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Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230513/وقوع-انفجار-ونشوب-حريق-في-أحد-المرافق-المهمة-في-خميلنيتسكي-الأوكرانية-1076977646.html
وقوع انفجار ونشوب حريق في أحد المرافق المهمة في خميلنيتسكي الأوكرانية
وقوع انفجار ونشوب حريق في أحد المرافق المهمة في خميلنيتسكي الأوكرانية
قال رئيس بلدية المركز الإقليمي، ألكسندر سيمشيشين، على قناته في "تلغرام" إن حريقا نشب في أحد مرافق البنية التحتية الحيوية في مقاطعة خميلنيتسكي. 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T07:04+0000
2023-05-13T07:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وكتب سيمشيشين على "تلغرام": "الحريق مستمر".بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لرئيس البلدية، تضررت المباني الإدارية والمنشآت الصناعية في خميلنيتسكي.وأعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في وقت سابق عن انفجارات في منطقة خميلنيتسكي وأضرار لحقت بمنشأة بنية تحتية بالغة الأهمية.ولم يتم تحديد ما هو هذا المرفق بالضبط. وتفيد التقارير فقط أنه يقع في منطقة غير سكنية، ونشرت وكالات أوكرانية فيديو للحريق الكبير.
https://sputnikarabic.ae/20230513/خبراء-المتفجرات-الروس-يدمرون-الألغام-الأمريكية-والألمانية-في-منطقة-العملية-الخاصة-فيديو-1076976319.html
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العالم
العالم

وقوع انفجار ونشوب حريق في أحد المرافق المهمة في خميلنيتسكي الأوكرانية

07:04 GMT 13.05.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر لساحة "سفوبودا" (الحرية) في أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
منظر لساحة سفوبودا (الحرية) في أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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قال رئيس بلدية المركز الإقليمي، ألكسندر سيمشيشين، على قناته في "تلغرام" إن حريقا نشب في أحد مرافق البنية التحتية الحيوية في مقاطعة خميلنيتسكي.
وكتب سيمشيشين على "تلغرام": "الحريق مستمر".
بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لرئيس البلدية، تضررت المباني الإدارية والمنشآت الصناعية في خميلنيتسكي.
قوات الجيش الروسي تقوم بتفكيك وإزالة ألغام القوات المسلحة الأوكرانية في آزوفستال، ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبراء المتفجرات الروس يدمرون الألغام الأمريكية والألمانية في منطقة العملية الخاصة... فيديو
06:15 GMT
وأعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في وقت سابق عن انفجارات في منطقة خميلنيتسكي وأضرار لحقت بمنشأة بنية تحتية بالغة الأهمية.
ولم يتم تحديد ما هو هذا المرفق بالضبط. وتفيد التقارير فقط أنه يقع في منطقة غير سكنية، ونشرت وكالات أوكرانية فيديو للحريق الكبير.
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