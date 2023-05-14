عربي
https://sputnikarabic.ae/20230514/أستاذ-بجامعة-مرمرة-التركية-يتوقع-فوز-تحالف-الشعب-بغالبية-مقاعد-البرلمان-1077015809.html
أستاذ بجامعة مرمرة التركية يتوقع فوز تحالف الشعب بغالبية مقاعد البرلمان
أستاذ بجامعة مرمرة التركية يتوقع فوز تحالف الشعب بغالبية مقاعد البرلمان
قال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة مرمرة في اسطنبول، دكتور برهان كور أوغلو، اليوم الأحد، إن "الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ما زال محافظا على حد أدنى جيد ‏من... 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T12:31+0000
2023-05-14T12:31+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
العالم
الأخبار
حصري
الانتخابات الرئاسية التركية 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0e/1077011613_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9ed4b4494fe6bd34cff987ef29317ece.jpg
وأضاف كور أوغلو في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن "أهمية هذه الانتخابات عالميا ترجع لكم الوعود التي قدمتها المعارضة لأوروبا وأمريكا في حال دعمها وفوزها أن تغير من مسار العلاقات التركية الخارجية"، مشيرا إلى "عودة سياسة الارتهان والتخفيف من التوجه الإسلامي الشرق الأوسطي".ولفت أستاذ العلوم السياسية بجامعة مرمرة إلى أنوانطلقت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية في دورتها الـ28، اليوم الأحد، ويدلي الناخبون الأتراك بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء تركيا من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد، واختيار أعضاء البرلمان وسط إجراءات أمنية مشددةويبلغ عدد الناخبين الأتراك الذين يحق لهم التصويت في تلك الانتخابات 60 مليونا و697 ألفا، بحسب الأرقام الرسمية التي أشارت إلى خوض 24 حزبا سياسيا، و151 مرشحا مستقلا سباق الانتخابات البرلمانية.ودخلت الأحزاب السياسية في تركيا الانتخابات عبر 5 تحالفات ذات توجهات مختلفة، تحت مسمى "تحالف الشعب"، و"تحالف الأمة"، و"تحالف آتا" (الأجداد)، و"تحالف العمل والحرية"، و"اتحاد القوى الاشتراكية".ويتنافس على الرئاسة في تركيا 3 مرشحين، هم الرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان، عن "تحالف الشعب"، وكمال كيليجدار أوغلو عن "تحالف الأمة" المعارض، وسنان أوغان عن تحالف "الأجداد" المعارض، وذلك عقب انسحاب محرم إينجه رئيس "حزب الوطن" المعارض من السباق الانتخابي.
https://sputnikarabic.ae/20230514/أردوغان-بعد-الإدلاء-بصوته-في-الانتخابات-الرئاسية-يجب-إظهار-للعالم-قوة-الديمقراطية-التركية-1077011425.html
https://sputnikarabic.ae/20230514/الناخبون-في-تركيا-يبدأون-التصويت-لمرشحي-الرئاسة-والبرلمان-صور-وفيديو-1077008594.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0e/1077011613_189:0:1149:720_1920x0_80_0_0_46b074930ed3a898c0190ab99b9074dd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, الأخبار, حصري, الانتخابات الرئاسية التركية 2023
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, الأخبار, حصري, الانتخابات الرئاسية التركية 2023

أستاذ بجامعة مرمرة التركية يتوقع فوز تحالف الشعب بغالبية مقاعد البرلمان

12:31 GMT 14.05.2023
© Sputnik . Sputnikالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يصل مكان التصويت في الانتخابات الرئاسية التركي، اسطنبول، 14 مايو/ أيار 2023
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يصل مكان التصويت في الانتخابات الرئاسية التركي، اسطنبول، 14 مايو/ أيار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
© Sputnik . Sputnik
تابعنا عبرTelegram
حصري
قال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة مرمرة في اسطنبول، دكتور برهان كور أوغلو، اليوم الأحد، إن "الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ما زال محافظا على حد أدنى جيد ‏من شعبيته يمكنه من الفوز، برغم التكتل الدولي وراء التحالفات الأخرى المعارضة".
وأضاف كور أوغلو في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن "أهمية هذه الانتخابات عالميا ترجع لكم الوعود التي قدمتها المعارضة لأوروبا وأمريكا في حال دعمها وفوزها أن تغير من مسار العلاقات التركية الخارجية"، مشيرا إلى "عودة سياسة الارتهان والتخفيف من التوجه الإسلامي الشرق الأوسطي".
ولفت أستاذ العلوم السياسية بجامعة مرمرة إلى أن
"ورقة الأقليات يتنازعها حزبا العدالة والتنمية وحزب الشعب، ولا يوجد حزب استطاع ان يستأثر بورقة الأكراد ولا الأقليات، لذا فمن غير المرجح أن تكون تلك الورقة حاسمة ولا مرجحة في تلك الانتخابات".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقرينته أمينة أردوغان، في إحدى اللجان الانتخابية أثناء تصويتهما في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في اسطنبول، تركيا، 14 مايو/ أيار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
أردوغان بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات: نسبة المشاركة بالمناطق المنكوبة جراء الزلزال مرتفعة
09:22 GMT
وانطلقت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية في دورتها الـ28، اليوم الأحد، ويدلي الناخبون الأتراك بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء تركيا من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد، واختيار أعضاء البرلمان وسط إجراءات أمنية مشددة
ويبلغ عدد الناخبين الأتراك الذين يحق لهم التصويت في تلك الانتخابات 60 مليونا و697 ألفا، بحسب الأرقام الرسمية التي أشارت إلى خوض 24 حزبا سياسيا، و151 مرشحا مستقلا سباق الانتخابات البرلمانية.
الناس يصطفون في طابور للتصويت في مركز اقتراع في أنقرة للانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا، 14 مايو/ أيار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
الناخبون في تركيا يبدأون التصويت لمرشحي الرئاسة والبرلمان... صور وفيديو
07:48 GMT
ودخلت الأحزاب السياسية في تركيا الانتخابات عبر 5 تحالفات ذات توجهات مختلفة، تحت مسمى "تحالف الشعب"، و"تحالف الأمة"، و"تحالف آتا" (الأجداد)، و"تحالف العمل والحرية"، و"اتحاد القوى الاشتراكية".
ويتنافس على الرئاسة في تركيا 3 مرشحين، هم الرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان، عن "تحالف الشعب"، وكمال كيليجدار أوغلو عن "تحالف الأمة" المعارض، وسنان أوغان عن تحالف "الأجداد" المعارض، وذلك عقب انسحاب محرم إينجه رئيس "حزب الوطن" المعارض من السباق الانتخابي.
كيف تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية لعام 2023 في تركيا وخارجها - سبوتنيك عربي
وسائط متعددة
كيف تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية لعام 2023 في تركيا وخارجها
مشاهدة
06:00 GMT
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:39 GMTБойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:15 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 07:35 GMTВоеннослужащие ВС РФ подготавливают к работе беспилотный летательный аппарат Орлан-10У в южном секторе СВО. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12 مايو, 12:00 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 مايو, 15:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала