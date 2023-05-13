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Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230513/نونا-تضرب-مواقع-المدفعية-الأوكرانية-فيديو-1076984342.html
"نونا" تضرب مواقع المدفعية الأوكرانية... فيديو
"نونا" تضرب مواقع المدفعية الأوكرانية... فيديو
دمرت وحدات المدفعية الروسية المكونة من مدافع ذاتية الحركة عيار 120 ملم 2إس9 "نونا" التابعة للقوات المحمولة جواً، مواقع إطلاق النار لأطقم المدفعية واحتياطيات... 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T10:36+0000
2023-05-13T10:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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بناءً على بيانات الاستطلاع، احتلت الوحدات خطوط إطلاق النار الأفضل لضرب العدو، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.وأطلقت المدفعية النار من مواقع مفتوحة على العدو. غيرت أطقم المدفعية مواقعها بسرعة بعد الانتهاء من مهمة إطلاق النار، حيث قامت طائرات مسيرة بالاستطلاع وتعديل إطلاق النار.
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رصد عسكري
رصد عسكري

"نونا" تضرب مواقع المدفعية الأوكرانية... فيديو

10:36 GMT 13.05.2023
© Sputnik . Oleg Smyslov /  / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية ذاتية الدفع "نونا-إس"، مناورات تكتيكية، قوات الإنزال، في منطقة كوستروما، روسيا
مدفعية ذاتية الدفع نونا-إس، مناورات تكتيكية، قوات الإنزال، في منطقة كوستروما، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
© Sputnik . Oleg Smyslov /
/
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دمرت وحدات المدفعية الروسية المكونة من مدافع ذاتية الحركة عيار 120 ملم 2إس9 "نونا" التابعة للقوات المحمولة جواً، مواقع إطلاق النار لأطقم المدفعية واحتياطيات الأوكرانيين أثناء تنفيذ مهام إطلاق النار في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
بناءً على بيانات الاستطلاع، احتلت الوحدات خطوط إطلاق النار الأفضل لضرب العدو، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.
وأطلقت المدفعية النار من مواقع مفتوحة على العدو. غيرت أطقم المدفعية مواقعها بسرعة بعد الانتهاء من مهمة إطلاق النار، حيث قامت طائرات مسيرة بالاستطلاع وتعديل إطلاق النار.
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