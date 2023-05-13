https://sputnikarabic.ae/20230513/محطة-الحرب-الإلكترونية-الطائرة-كيف-تعمل-أورلان-10-في-منطقة-العملية-الخاصة-فيديو-1076978676.html

محطة الحرب الإلكترونية الطائرة... كيف تعمل "أورلان-10" في منطقة العملية الخاصة... فيديو

محطة الحرب الإلكترونية الطائرة... كيف تعمل "أورلان-10" في منطقة العملية الخاصة... فيديو

منذ بداية العملية الخاصة، كانت وحدات القوات المحمولة جواً تستخدم بنشاط الطائرات المسيرة "أورلان-10". 13.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-13T07:43+0000

2023-05-13T07:43+0000

2023-05-13T07:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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لقد أثبتت "أورلان-10" وجودها كوسيلة لا غنى عنها للاستطلاع وتعديل إطلاق النار.تعمل أطقم الطائرات المسيرة متعددة الوظائف "أورلان-10" في مهمة قتالية وتحلق على مدار الساعة بعيدًا عن خط المواجهة. تحلق الطائرة المسيرة في أعماق دفاعات العدو لمواجهة تشويش الحرب الإلكترونية من العدو. المهمة الرئيسية لها هي الاستطلاع والبحث عن الأهداف وتعديل نيران أنواع مختلفة من الأسلحة وتسجيل الفيديو لأضرار النيران التي لحقت بالمنشآت العسكرية والقوى العاملة للعدو ومعداته.في الوقت نفسه، تنقل الطائرات دون طيار معلومات حول مواقع القوات الأوكرانية، ومعاقلها ونقاط إطلاق النار، وكذلك حول منشآت المدفعية ذاتية الدفع إلى مواقع القيادة، كما تكشف المركبات المدرعة والسيارات ومستودعات الممتلكات العسكرية والذخيرة. عندما يتم الكشف عن هدف ما، تنقل الطائرات دون طيار الإحداثيات إلى الأمر وتفتح نيران المدفعية عليها.وقال قائد طاقم الطائرة: "التأثير القوي لمعدات الحرب الإلكترونية للعدو على الطائرات المسيرة هي ميزة العمل في منطقة العملية الخاصة. وبالتالي، فإن الطاقم يحتاج لاختيار نقطة الانطلاق والهبوط، ويجب أن تكون مخفية قدر الإمكان حتى لا يتم الكشف عن مواقعها، وفقا لقناة "زفيزدا".وأضاف أن المشغلين بحاجة إلى توخي مزيد من الحذر، وفي حالة التشويش، "يجب أن يكون المشغل على دراية جيدة بالتضاريس وأن يكون مستعدًا لسحب الطائرة المسيرة، مع التركيز على الأجسام الكبيرة والصغيرة".هذه الطائرة مجهزة ببصريات حديثة، وأجهزة تصوير حرارية وكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء. يمكنها إجراء الاستطلاع أثناء النهار والليل في أي طقس، اعتمادًا على الحمولة الصافية الموضوعة على متنها. يمكنها اكتشاف وسائل اتصالات العدو والتشويش عليها كمحطة طائرة للحرب الإلكترونية.هناك مشغلان يعملان في مركز التحكم في الطائرات المسيرة: أحدهما يتحكم باستخدام قمر صناعي، والثاني يراقب، ويقوم بالاستطلاع ويصدر الأوامر باستخدام الكاميرا.

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