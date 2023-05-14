https://sputnikarabic.ae/20230514/أنثى-باندا-تطعم-صغيرها-بطريقة-فريدة-بعد-عجزه-عن-قضم-القصب-فيديو-1077025530.html
أنثى باندا تطعم صغيرها بطريقة فريدة بعد عجزه عن قضم القصب... فيديو
أنثى باندا تطعم صغيرها بطريقة فريدة بعد عجزه عن قضم القصب... فيديو
تشتهر دببة الباندا بهدوئها ولطفها، وبكونها الحيوان الوطني لجمهورية الصين الشعبية، حيث أن موئلها الطبيعي ينحصر داخل حدود هذه الدولة. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T16:37+0000
2023-05-14T16:37+0000
2023-05-14T16:37+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وتسعى الصين جاهدة للحفاظ على هذا النوع النادر لاسيما أنها مهددة بالانقراض، حيث تسعى الحكومة الصينية لإعادة توطين الباندا ومضاعفة أعدادها.وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأنثى الباندا أثناء تعليمها لديسمها كيفية تناول قصب "البامبو" والذي يشكل 99% من نظامها الغذائي.ولكن الصغير فشل في مهمته حيث أن أسنانه الصغيرة لم تجد نفعا، عدا عن ذلك فلقد كان يقضم قطعة من خشب عوضا عن قصبة البامبو.ولاحظت الأم أن صغيرها لم يفلح فما كان منها إلا أن تلقمه ثغرها لكي يلعق الغذاء المهضوم.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
أنثى باندا تطعم صغيرها بطريقة فريدة بعد عجزه عن قضم القصب... فيديو
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تشتهر دببة الباندا بهدوئها ولطفها، وبكونها الحيوان الوطني لجمهورية الصين الشعبية، حيث أن موئلها الطبيعي ينحصر داخل حدود هذه الدولة.
وتسعى الصين جاهدة للحفاظ على هذا النوع النادر لاسيما أنها مهددة بالانقراض، حيث تسعى الحكومة الصينية لإعادة توطين الباندا ومضاعفة أعدادها.
وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأنثى الباندا أثناء تعليمها لديسمها كيفية تناول قصب "البامبو" والذي يشكل 99% من نظامها الغذائي.
ولكن الصغير فشل في مهمته حيث أن أسنانه الصغيرة لم تجد نفعا، عدا عن ذلك فلقد كان يقضم قطعة من خشب عوضا عن قصبة البامبو.
ولاحظت الأم أن صغيرها
لم يفلح فما كان منها إلا أن تلقمه ثغرها لكي يلعق الغذاء المهضوم.