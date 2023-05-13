https://sputnikarabic.ae/20230513/وزير-النفط-الإيراني-يعلن-تمديد-عقدي-توريد-الغاز-للعراق-لمدة-5-سنوات-1076993526.html
وزير النفط الإيراني يعلن تمديد عقدي توريد الغاز للعراق لمدة 5 سنوات
وزير النفط الإيراني يعلن تمديد عقدي توريد الغاز للعراق لمدة 5 سنوات
أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي، اليوم السبت، عن "توقيع مذكرة تفاهم بين إيران والعراق حول تطوير حقول النفط والغاز". 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T15:12+0000
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وقال أوجي، بعد اجتماعه بوزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، إن "إيران من حيث الموارد البشریة والقدرات الفنية والهندسية لها مكانة عالية، لذلك وبناء على المذكرة التي تم توقيعها مع بغداد سيتم التعاون مع العراق في مجال تبادل المعلومات والاستكشاف وتطوير الحقول النفطية المشتركة"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وأكد أن "إنشاء خطوط أنابيب النفط والغاز وتحسين مصافي النفط العراقية من بين المحاور الأخرى الواردة في مذكرة التفاهم بين البلدين"، مشيرا أن "من إنجازات هذه الزيارة تمديد عقد تصدير الغاز مع وزارة الكهرباء في هذا البلد لمدة 5 سنوات".ووقعت بغداد وطهران، الخميس الماضي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في مجال الصناعات البتروكيماوية وفي المجالات النفطية بصورة عامة.مثلت الدولتين وزارتا النفط العراقية والإيرانية، وجرى التوقيع بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي إن السوداني استقبل وزير النفط الإيراني جواد أوجي، يوم الأربعاء، مشيرا إلى أنه تم بحث أوجه التعاون بين الدولتين وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة الطرفين.ولفت البيان إلى أن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني ونظيره الإيراني جواد أوجي، وقعا الاتفاق برعاية السوداني.وشمل الاتفاق تنظيم أوجه التعاون فيما يتعلق بالاستثمارات في الحقول النفطية المشتركة بين البلدين، التي توجد في المناطق الحدودية، كما شمل الاتفاق أوجه التعاون في مجالات استخراج النفط الخام وتكريره والتقنيات المستخدمة في التعامل مع الغاز المصاحب لتلك العملية، إضافة إلى التعاون في مجال الصناعات البتروكيماوية وتدريب العاملين في هذا المجال.
https://sputnikarabic.ae/20230512/بعد-توقف-10-سنوات-تفعيل-اللجنة-المشتركة-الإيرانية-العراقية-لقضايا-المياه-1076935374.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي
وزير النفط الإيراني يعلن تمديد عقدي توريد الغاز للعراق لمدة 5 سنوات
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أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي، اليوم السبت، عن "توقيع مذكرة تفاهم بين إيران والعراق حول تطوير حقول النفط والغاز".
وقال أوجي، بعد اجتماعه بوزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، إن "إيران من حيث الموارد البشریة والقدرات الفنية والهندسية لها مكانة عالية، لذلك وبناء على المذكرة التي تم توقيعها مع بغداد سيتم التعاون مع العراق في مجال تبادل المعلومات والاستكشاف وتطوير الحقول النفطية المشتركة"، حسب وكالة "فارس
" الإيرانية.
وأكد أن "إنشاء خطوط أنابيب النفط والغاز وتحسين مصافي النفط العراقية من بين المحاور الأخرى الواردة في مذكرة التفاهم بين البلدين"، مشيرا أن "من إنجازات هذه الزيارة تمديد عقد تصدير الغاز مع وزارة الكهرباء في هذا البلد لمدة 5 سنوات".
ووقعت بغداد وطهران، الخميس الماضي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون
بينهما في مجال الصناعات البتروكيماوية وفي المجالات النفطية بصورة عامة.
مثلت الدولتين وزارتا النفط العراقية والإيرانية، وجرى التوقيع بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي إن السوداني استقبل وزير النفط الإيراني جواد أوجي، يوم الأربعاء، مشيرا إلى أنه تم بحث أوجه التعاون بين الدولتين وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة الطرفين.
ولفت البيان إلى أن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني ونظيره الإيراني جواد أوجي، وقعا الاتفاق برعاية السوداني.
وشمل الاتفاق تنظيم أوجه التعاون فيما يتعلق بالاستثمارات في الحقول النفطية المشتركة بين البلدين، التي توجد في المناطق الحدودية، كما شمل الاتفاق أوجه التعاون في مجالات استخراج النفط الخام وتكريره والتقنيات المستخدمة في التعامل مع الغاز المصاحب لتلك العملية، إضافة إلى التعاون في مجال الصناعات البتروكيماوية وتدريب العاملين في هذا المجال.