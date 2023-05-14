https://sputnikarabic.ae/20230514/أردوغان-يوزع-النقود-على-الأطفال-في-مركز-الاقتراع-فيديو-1077015191.html
أردوغان يوزع النقود على الأطفال في مركز الاقتراع... فيديو
أردوغان يوزع النقود على الأطفال في مركز الاقتراع... فيديو
تم تداول فيديو يظهر الرئيس التركي أردوغان وهو يوزع النقود على الأطفال المتواجدين من حوله خلال تواجده في مركز الاقتراع في مدينة إسطنبول. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T12:00+0000
2023-05-14T12:00+0000
2023-05-14T12:00+0000
العالم
رجب طيب أردوغان
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ووفقا لوسائل إعلام تركية، أعطى أردوغان بعض الأطفال 200 ليرة فقط فيما قدم للآخرين ألعابا وهدايا.وهذه ليست المرة الأولى التي يوزع فيها الرئيس التركي النقود، فقد وزع النقود في شهر أبريل/نيسان، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا مقطع مصور للرئيس وهو يوزع أموالاً بين حشد من الناس بمنطقة باغجلار في مدينة اسطنبول.وبدأ الناخبون في تركيا، اليوم الأحد، في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.ويعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة بحزب تحالف الشعب، الخصم الرئيسي للرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان (مرشح تحالف الجمهور) كما يشارك في الانتخابات المرشح عن تحالف آتا [الأجداد]، سنان أوغان.وتجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار، في حال لم يفز أي من المرشحين بنسبة أكثر من 50% من الأصوات خلال الجولة الأولى.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رجب طيب أردوغان
أردوغان يوزع النقود على الأطفال في مركز الاقتراع... فيديو
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تم تداول فيديو يظهر الرئيس التركي أردوغان وهو يوزع النقود على الأطفال المتواجدين من حوله خلال تواجده في مركز الاقتراع في مدينة إسطنبول.
ووفقا لوسائل إعلام تركية، أعطى أردوغان بعض الأطفال 200 ليرة فقط فيما قدم للآخرين ألعابا وهدايا.
وهذه ليست المرة الأولى التي يوزع فيها الرئيس التركي النقود، فقد وزع النقود في شهر أبريل/نيسان، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا مقطع مصور للرئيس وهو يوزع أموالاً بين حشد من الناس بمنطقة باغجلار في مدينة اسطنبول.
وبدأ الناخبون في تركيا
، اليوم الأحد، في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
ويعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة بحزب تحالف الشعب، الخصم الرئيسي للرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان (مرشح تحالف الجمهور) كما يشارك في الانتخابات المرشح عن تحالف آتا [الأجداد]، سنان أوغان.
وتجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار، في حال لم يفز أي من المرشحين بنسبة أكثر من 50% من الأصوات خلال الجولة الأولى.