرحى والقتلى والمشردين، ما أثار شكوكا وتساؤلات حول إجرائها في موعدها المقرر 14 مايو/أيار الجاري أو تأجيلها.لم يتردد أردوغان في تأكيد إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، غير أنه أعلن القيام بحملة انتخابية خالية من أي موسيقى، احتراما لمن لقوا حتفهم في الزلازل، وللأسر المكلومة في البلاد، وقال في ذلك الوقت: "نحظر كل الموسيقى المُعدّة للحملة. سنجري حملة دون موسيقى، وسنلتقي وجهاً لوجه".بالإضافة إلى ذلك، أكد أردوغان أنه يعتمد في سباقه الرئاسي على العزيمة التي أظهرها الأتراك بعد كارثة الزلزال، معربا عن أمله في حسم الانتخابات من الجولة الأولى.وقبل يومين من الانتخابات، انتقد أردوغان منافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو، الذي دائما ما يناديه "Bay Kemal" (السيد كمال)، بسبب اتهامه لروسيا بالتدخل في الانتخابات، في خطبة ألقاها أمام مؤيديه بإسطنبول، قائلا: "الآن بدأ السيد كمال بمضايقة روسيا. يقول إن روسيا تدير الانتخابات (في تركيا). عار عليك، اخجل. ماذا تقول إذا قلنا إن أمريكا وإنجلترا وألمانيا تدير الانتخابات؟".وفي سياق متصل، قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن الولايات المتحدة تتدخل في الانتخابات التركية وتكاد تعترف علنا بذلك.كما ربط صويلو بين واقعة انسحاب أحد المتنافسين على كرسي الرئاسة، محرم إنجه، وبين تآمر دول تريد أن تذهب الأصوات التي يمكن أن يحصل عليها إنجه إلى كليجدار أوغلو.وقبل ذلك، هاجم أردوغان السفير الأمريكي في أنقرة، عقب اجتماعه مع المرشح الرئاسي كمال كليجدار أوغلو، إجراء المزيد من الاجتماعات مع السفير الأمريكي في أنقرة جيفري فليك، قائلا: "سفير جو بايدن يزور السيد كمال. عار عليك، فكر برأسك. أنت سفير. محاورك هنا هو الرئيس. بأي وجه ستقف وتطلب موعدًا مع الرئيس؟ أبوابنا مغلقة بالنسبة له، لن يكون قادرًا على الدخول بعد الآن. لماذا؟ دعه يعرف مكانه... دعه يعرف كيف يجب أن يعمل السفير. إذا لم يكن يعرف ذلك، فلن يتمكن من دخول هذا الباب".كما دعا الرئيس الحالي لتركيا إلى تسوية سلمية للوضع في أوكرانيا، مشددا على أن بلاده لن تكون طرفا في أي نزاع.كما دعا كليجدار أوغلو إلى الاعتراف بحزب العمال الكردستاني المحظور كمنظمة إرهابية، وقال: "حتى اليوم، لم نسمع من أفواههم عبارة حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية. يا سيد كمال، اخرج وقل حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية. لماذا لا يمكنك قول ذلك؟".ولا يختلف أردوغان مع منافسه فقط في هذه القضية، إذ ينتقد السويد بانتظام، التي كانت تحاول مؤخرًا أن تصبح عضوًا في حلف الناتو، وذلك بسبب "افتقارها إلى العزم على مكافحة الإرهاب". قبل تدشين محطة أكويو للطاقة النووية في مرسين، أكد الرئيس التركي، أن أنقرة لن تكرر خطأ الدول الأوروبية التي أوقفت محطاتها النووية، ثم عادت لتشغيلها بعد أزمة الطاقة.وتعليقا على نية تحالف 6 أحزاب معارضة مراجعة مشروع محطة أكويو النووية، التي تشيدها روسيا في تركيا، قال أردوغان إن "المعارضة تريد ألا تترك حجرا دون قلبه".وأضاف: "لدينا 4 مفاعلات نووية وفي 27 أبريل سندشن أول مفاعل، لكن هذا لا يكفينا. نخطط بعد ذلك لتشغيل المفاعلات الثلاثة الأخرى في غضون خمس سنوات".وقال أردوغان إن الانتخابات يجب أن تظهر استقلال تركيا للغرب. ونقلت صحيفة "ديلي صباح" عن أردوغان قوله: "في هذه الانتخابات سترسل تركيا إشارة إلى الغرب.. هذا البلد لا يهتم بما يقوله الغرب لا في محاربة الإرهاب ولا في تحديد سياسته الاقتصادية".وكتب أردوغان على "تويتر": "لقد وثقنا بحكمة الأناضول، وليس ما همس به الغرب في آذاننا مثل البعض الآخر. اليوم نعتمد على حكمة وعقلانية 85 مليون شخص. في 14 مايو الجاري نعتقد بصدق أن حكمة الأناضول ستنتصر".

https://sputnikarabic.ae/20230513/السلطات-التركية-تضبط-أوراق-اقتراع-مزورة-لصالح-كليجدار-أوغلو-1076978566.html

https://sputnikarabic.ae/20230503/استطلاع-رأي-جديد-يظهر-تفوق-أردوغان-على-كليجدار-أوغلو-1076591401.html

https://sputnikarabic.ae/20230511/المنطقة-العربية-في-قلب-الانتخابات-التركية-ماذا-لو-فاز-مرشح-المعارضة؟-1076921117.html

https://sputnikarabic.ae/20230427/محطة-الطاقة-النووية-أكويو-في-تركيا-1076371049.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تقارير سبوتنيك, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الانتخابات الرئاسية التركية 2023