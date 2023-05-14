https://sputnikarabic.ae/20230514/أكاتسيا-تقضي-على-طاقم-هاون-أوكراني-في-منطقة-العملية-الخاصة-فيديو-1077006374.html
"أكاتسيا" تقضي على طاقم هاون أوكراني في منطقة العملية الخاصة... فيديو
"أكاتسيا" تقضي على طاقم هاون أوكراني في منطقة العملية الخاصة... فيديو
ضربت المدفعية ذاتية الحركة 2إس3إم "أكاتسيا" من المخابئ نقاط التمركز وتجمع القوى العاملة والمعدات للعدو. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T05:58+0000
2023-05-14T05:58+0000
2023-05-14T05:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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نشر وزارة الدفاع لقطات للأعمال القتالية لوحدات المنطقة العسكرية الغربية.تشمل مهام وحدات المدفعية في المنطقة العسكرية الغربية تدمير بطاريات المدفعية الأوكرانية، وتدمير الهياكل الدفاعية، وضرب مواقع القيادة، وتدمير القوى البشرية، والأسلحة النارية، والأسلحة والمعدات العسكرية للعدو.أصابت مدافع "أكاتسيا" ذاتية الحركة طاقم مدافع هاون أوكراني. تلقى طاقم المدفعية الروسية إحداثيات حول موقع العدو، وتم شحن المدفعية وإكمال المهمة القتالية.تلقى طاقم المدفعية إحداثيات القوى العاملة للعدو من طائرات مسيرة. بعد ذلك، تم توجيه ضربة إلى موقع الإحداثيات المرسلة.بعد إصابة الهدف، غيرت أطقم المدافع ذاتية الحركة موقع إطلاق النار وفتحت النار مرة أخرى باتجاه المنطقة المحصنة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقا لقناة زفيزدا.يجب على طاقم المدفعية العمل في ظروف صعبة. في كثير من الأحيان، تعمل تحت النيران، أو تحلق فوق رؤوسهم طائرات العدو المسيرة، أو يتم إطلاق قذائف الهاون.على الرغم من ذلك، فإن طاقم المدفعية جيد التنسيق ويركز على النصر.
https://sputnikarabic.ae/20230513/نونا-تضرب-مواقع-المدفعية-الأوكرانية-فيديو-1076984342.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"أكاتسيا" تقضي على طاقم هاون أوكراني في منطقة العملية الخاصة... فيديو
تابعنا عبر
ضربت المدفعية ذاتية الحركة 2إس3إم "أكاتسيا" من المخابئ نقاط التمركز وتجمع القوى العاملة والمعدات للعدو.
نشر وزارة الدفاع لقطات للأعمال القتالية لوحدات المنطقة العسكرية الغربية.
تشمل مهام وحدات المدفعية في المنطقة العسكرية الغربية تدمير بطاريات المدفعية الأوكرانية، وتدمير الهياكل الدفاعية، وضرب مواقع القيادة، وتدمير القوى البشرية، والأسلحة النارية، والأسلحة والمعدات العسكرية للعدو.
أصابت مدافع "أكاتسيا" ذاتية الحركة طاقم مدافع هاون أوكراني. تلقى طاقم المدفعية الروسية إحداثيات حول موقع العدو، وتم شحن المدفعية وإكمال المهمة القتالية.
تلقى طاقم المدفعية إحداثيات القوى العاملة للعدو من طائرات مسيرة. بعد ذلك، تم توجيه ضربة إلى موقع الإحداثيات المرسلة.
بعد إصابة الهدف، غيرت أطقم المدافع ذاتية الحركة موقع إطلاق النار وفتحت النار مرة أخرى باتجاه المنطقة المحصنة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقا لقناة زفيزدا.
يجب على طاقم المدفعية العمل في ظروف صعبة
. في كثير من الأحيان، تعمل تحت النيران، أو تحلق فوق رؤوسهم طائرات العدو المسيرة، أو يتم إطلاق قذائف الهاون.
على الرغم من ذلك، فإن طاقم المدفعية جيد التنسيق ويركز على النصر.