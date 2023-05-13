https://sputnikarabic.ae/20230513/نونا-تضرب-مواقع-المدفعية-الأوكرانية-فيديو-1076984342.html
"نونا" تضرب مواقع المدفعية الأوكرانية... فيديو
"نونا" تضرب مواقع المدفعية الأوكرانية... فيديو
دمرت وحدات المدفعية الروسية المكونة من مدافع ذاتية الحركة عيار 120 ملم 2إس9 "نونا" التابعة للقوات المحمولة جواً، مواقع إطلاق النار لأطقم المدفعية واحتياطيات... 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T10:36+0000
2023-05-13T10:36+0000
2023-05-13T10:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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بناءً على بيانات الاستطلاع، احتلت الوحدات خطوط إطلاق النار الأفضل لضرب العدو، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.وأطلقت المدفعية النار من مواقع مفتوحة على العدو. غيرت أطقم المدفعية مواقعها بسرعة بعد الانتهاء من مهمة إطلاق النار، حيث قامت طائرات مسيرة بالاستطلاع وتعديل إطلاق النار.
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103562/29/1035622946_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7dbf82d1fd39b6819c86912b7d4d72bb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"نونا" تضرب مواقع المدفعية الأوكرانية... فيديو
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دمرت وحدات المدفعية الروسية المكونة من مدافع ذاتية الحركة عيار 120 ملم 2إس9 "نونا" التابعة للقوات المحمولة جواً، مواقع إطلاق النار لأطقم المدفعية واحتياطيات الأوكرانيين أثناء تنفيذ مهام إطلاق النار في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
بناءً على بيانات الاستطلاع، احتلت الوحدات خطوط إطلاق النار الأفضل لضرب العدو، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.
وأطلقت المدفعية النار
من مواقع مفتوحة على العدو. غيرت أطقم المدفعية مواقعها بسرعة بعد الانتهاء من مهمة إطلاق النار، حيث قامت طائرات مسيرة بالاستطلاع وتعديل إطلاق النار.