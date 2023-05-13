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https://sputnikarabic.ae/20230513/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد. 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T06:23+0000
2023-05-13T06:25+0000
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اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

06:23 GMT 13.05.2023 (تم التحديث: 06:25 GMT 13.05.2023)
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يتبع
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
© Ruptly
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
06:43 GMT 13.05.2023
مصدر دبلوماسي سعودي: ممثلو طرفي الأزمة في السودان سيبقون في مدينة جدة والمفاوضات ستتركز على خطة لتسليم المساعدات الإنسانية وفتح ممرات آمنة وإخلاء المناطق المدنية
06:31 GMT 13.05.2023
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: المحادثات السودانية في جدة خطوة أولى وستتبعها خطوات أخرى والأهم هو الالتزام بما تم الاتفاق عليه
06:27 GMT 13.05.2023
إعلام: العمليات العسكرية في السودان تنتقل إلى خرطوم بحري ومواجهات كثيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع
20:45 GMT 12.05.2023
عضو اللجنة السياسية للحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، رئيس المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية بالسودان، مبارك أردول - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
قيادي بالحرية والتغيير يكشف خفايا الصراع بين "البرهان وحميدتي" التي أشعلت الحرب في ‏السودان
أمس, 21:44 GMT
17:38 GMT 12.05.2023
17:17 GMT 12.05.2023
17:17 GMT 12.05.2023
قوات الدعم السريع: الجيش السوداني نفذ غارات جوية في جنوب الخرطوم ما أدى إلى سقوط عدد من قتلى وانهيار مباني
17:13 GMT 12.05.2023
مطار الخرطوم الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
الحكومة السودانية: مطارات الخرطوم وبورتسودان ‏ووادي سيدنا جاهزة لاستقبال المساعدات
أمس, 17:09 GMT
16:37 GMT 12.05.2023
مجلس الوزراء السوداني: تخصيص مطار وميناء بورتسودان ومطار وادي سيدنا ومطار الخرطوم لاستقبال المساعدات الإنسانية تنفيذا لاتفاق جدة
14:17 GMT 12.05.2023
قائد الفرقة الخامسة في الجيش السوداني اللواء الركن فيصل محمد الحسن صالح: لن تتهاون القوات المسلحة في واجب العمل على تحقيق وإستدامة أمن واستقرار البلاد
13:54 GMT 12.05.2023
الكويت: نشيد بمضامين إعلان جدة والترتيبات اللاحقة التي تضمنها من إيجاد آلية لوقف دائم للأعمال العدائية بما يسهم في إخراج السودان من أزمته الحالية
13:34 GMT 12.05.2023
وزير الصحة السوداني لـ"سبوتنيك" تعقيبا على إعلان منظمة الصحة العالمية تفشي الملاريا وحمى الضّنك بالسودان: هذا هو الوضع قبل الحرب ولا نتوقع زيادة الحالات
13:32 GMT 12.05.2023
قطر: نأمل أن يمهد إعلان جدة لوقف دائم وشامل للنزاع العسكري والانخراط بعد ذلك في مفاوضات واسعة تشارك فيها كل القوى السياسية السودانية وصولا لاتفاق شامل وسلام مستدام
12:55 GMT 12.05.2023
نظرة عامة على اجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة في 6 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
الجامعة العربية تدعو طرفي النزاع في السودان إلى احترام تعهدات "إعلان جدة"
أمس, 12:23 GMT
12:08 GMT 12.05.2023
الجامعة العربية ترحب بتوقيع إعلان جدة وتدعو إلى احترام التعهدات الواردة به
11:33 GMT 12.05.2023
أشخاص يحملون أمتعتهم يسيرون على طول أحد شوارع الخرطوم في 16 أبريل / نيسان 2023 ، مع استمرار القتال بين قوات الجنرالات المتناحرين. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
الأمم المتحدة: فرار أكثر من 200 ألف شخص من العنف في السودان إلى دول الجوار
أمس, 11:26 GMT
10:54 GMT 12.05.2023
الأمم المتحدة: فرار أكثر من 200 ألف شخص من العنف في السودان إلى دول الجوار
10:20 GMT 12.05.2023
مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان: نتوقع أن تستأنف المحادثات بشأن وقف إطلاق النار اليوم أو غدا
08:51 GMT 12.05.2023
مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان: أحد طرفي النزاع أبلغني بأنهم يعتزمون البقاء في جدة ومواصلة محادثات وقف إطلاق النار
07:47 GMT 12.05.2023
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2023
قيادي سوداني: إعلان جدة يجب أن يتحول إلى وقف للقتال بآليات واضحة للتنفيذ والمراقبة
أمس, 07:42 GMT
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