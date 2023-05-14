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إعصار موكا من "الفئة الخامسة" يضرب ميانمار وبنغلاديش... فيديو
إعصار موكا من "الفئة الخامسة" يضرب ميانمار وبنغلاديش... فيديو
بدأ إعصار موكا الشديد في التحطم على الشاطئ، عند الحدود بين بنغلاديش وميانمار، اليوم الأحد.‏ 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T07:20+0000
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وتسبب الإعصار في اقتلاع الأشجار، وهطول أمطار غزيرة، في منطقة يقطنها مئات الآلاف من لاجئي الروهينغا.وكان مركز التحذير الأمريكي المشترك من الأعاصير، حذر في وقت سابق من أن إعصار موكا محمّل برياح تصل سرعتها إلى 140 عقدة، أو 259 كيلومتر في الساعة، ما يعادل إعصار من "الفئة الخامسة" على مقياس "سفير – سمبسون" للرياح، وفقا لوكالة "فرانس برس".وقالت جمعية الصليب الأحمر في ميانمار، إنها "تستعد لمواجهة طارئة كبيرة".ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يتسبب إعصار موكا في هطول أمطار غزيرة، مما قد يؤدي إلى حدوث انزلاقات أرضية.وفي عام 2008، دمر إعصار نرجس، دلتا إيراوادي في ميانمار، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 138 ألف شخص.وحذر العلماء من أن العواصف تزداد قوة، مع ارتفاع درجة حرارة العالم، بسبب تغير المناخ.
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أخبار ميانمار, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إعصار موكا من "الفئة الخامسة" يضرب ميانمار وبنغلاديش... فيديو

07:20 GMT 14.05.2023
© AFP 2023 / Jonathan Levinson / إعصار
إعصار - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
إعصار
© AFP 2023 / Jonathan Levinson /
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بدأ إعصار موكا الشديد في التحطم على الشاطئ، عند الحدود بين بنغلاديش وميانمار، اليوم الأحد.‏
وتسبب الإعصار في اقتلاع الأشجار، وهطول أمطار غزيرة، في منطقة يقطنها مئات الآلاف من لاجئي الروهينغا.
وكان مركز التحذير الأمريكي المشترك من الأعاصير، حذر في وقت سابق من أن إعصار موكا محمّل برياح تصل سرعتها إلى 140 عقدة، أو 259 كيلومتر في الساعة، ما يعادل إعصار من "الفئة الخامسة" على مقياس "سفير – سمبسون" للرياح، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وقالت جمعية الصليب الأحمر في ميانمار، إنها "تستعد لمواجهة طارئة كبيرة".
ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يتسبب إعصار موكا في هطول أمطار غزيرة، مما قد يؤدي إلى حدوث انزلاقات أرضية.
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وفي عام 2008، دمر إعصار نرجس، دلتا إيراوادي في ميانمار، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 138 ألف شخص.
وحذر العلماء من أن العواصف تزداد قوة، مع ارتفاع درجة حرارة العالم، بسبب تغير المناخ.
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