تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

بسم الله الرحمن الرحيم

قوات الدعم السريع



بيـان هـام

12 مايو 2023



نفذت القوات الانقلابية الإرهابية اليوم، غارات جوية وقصف بالطيران الحربي على المواطنين في جنوب العاصمة الخرطوم وعدد من المواقع الحيوية (مصانع وشركات ومؤسسات مدنية) في مناطق مأهولة بالسكان ما أدى إلى سقوط عدد من… pic.twitter.com/L5AvOr25Pv