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https://sputnikarabic.ae/20230513/وكالة-سيتم-تعيين-علي-رضا-عنايتي-سفيرا-لإيران-لدى-السعودية-1076985646.html
وكالة: سيتم تعيين علي رضا عنايتي سفيرا لإيران لدى السعودية
وكالة: سيتم تعيين علي رضا عنايتي سفيرا لإيران لدى السعودية
كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، المرشح الأول لمنصب السفير الإيراني الجديد في السعودية. 13.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-13T11:38+0000
2023-05-13T11:38+0000
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وأفادت وكالة مهر الإيرانية، بأنه "من المرجح أن يتم تعيين علي رضا عنايتي، المدير العام لمنطقة الخليج بوزارة الخارجية، كسفير جديد لطهران في الرياض".وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قال أمس الجمعة، إن طهران ستقدم سفيرها الجديد إلى المملكة العربية السعودية قريبا.وتابع: "يجري العمل على فتح سفارتنا وقنصليتنا في المملكة خلال الأيام المقبلة"، لافتا إلى أن "الخارجية السعودية قدمت لإيران سفيرها الجديد في طهران، الأربعاء الماضي".وعيّن عنايتي، في مايو/ أيار 2014، مسؤولا عن السفارة الإيرانية في الكويت، فيما تم تعييه، في بداية 2019، مديرا عاما لمنطقة الخليج في وزارة الخارجية.وأعلنت الرياض وطهران في مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات من القطيعة.وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين التي لعبت دورا مهما في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.
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إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

وكالة: سيتم تعيين علي رضا عنايتي سفيرا لإيران لدى السعودية

11:38 GMT 13.05.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEالسفارة الإيرانية في الرياض
السفارة الإيرانية في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، المرشح الأول لمنصب السفير الإيراني الجديد في السعودية.
وأفادت وكالة مهر الإيرانية، بأنه "من المرجح أن يتم تعيين علي رضا عنايتي، المدير العام لمنطقة الخليج بوزارة الخارجية، كسفير جديد لطهران في الرياض".
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قال أمس الجمعة، إن طهران ستقدم سفيرها الجديد إلى المملكة العربية السعودية قريبا.
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وتابع: "يجري العمل على فتح سفارتنا وقنصليتنا في المملكة خلال الأيام المقبلة"، لافتا إلى أن "الخارجية السعودية قدمت لإيران سفيرها الجديد في طهران، الأربعاء الماضي".
وعيّن عنايتي، في مايو/ أيار 2014، مسؤولا عن السفارة الإيرانية في الكويت، فيما تم تعييه، في بداية 2019، مديرا عاما لمنطقة الخليج في وزارة الخارجية.
وأعلنت الرياض وطهران في مارس/ آذار الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات من القطيعة.
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وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين التي لعبت دورا مهما في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.
يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.
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