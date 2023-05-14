عربي
Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230514/أكاتسيا-تقضي-على-طاقم-هاون-أوكراني-في-منطقة-العملية-الخاصة-فيديو-1077006374.html
"أكاتسيا" تقضي على طاقم هاون أوكراني في منطقة العملية الخاصة... فيديو
"أكاتسيا" تقضي على طاقم هاون أوكراني في منطقة العملية الخاصة... فيديو
ضربت المدفعية ذاتية الحركة 2إس3إم "أكاتسيا" من المخابئ نقاط التمركز وتجمع القوى العاملة والمعدات للعدو. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T05:58+0000
2023-05-14T05:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0a/1073344949_0:208:3167:1989_1920x0_80_0_0_9ba24df7bd71b6f813697c9c8f07791b.jpg
نشر وزارة الدفاع لقطات للأعمال القتالية لوحدات المنطقة العسكرية الغربية.تشمل مهام وحدات المدفعية في المنطقة العسكرية الغربية تدمير بطاريات المدفعية الأوكرانية، وتدمير الهياكل الدفاعية، وضرب مواقع القيادة، وتدمير القوى البشرية، والأسلحة النارية، والأسلحة والمعدات العسكرية للعدو.أصابت مدافع "أكاتسيا" ذاتية الحركة طاقم مدافع هاون أوكراني. تلقى طاقم المدفعية الروسية إحداثيات حول موقع العدو، وتم شحن المدفعية وإكمال المهمة القتالية.تلقى طاقم المدفعية إحداثيات القوى العاملة للعدو من طائرات مسيرة. بعد ذلك، تم توجيه ضربة إلى موقع الإحداثيات المرسلة.بعد إصابة الهدف، غيرت أطقم المدافع ذاتية الحركة موقع إطلاق النار وفتحت النار مرة أخرى باتجاه المنطقة المحصنة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقا لقناة زفيزدا.يجب على طاقم المدفعية العمل في ظروف صعبة. في كثير من الأحيان، تعمل تحت النيران، أو تحلق فوق رؤوسهم طائرات العدو المسيرة، أو يتم إطلاق قذائف الهاون.على الرغم من ذلك، فإن طاقم المدفعية جيد التنسيق ويركز على النصر.
https://sputnikarabic.ae/20230513/نونا-تضرب-مواقع-المدفعية-الأوكرانية-فيديو-1076984342.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0a/1073344949_436:0:3167:2048_1920x0_80_0_0_cb16ecc709d9265a1ab3231d314fc691.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

"أكاتسيا" تقضي على طاقم هاون أوكراني في منطقة العملية الخاصة... فيديو

05:58 GMT 14.05.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمنصة مدفعية ذاتية الدفع "أكاتسيا" التابعة للقوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
منصة مدفعية ذاتية الدفع أكاتسيا التابعة للقوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
ضربت المدفعية ذاتية الحركة 2إس3إم "أكاتسيا" من المخابئ نقاط التمركز وتجمع القوى العاملة والمعدات للعدو.
نشر وزارة الدفاع لقطات للأعمال القتالية لوحدات المنطقة العسكرية الغربية.
تشمل مهام وحدات المدفعية في المنطقة العسكرية الغربية تدمير بطاريات المدفعية الأوكرانية، وتدمير الهياكل الدفاعية، وضرب مواقع القيادة، وتدمير القوى البشرية، والأسلحة النارية، والأسلحة والمعدات العسكرية للعدو.
مدفعية ذاتية الدفع نونا-إس، مناورات تكتيكية، قوات الإنزال، في منطقة كوستروما، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"نونا" تضرب مواقع المدفعية الأوكرانية... فيديو
أمس, 10:36 GMT
أصابت مدافع "أكاتسيا" ذاتية الحركة طاقم مدافع هاون أوكراني. تلقى طاقم المدفعية الروسية إحداثيات حول موقع العدو، وتم شحن المدفعية وإكمال المهمة القتالية.
تلقى طاقم المدفعية إحداثيات القوى العاملة للعدو من طائرات مسيرة. بعد ذلك، تم توجيه ضربة إلى موقع الإحداثيات المرسلة.
بعد إصابة الهدف، غيرت أطقم المدافع ذاتية الحركة موقع إطلاق النار وفتحت النار مرة أخرى باتجاه المنطقة المحصنة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقا لقناة زفيزدا.
يجب على طاقم المدفعية العمل في ظروف صعبة. في كثير من الأحيان، تعمل تحت النيران، أو تحلق فوق رؤوسهم طائرات العدو المسيرة، أو يتم إطلاق قذائف الهاون.
على الرغم من ذلك، فإن طاقم المدفعية جيد التنسيق ويركز على النصر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:27 GMTБойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:15 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 07:35 GMTВоеннослужащие ВС РФ подготавливают к работе беспилотный летательный аппарат Орлан-10У в южном секторе СВО. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12 مايو, 12:00 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 مايو, 15:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала