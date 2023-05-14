https://sputnikarabic.ae/20230514/إعلام-السلطات-الكويتية-تستعد-لتنفيذ-العفو-عن-المتهمين-في-القضية-المعروفة-إعلامية-بـ-تشاورية-شمر-1077012455.html
إعلام: السلطات الكويتية تستعد لتنفيذ العفو عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامية بـ "تشاورية شمر"
إعلام: السلطات الكويتية تستعد لتنفيذ العفو عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامية بـ "تشاورية شمر"
قالت تقارير إعلامية إن السلطات الكويتية تستعد لتنفيذ قرار العفو عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامية بـ "تشاورية قبيلة شمر".، وعلى رأسهم أحد نواب مجلس الأمة. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T10:34+0000
2023-05-14T10:34+0000
2023-05-14T10:34+0000
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ووفقا لما نقلته القبس الكويتية عن مصدر حكومي، فإن فسيتم "إنجاز ملف العفو عن المتهمين في فرعية قبيلة شمر، وذلك بالتنسيق بين النيابة العامة ووزارة الداخلية".وقال المصدر: "جهات التنفيذ تستعد لتنفيذ المرسوم بعد وصول الملف إليها من قبل الجهات المعنية".ولفت إلى أنه "تم اتخاذ الاستعدادات والإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن المشمولين بالعفو والذين اعتمد مجلس الوزراء أسماءهم ورفعها إلى القيادة السياسية".وجاء القرار بعد أن خرج قرا النيابة العام الكويتية بتوجيه اتهامات لهم بتنظيم انتخابات فرعية غير قانونية لاختيار مرشح للقبيلة، قبل انتخابات مجلس الأمة 2020.يشار إلى أن وسائل إعلام كويتية اكدت أن قرار العفو يأتي "استكمالاً لنهج المصالحة الوطنية، وتفعيلاً لنتائج ومقررات الحوار الوطني الذي انطلق في الخامس من أكتوبر2021 بمبادرة كريمة من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد".طالع أيضا: إعلام محلي: الإفراج عن المشمولين بقرارات العفو لأمير الكويت غدا
https://sputnikarabic.ae/20230117/الكويت-مجلس-الوزراء-يصدر-مرسوما-بالعفو-عن-بعض-الأشخاص-1072405206.html
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العالم العربي, الأخبار, الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار العالم الآن
العالم العربي, الأخبار, الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار العالم الآن
إعلام: السلطات الكويتية تستعد لتنفيذ العفو عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامية بـ "تشاورية شمر"
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قالت تقارير إعلامية إن السلطات الكويتية تستعد لتنفيذ قرار العفو عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامية بـ "تشاورية قبيلة شمر".، وعلى رأسهم أحد نواب مجلس الأمة.
ووفقا لما نقلته
القبس الكويتية عن مصدر حكومي، فإن فسيتم "إنجاز ملف العفو عن المتهمين في فرعية قبيلة شمر، وذلك بالتنسيق بين النيابة العامة ووزارة الداخلية".
وقال المصدر
: "جهات التنفيذ تستعد لتنفيذ المرسوم بعد وصول الملف إليها من قبل الجهات المعنية".
ولفت إلى أنه "تم اتخاذ الاستعدادات والإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن المشمولين بالعفو والذين اعتمد مجلس الوزراء أسماءهم ورفعها إلى القيادة السياسية".
وكانت محكمة التمييز قد قضت في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، 2022، بحبس 28 متهمًا بينهم النائب مرزوق الخليفة لمدة عامين، وذلك في القضية رقم (2073/ 2020ــ العاصمة)، المعروفة باسم "تشاورية شمر".
وجاء القرار بعد أن خرج قرا النيابة العام الكويتية بتوجيه اتهامات لهم بتنظيم انتخابات فرعية غير قانونية لاختيار مرشح للقبيلة، قبل انتخابات مجلس الأمة 2020.
يشار إلى أن وسائل إعلام كويتية اكدت أن قرار العفو يأتي "استكمالاً لنهج المصالحة الوطنية، وتفعيلاً لنتائج ومقررات
الحوار الوطني الذي انطلق في الخامس من أكتوبر2021 بمبادرة كريمة من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد".