عربي
Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230513/مقاتلة-روسية-تدمر-طائرة-أوكرانية-ضربت-لوغانسك-بصورايخ-بريطانية-1076986000.html
مقاتلة روسية تدمر طائرة أوكرانية ضربت لوغانسك بصورايخ بريطانية
مقاتلة روسية تدمر طائرة أوكرانية ضربت لوغانسك بصورايخ بريطانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها عن تدمير مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-24" و"ميغ 29" تم استخدامهما لضرب أهداف مدنية باستخدام صواريخ بريطانية. 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T11:44+0000
2023-05-13T11:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101364/37/1013643754_0:142:1663:1077_1920x0_80_0_0_97061e1f7df87c8cd6702e5403460793.jpg
وذكر البيان الصادر اليوم السبت: "في 12 مايو/أيار، حوالي الساعة 18:30 بتوقيت موسكو، شنت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الأوكرانية هجومًا صاروخيًا على شركة "بوليباك" لمنتجات البوليمر ومصنع معالجة اللحوم "ميلام" في مدينة لوغانسك".وأضاف البيان: "هناك دمار في المباني السكنية المجاورة. وأصيب مدنيون، بينهم ستة أطفال".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101364/37/1013643754_0:0:1663:1247_1920x0_80_0_0_536053094d4cc52840eab597bda43079.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مقاتلة روسية تدمر طائرة أوكرانية ضربت لوغانسك بصورايخ بريطانية

11:44 GMT 13.05.2023 (تم التحديث: 11:46 GMT 13.05.2023)
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورطائرة هجومية نفاثة SU-25
طائرة هجومية نفاثة SU-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها عن تدمير مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-24" و"ميغ 29" تم استخدامهما لضرب أهداف مدنية باستخدام صواريخ بريطانية.
وذكر البيان الصادر اليوم السبت: "في 12 مايو/أيار، حوالي الساعة 18:30 بتوقيت موسكو، شنت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الأوكرانية هجومًا صاروخيًا على شركة "بوليباك" لمنتجات البوليمر ومصنع معالجة اللحوم "ميلام" في مدينة لوغانسك".

تم استخدام صواريخ "ستورم شادو" جو - جو، التي قدمتها بريطانيا لنظام كييف، في الغارة، وعلى الرغم من تصريحات لندن بأن هذه الأسلحة لن تستخدم ضد أهداف مدنية، نتيجة للضربة، اندلع حريق في منطقة لوغانسك للمواد الغذائية والكيميائية.

وأضاف البيان: "هناك دمار في المباني السكنية المجاورة. وأصيب مدنيون، بينهم ستة أطفال".
أسقطت طائرة مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية طائرة "سو-24" التي شنت هجومًا صاروخيًا على لوغانسك وطائرة مقاتلة من طراز "ميغ- 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:26 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو07:35 GMTВоеннослужащие ВС РФ подготавливают к работе беспилотный летательный аппарат Орлан-10У в южном секторе СВО. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:00 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 مايو, 15:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала