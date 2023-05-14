https://sputnikarabic.ae/20230514/إحصاء-رسمي-عدد-الفلسطينيين-تضاعف-10-مرات-منذ-النكبة-1077015986.html
إحصاء رسمي: عدد الفلسطينيين تضاعف 10 مرات منذ النكبة
إحصاء رسمي: عدد الفلسطينيين تضاعف 10 مرات منذ النكبة
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن عدد الفلسطينيين تضاعف نحو عشر مرات منذ النكبة عام 1948. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T12:40+0000
2023-05-14T12:40+0000
2023-05-14T12:40+0000
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جاء ذلك في تقرير صادر عن الجهاز التابع للحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الـ75 للنكبة، التي توافق الـ 15 من مايو/أيار، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال التقرير: "رغم تهجير نحو مليون فلسطيني في 1948 وأكثر من 200 ألف فلسطيني بعد حرب حزيران/يونيو 1967، بلغ عدد الفلسطينيين الإجمالي في العالم 14 مليونا و300 ألف نسمة نهاية 2022، ما يشير الى تضاعف عدد الفلسطينيين نحو 10 مرات منذ أحداث نكبة 1948".وعن أماكن تواجد الفلسطينيين، أفاد التقرير أن نصفهم تقريبا يعيشون في فلسطين التاريخية (الضفة وغزة وإسرائيل)، بينهم نحو مليون و700 ألف في المناطق المحتلة عام 1948".وأوضح أن عدد السكان في الضفة الغربية، بما فيها القدس، بلغ نهاية عام 2022 نحو 3 ملايين و200 ألف نسمة، وحوالي مليونين و200 ألف نسمة في قطاع غزة.ووفقا للجهاز، فإن "الفلسطينيين يشكلون 50.1 بالمئة من السكان المقيمين في فلسطين التاريخية، فيما يشكل اليهود 49.9 بالمئة".
https://sputnikarabic.ae/20230513/فلسطين-تطالب-الأمم-المتحدة-بـالتدخل-الفوري-لوقف-المجازر-الإسرائيلية-في-غزة-والضفة-1076992424.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
إحصاء رسمي: عدد الفلسطينيين تضاعف 10 مرات منذ النكبة
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أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن عدد الفلسطينيين تضاعف نحو عشر مرات منذ النكبة عام 1948.
جاء ذلك في تقرير صادر عن الجهاز التابع للحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الـ75 للنكبة، التي توافق الـ 15 من مايو/أيار، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية
الرسمية.
وقال التقرير: "رغم تهجير نحو مليون فلسطيني في 1948 وأكثر من 200 ألف فلسطيني بعد حرب حزيران/يونيو 1967، بلغ عدد الفلسطينيين الإجمالي في العالم 14 مليونا و300 ألف نسمة نهاية 2022، ما يشير الى تضاعف عدد الفلسطينيين نحو 10 مرات منذ أحداث نكبة 1948".
وعن أماكن تواجد الفلسطينيين، أفاد التقرير أن نصفهم تقريبا يعيشون في فلسطين
التاريخية (الضفة وغزة وإسرائيل)، بينهم نحو مليون و700 ألف في المناطق المحتلة عام 1948".
وأوضح أن عدد السكان في الضفة الغربية، بما فيها القدس، بلغ نهاية عام 2022 نحو 3 ملايين و200 ألف نسمة، وحوالي مليونين و200 ألف نسمة في قطاع غزة.
ووفقا للجهاز، فإن "الفلسطينيين يشكلون 50.1 بالمئة من السكان المقيمين في فلسطين التاريخية، فيما يشكل اليهود 49.9 بالمئة".