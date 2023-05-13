https://sputnikarabic.ae/20230513/وزير-المالية-السعودي-يكشف-ما-دار-خلال-لقائه-مع-وزير-الاقتصاد-الإيراني-1076990137.html
وزير المالية السعودي يكشف ما دار خلال لقائه مع وزير الاقتصاد الإيراني
وزير المالية السعودي يكشف ما دار خلال لقائه مع وزير الاقتصاد الإيراني
قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إنه "التقى وزير الاقتصاد والمالية الإيراني إحسان خاندوري على هامش الاجتماعات السنوية البنك الإسلامي للتنمية 2023". 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T12:40+0000
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وأضاف الجدعان، عبر حسابه على "تويتر"، أنه "تم بحث فرص تطوير وتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين".وكان وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خندوزي، أعلن أنه "اجتمع خلال وجوده في السعودية مع وزير الاقتصاد السعودي، وأوضح التفاصيل المتعلقة بتوثيق وتوطيد العلاقات".وقال خندوزي، في تصريحات مع صحيفة "الشرق الأوسط"، إنه "حان الوقت لتلعب المنطقة والقارة الآسيوية دورا أكبر في المجال الاقتصادي العالمي".وأضاف أنه "نظرا لسياسة الحكومة الإيرانية الجديدة فإننا نرحب بكل ما يتعلق بتوثيق العلاقات مع الجيران والدول العربية وتطوير هذه العلاقات بشكل متميز، ومن ذلك توطيد العلاقة مع السعودية".وأعرب الوزير الإيراني، عن شكره لهذه الفرصة التي أتيحت له والوفد المرافق معه للمشاركة في اجتماع البنك الإسلامي للتنمية الذي يعقد في مدينة جدة غربي السعودية وعلى مدار 4 أيام.وأعلنت الرياض وطهران في مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات من القطيعة.وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين التي لعبت دورا مهما في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.
https://sputnikarabic.ae/20230511/عبد-اللهيان-إيران-ستقدم-سفيرها-الجديد-إلى-السعودية-قريبا-1076907684.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الأخبار, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الأخبار, العالم العربي
وزير المالية السعودي يكشف ما دار خلال لقائه مع وزير الاقتصاد الإيراني
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قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إنه "التقى وزير الاقتصاد والمالية الإيراني إحسان خاندوري على هامش الاجتماعات السنوية البنك الإسلامي للتنمية 2023".
وأضاف الجدعان، عبر حسابه على "تويتر"، أنه "تم بحث فرص تطوير وتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين".
وكان وزير الاقتصاد الإيراني، إحسان خندوزي، أعلن أنه "اجتمع خلال وجوده في السعودية مع وزير الاقتصاد السعودي، وأوضح التفاصيل المتعلقة بتوثيق وتوطيد العلاقات".
وقال خندوزي، في تصريحات مع صحيفة
"الشرق الأوسط"، إنه "حان الوقت لتلعب المنطقة والقارة الآسيوية دورا أكبر في المجال الاقتصادي العالمي".
وأضاف أنه "نظرا لسياسة الحكومة الإيرانية الجديدة فإننا نرحب بكل ما يتعلق بتوثيق العلاقات مع الجيران والدول العربية
وتطوير هذه العلاقات بشكل متميز، ومن ذلك توطيد العلاقة مع السعودية".
وأعرب الوزير الإيراني، عن شكره لهذه الفرصة التي أتيحت له والوفد المرافق معه للمشاركة في اجتماع البنك الإسلامي للتنمية الذي يعقد في مدينة جدة غربي السعودية وعلى مدار 4 أيام.
وأعلنت الرياض وطهران في مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات من القطيعة
.
وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين
التي لعبت دورا مهما في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.
يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية
بين البلدين في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.