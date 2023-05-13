https://sputnikarabic.ae/20230513/وقوع-انفجار-ونشوب-حريق-في-أحد-المرافق-المهمة-في-خميلنيتسكي-الأوكرانية-1076977646.html
وقوع انفجار ونشوب حريق في أحد المرافق المهمة في خميلنيتسكي الأوكرانية
وقوع انفجار ونشوب حريق في أحد المرافق المهمة في خميلنيتسكي الأوكرانية
قال رئيس بلدية المركز الإقليمي، ألكسندر سيمشيشين، على قناته في "تلغرام" إن حريقا نشب في أحد مرافق البنية التحتية الحيوية في مقاطعة خميلنيتسكي. 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T07:04+0000
2023-05-13T07:04+0000
2023-05-13T07:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وكتب سيمشيشين على "تلغرام": "الحريق مستمر".بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لرئيس البلدية، تضررت المباني الإدارية والمنشآت الصناعية في خميلنيتسكي.وأعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في وقت سابق عن انفجارات في منطقة خميلنيتسكي وأضرار لحقت بمنشأة بنية تحتية بالغة الأهمية.ولم يتم تحديد ما هو هذا المرفق بالضبط. وتفيد التقارير فقط أنه يقع في منطقة غير سكنية، ونشرت وكالات أوكرانية فيديو للحريق الكبير.
https://sputnikarabic.ae/20230513/خبراء-المتفجرات-الروس-يدمرون-الألغام-الأمريكية-والألمانية-في-منطقة-العملية-الخاصة-فيديو-1076976319.html
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العالم
وقوع انفجار ونشوب حريق في أحد المرافق المهمة في خميلنيتسكي الأوكرانية
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قال رئيس بلدية المركز الإقليمي، ألكسندر سيمشيشين، على قناته في "تلغرام" إن حريقا نشب في أحد مرافق البنية التحتية الحيوية في مقاطعة خميلنيتسكي.
وكتب سيمشيشين على "تلغرام": "الحريق مستمر".
بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لرئيس البلدية، تضررت المباني الإدارية والمنشآت الصناعية في خميلنيتسكي.
وأعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في وقت سابق عن انفجارات في منطقة خميلنيتسكي وأضرار لحقت بمنشأة بنية تحتية بالغة الأهمية.
ولم يتم تحديد ما هو هذا المرفق بالضبط. وتفيد التقارير فقط أنه يقع في منطقة غير سكنية، ونشرت وكالات أوكرانية فيديو للحريق الكبير.