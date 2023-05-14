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https://sputnikarabic.ae/20230514/أنثى-باندا-تطعم-صغيرها-بطريقة-فريدة-بعد-عجزه-عن-قضم-القصب-فيديو-1077025530.html
أنثى باندا تطعم صغيرها بطريقة فريدة بعد عجزه عن قضم القصب... فيديو
أنثى باندا تطعم صغيرها بطريقة فريدة بعد عجزه عن قضم القصب... فيديو
تشتهر دببة الباندا بهدوئها ولطفها، وبكونها الحيوان الوطني لجمهورية الصين الشعبية، حيث أن موئلها الطبيعي ينحصر داخل حدود هذه الدولة. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T16:37+0000
2023-05-14T16:37+0000
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وتسعى الصين جاهدة للحفاظ على هذا النوع النادر لاسيما أنها مهددة بالانقراض، حيث تسعى الحكومة الصينية لإعادة توطين الباندا ومضاعفة أعدادها.وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأنثى الباندا أثناء تعليمها لديسمها كيفية تناول قصب "البامبو" والذي يشكل 99% من نظامها الغذائي.ولكن الصغير فشل في مهمته حيث أن أسنانه الصغيرة لم تجد نفعا، عدا عن ذلك فلقد كان يقضم قطعة من خشب عوضا عن قصبة البامبو.ولاحظت الأم أن صغيرها لم يفلح فما كان منها إلا أن تلقمه ثغرها لكي يلعق الغذاء المهضوم.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

أنثى باندا تطعم صغيرها بطريقة فريدة بعد عجزه عن قضم القصب... فيديو

16:37 GMT 14.05.2023
© AP Photo / Lujain Joسهيل، ذكر باندا أرسلته الصين إلى قطر كهدية لكأس العالم (قطر 2022)، يأكل الخيزران في ملجأه في حديقة باندا هاوس في الخور، بالقرب من الدوحة، قطر، 19 أكتوبر 2022
سهيل، ذكر باندا أرسلته الصين إلى قطر كهدية لكأس العالم (قطر 2022)، يأكل الخيزران في ملجأه في حديقة باندا هاوس في الخور، بالقرب من الدوحة، قطر، 19 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
© AP Photo / Lujain Jo
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تشتهر دببة الباندا بهدوئها ولطفها، وبكونها الحيوان الوطني لجمهورية الصين الشعبية، حيث أن موئلها الطبيعي ينحصر داخل حدود هذه الدولة.
وتسعى الصين جاهدة للحفاظ على هذا النوع النادر لاسيما أنها مهددة بالانقراض، حيث تسعى الحكومة الصينية لإعادة توطين الباندا ومضاعفة أعدادها.
وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأنثى الباندا أثناء تعليمها لديسمها كيفية تناول قصب "البامبو" والذي يشكل 99% من نظامها الغذائي.
ولكن الصغير فشل في مهمته حيث أن أسنانه الصغيرة لم تجد نفعا، عدا عن ذلك فلقد كان يقضم قطعة من خشب عوضا عن قصبة البامبو.
ولاحظت الأم أن صغيرها لم يفلح فما كان منها إلا أن تلقمه ثغرها لكي يلعق الغذاء المهضوم.
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