https://sputnikarabic.ae/20230514/أردوغان-أي-محاولة-لإعلان-نتائج-الانتخابات-بسرعة-تعني-اغتصابا-للإرادة-الوطنية-1077030842.html
أردوغان: أي محاولة لإعلان نتائج الانتخابات بسرعة تعني اغتصابا للإرادة الوطنية
أردوغان: أي محاولة لإعلان نتائج الانتخابات بسرعة تعني اغتصابا للإرادة الوطنية
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد، استمرار عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن "أي محاولة لإعلان النتائج بسرعة تعني اغتصابا... 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T19:17+0000
2023-05-14T19:17+0000
2023-05-14T19:49+0000
الانتخابات الرئاسية التركية 2023
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
كمال كليجدار أوغلو
العالم
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وقال أردوغان، عبر حسابه على تويتر، إن "انتخابات 14 مايو/ آيار جرت في شكل عيد كبير للديمقراطية يسودها السلام والهدوء"، مؤكدا أن هذا "تعبير عن النضج الديمقراطي لتركيا".وأضاف: "أطلب من جميع المتنافسين وزملائي البقاء في مراكز الاقتراع مهما حدث حتى يتم الانتهاء من النتائج رسميا"، مؤكدا أن "محاولة إعلان النتائج على عجل تعني اغتصاب الإرادة الوطنية".وكانت وكالة "الأناضول"، أعلنت أن "عمليات فرز الأصوات بدأت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، عقب إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي".من جانبه، قال أردوغان، إن "عملية التصويت تمت بما يليق بديمقراطية تركيا"، مؤكدا أن "الوقت الآن للتمسك بنتائج صناديق الاقتراع وحتى إعلان النتائج النهائية سنستمر في حماية إرادة الأمة".وبدأ الناخبون في تركيا، في وقت سابق اليوم، في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.ويعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة بحزب تحالف الشعب، الخصم الرئيسي للرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان (مرشح تحالف الجمهور) كما يشارك في الانتخابات المرشح عن تحالف آتا [الأجداد]، سنان أوغان.وتجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار، في حال لم يفز أي من المرشحين بنسبة أكثر من 50% من الأصوات خلال الجولة الأولى.
https://sputnikarabic.ae/20230514/حزب-العدالة-والتنمية-في-تركيا-إعلان-تحالف-المعارضة-تقدم-مرشحهم-عار-من-الصحة-1077028902.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الانتخابات الرئاسية التركية 2023, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, كمال كليجدار أوغلو, العالم
الانتخابات الرئاسية التركية 2023, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, كمال كليجدار أوغلو, العالم
أردوغان: أي محاولة لإعلان نتائج الانتخابات بسرعة تعني اغتصابا للإرادة الوطنية
19:17 GMT 14.05.2023 (تم التحديث: 19:49 GMT 14.05.2023) تابعنا عبر
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد، استمرار عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن "أي محاولة لإعلان النتائج بسرعة تعني اغتصابا للإرادة الوطنية".
وقال أردوغان، عبر حسابه على تويتر، إن "انتخابات 14 مايو/ آيار جرت في شكل عيد كبير للديمقراطية يسودها السلام والهدوء"، مؤكدا أن هذا "تعبير عن النضج الديمقراطي لتركيا".
وأضاف: "أطلب من جميع المتنافسين وزملائي البقاء في مراكز الاقتراع مهما حدث حتى يتم الانتهاء من النتائج رسميا"، مؤكدا أن "محاولة إعلان النتائج على عجل تعني اغتصاب الإرادة الوطنية".
وكانت وكالة
"الأناضول"، أعلنت أن "عمليات فرز الأصوات بدأت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، عقب إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي".
من جانبه، قال أردوغان، إن "عملية التصويت تمت
بما يليق بديمقراطية تركيا"، مؤكدا أن "الوقت الآن للتمسك بنتائج صناديق الاقتراع وحتى إعلان النتائج النهائية سنستمر في حماية إرادة الأمة".
وبدأ الناخبون في تركيا
، في وقت سابق اليوم، في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ويعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة بحزب تحالف الشعب، الخصم الرئيسي للرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان (مرشح تحالف الجمهور) كما يشارك في الانتخابات المرشح عن تحالف آتا [الأجداد]، سنان أوغان.
وتجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار، في حال لم يفز أي من المرشحين بنسبة أكثر من 50% من الأصوات خلال الجولة الأولى.