https://sputnikarabic.ae/20230514/أستاذ-بجامعة-مرمرة-التركية-يتوقع-فوز-تحالف-الشعب-بغالبية-مقاعد-البرلمان-1077015809.html

أستاذ بجامعة مرمرة التركية يتوقع فوز تحالف الشعب بغالبية مقاعد البرلمان

أستاذ بجامعة مرمرة التركية يتوقع فوز تحالف الشعب بغالبية مقاعد البرلمان

قال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة مرمرة في اسطنبول، دكتور برهان كور أوغلو، اليوم الأحد، إن "الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ما زال محافظا على حد أدنى جيد ‏من... 14.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-14T12:31+0000

2023-05-14T12:31+0000

2023-05-14T12:31+0000

رجب طيب أردوغان

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الانتخابات الرئاسية التركية 2023

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وأضاف كور أوغلو في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك"، أن "أهمية هذه الانتخابات عالميا ترجع لكم الوعود التي قدمتها المعارضة لأوروبا وأمريكا في حال دعمها وفوزها أن تغير من مسار العلاقات التركية الخارجية"، مشيرا إلى "عودة سياسة الارتهان والتخفيف من التوجه الإسلامي الشرق الأوسطي".ولفت أستاذ العلوم السياسية بجامعة مرمرة إلى أنوانطلقت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية في دورتها الـ28، اليوم الأحد، ويدلي الناخبون الأتراك بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء تركيا من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد، واختيار أعضاء البرلمان وسط إجراءات أمنية مشددةويبلغ عدد الناخبين الأتراك الذين يحق لهم التصويت في تلك الانتخابات 60 مليونا و697 ألفا، بحسب الأرقام الرسمية التي أشارت إلى خوض 24 حزبا سياسيا، و151 مرشحا مستقلا سباق الانتخابات البرلمانية.ودخلت الأحزاب السياسية في تركيا الانتخابات عبر 5 تحالفات ذات توجهات مختلفة، تحت مسمى "تحالف الشعب"، و"تحالف الأمة"، و"تحالف آتا" (الأجداد)، و"تحالف العمل والحرية"، و"اتحاد القوى الاشتراكية".ويتنافس على الرئاسة في تركيا 3 مرشحين، هم الرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان، عن "تحالف الشعب"، وكمال كيليجدار أوغلو عن "تحالف الأمة" المعارض، وسنان أوغان عن تحالف "الأجداد" المعارض، وذلك عقب انسحاب محرم إينجه رئيس "حزب الوطن" المعارض من السباق الانتخابي.

https://sputnikarabic.ae/20230514/أردوغان-بعد-الإدلاء-بصوته-في-الانتخابات-الرئاسية-يجب-إظهار-للعالم-قوة-الديمقراطية-التركية-1077011425.html

https://sputnikarabic.ae/20230514/الناخبون-في-تركيا-يبدأون-التصويت-لمرشحي-الرئاسة-والبرلمان-صور-وفيديو-1077008594.html

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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, الأخبار, حصري, الانتخابات الرئاسية التركية 2023