https://sputnikarabic.ae/20230513/مقاتلة-روسية-تدمر-طائرة-أوكرانية-ضربت-لوغانسك-بصورايخ-بريطانية-1076986000.html
مقاتلة روسية تدمر طائرة أوكرانية ضربت لوغانسك بصورايخ بريطانية
مقاتلة روسية تدمر طائرة أوكرانية ضربت لوغانسك بصورايخ بريطانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها عن تدمير مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-24" و"ميغ 29" تم استخدامهما لضرب أهداف مدنية باستخدام صواريخ بريطانية. 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T11:44+0000
2023-05-13T11:44+0000
2023-05-13T11:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وذكر البيان الصادر اليوم السبت: "في 12 مايو/أيار، حوالي الساعة 18:30 بتوقيت موسكو، شنت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الأوكرانية هجومًا صاروخيًا على شركة "بوليباك" لمنتجات البوليمر ومصنع معالجة اللحوم "ميلام" في مدينة لوغانسك".وأضاف البيان: "هناك دمار في المباني السكنية المجاورة. وأصيب مدنيون، بينهم ستة أطفال".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
مقاتلة روسية تدمر طائرة أوكرانية ضربت لوغانسك بصورايخ بريطانية
11:44 GMT 13.05.2023 (تم التحديث: 11:46 GMT 13.05.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها عن تدمير مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-24" و"ميغ 29" تم استخدامهما لضرب أهداف مدنية باستخدام صواريخ بريطانية.
وذكر البيان الصادر اليوم السبت: "في 12 مايو/أيار، حوالي الساعة 18:30 بتوقيت موسكو، شنت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الأوكرانية هجومًا صاروخيًا على شركة "بوليباك" لمنتجات البوليمر ومصنع معالجة اللحوم "ميلام" في مدينة لوغانسك".
تم استخدام صواريخ "ستورم شادو" جو - جو، التي قدمتها بريطانيا لنظام كييف، في الغارة، وعلى الرغم من تصريحات لندن بأن هذه الأسلحة لن تستخدم ضد أهداف مدنية، نتيجة للضربة، اندلع حريق في منطقة لوغانسك للمواد الغذائية والكيميائية.
وأضاف البيان: "هناك دمار في المباني السكنية المجاورة. وأصيب مدنيون، بينهم ستة أطفال".
أسقطت طائرة مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية طائرة "سو-24" التي شنت هجومًا صاروخيًا على لوغانسك وطائرة مقاتلة من طراز "ميغ- 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.