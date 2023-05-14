https://sputnikarabic.ae/20230514/أسطول-البحر-الأسود-يجري-مناورات-في-سيفاستوبول-1077029221.html
أسطول البحر الأسود يجري مناورات في سيفاستوبول
أسطول البحر الأسود يجري مناورات في سيفاستوبول
أفاد حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوزجايف، بأن "تدريبات أسطول البحر الأسود تقام عند مدخل خليج سيفاستوبول وفي خليج ستريليتسكايا في المدينة". 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T18:28+0000
2023-05-14T18:28+0000
2023-05-14T18:28+0000
روسيا
رصد عسكري
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وكتب رازفوزجايف عبر قناته على "تلغرام"، اليوم الأحد: "أصوات صاخبة في المدينة، وهي عبارة عن أسطول (البحر الأسود) الذي يقوم بتدريب أطقم قتالية على الرصيف الشمالي وخليج ستريليتسكايا".وتنضم ثلاث سفن مزودة بصواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة إلى أسطول البحر الأسود بحلول نهاية العام.وأفاد سوكولوف بأنه "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، نفذت سفن أسطول البحر الأسود أكثر من 180 ضربة علي مواقع القوات الأوكرانية بصواريخ من طراز "كاليبر".
https://sputnikarabic.ae/20230512/أسطول-البحر-الأسود-240-عاما-في-حراسة-أمن-روسيا-البحري-1076958120.html
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روسيا, رصد عسكري
أسطول البحر الأسود يجري مناورات في سيفاستوبول
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أفاد حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوزجايف، بأن "تدريبات أسطول البحر الأسود تقام عند مدخل خليج سيفاستوبول وفي خليج ستريليتسكايا في المدينة".
وكتب رازفوزجايف عبر قناته على "تلغرام"، اليوم الأحد: "أصوات صاخبة في المدينة، وهي عبارة عن أسطول (البحر الأسود) الذي يقوم بتدريب أطقم قتالية على الرصيف الشمالي وخليج ستريليتسكايا".
وذكر رازفوجايف أن كل شيء هادئ في المدينة.
وتنضم ثلاث سفن مزودة بصواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة إلى أسطول البحر الأسود بحلول نهاية العام.
وقال نائب أسطول البحر الأسود، الأدميرال فيكتور سوكولوف، إنه في عام 2023 سيتم تجديد القوة القتالية لأسطول البحر الأسود بثلاث سفن صاروخية صغيرة من طراز "كاراكورت". وستكون مسلحة بصواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة من طراز "كاليبر".
وأفاد سوكولوف
بأنه "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، نفذت سفن أسطول البحر الأسود أكثر من 180 ضربة علي مواقع القوات الأوكرانية بصواريخ من طراز "كاليبر".