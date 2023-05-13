تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

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قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
06:43 GMT 13.05.2023
مصدر دبلوماسي سعودي: ممثلو طرفي الأزمة في السودان سيبقون في مدينة جدة والمفاوضات ستتركز على خطة لتسليم المساعدات الإنسانية وفتح ممرات آمنة وإخلاء المناطق المدنية
06:31 GMT 13.05.2023
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: المحادثات السودانية في جدة خطوة أولى وستتبعها خطوات أخرى والأهم هو الالتزام بما تم الاتفاق عليه
06:27 GMT 13.05.2023
إعلام: العمليات العسكرية في السودان تنتقل إلى خرطوم بحري ومواجهات كثيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع
20:45 GMT 12.05.2023
17:38 GMT 12.05.2023
17:17 GMT 12.05.2023
17:17 GMT 12.05.2023
قوات الدعم السريع: الجيش السوداني نفذ غارات جوية في جنوب الخرطوم ما أدى إلى سقوط عدد من قتلى وانهيار مباني
17:13 GMT 12.05.2023
16:37 GMT 12.05.2023
مجلس الوزراء السوداني: تخصيص مطار وميناء بورتسودان ومطار وادي سيدنا ومطار الخرطوم لاستقبال المساعدات الإنسانية تنفيذا لاتفاق جدة
14:17 GMT 12.05.2023
قائد الفرقة الخامسة في الجيش السوداني اللواء الركن فيصل محمد الحسن صالح: لن تتهاون القوات المسلحة في واجب العمل على تحقيق وإستدامة أمن واستقرار البلاد
13:54 GMT 12.05.2023
الكويت: نشيد بمضامين إعلان جدة والترتيبات اللاحقة التي تضمنها من إيجاد آلية لوقف دائم للأعمال العدائية بما يسهم في إخراج السودان من أزمته الحالية
13:34 GMT 12.05.2023
وزير الصحة السوداني لـ"سبوتنيك" تعقيبا على إعلان منظمة الصحة العالمية تفشي الملاريا وحمى الضّنك بالسودان: هذا هو الوضع قبل الحرب ولا نتوقع زيادة الحالات
13:32 GMT 12.05.2023
قطر: نأمل أن يمهد إعلان جدة لوقف دائم وشامل للنزاع العسكري والانخراط بعد ذلك في مفاوضات واسعة تشارك فيها كل القوى السياسية السودانية وصولا لاتفاق شامل وسلام مستدام
12:55 GMT 12.05.2023
12:08 GMT 12.05.2023
الجامعة العربية ترحب بتوقيع إعلان جدة وتدعو إلى احترام التعهدات الواردة به
11:33 GMT 12.05.2023
10:54 GMT 12.05.2023
الأمم المتحدة: فرار أكثر من 200 ألف شخص من العنف في السودان إلى دول الجوار
10:20 GMT 12.05.2023
مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان: نتوقع أن تستأنف المحادثات بشأن وقف إطلاق النار اليوم أو غدا
08:51 GMT 12.05.2023
مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان: أحد طرفي النزاع أبلغني بأنهم يعتزمون البقاء في جدة ومواصلة محادثات وقف إطلاق النار
07:47 GMT 12.05.2023