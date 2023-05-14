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https://sputnikarabic.ae/20230514/إعلام-الناخبون-الأتراك-ممنوعون-من-دخول-أماكن-الاقتراع-بالهاتف-او-الكاميرا-1077008219.html
إعلام: الناخبون الأتراك ممنوعون من دخول أماكن الاقتراع بالهاتف او الكاميرا
إعلام: الناخبون الأتراك ممنوعون من دخول أماكن الاقتراع بالهاتف او الكاميرا
قالت تقارير إعلامية تركية إن السلطات منعت الناخبين من الدخول إلى االاقتراع بصحبة هواتفهم المحمولة ا كاميراتهم الخاصة. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T07:45+0000
2023-05-14T07:45+0000
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أنقرة- سبوتنيك. وذكرت صحيفة "حريت" التركية، أنه سيتم إبلاغ الناخبين بأنهم ممنوعون من دخول منطقة الاقتراع بواسطة أجهزة تسجيل الصور أو الاتصال، مثل الهواتف المحمولة والكاميرات، وسيتم تغريمهم لمخالفتهم هذه القاعدة، والأفضل ترك مثل هذه الأجهزة عند المدخل وأخذها بعد التصويت.وبحسب التقرير ، يجب ألا يدخل أي شخص باستثناء الناخب نفسه، إلى مقصورة الاقتراع، حيث يتعين على الناخب أن يختار بنفسه، لافتة إلا إذا كان الشخص أميًا، فيمكنه طلب المساعدة فقط من رئيس لجنة الاقتراع.وأفاد مراسل سبوتنيك أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية في مركز الاقتراع في اسطنبول، حيث سيدلي الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان بصوته.كما يشارك في التصويت ناخبون في المناطق المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق تركيا في شباط / فبراير.وذكرت إذاعة تي آر تي هابر أنه تم إنشاء حاويات تصويت خاصة لهم في المناطق التي دمرت فيها مباني مراكز الاقتراع العادية.يشار إلى أن هناك 3 مرشحين يتنافسون في الانتخابات الرئاسية التركية، وسيخوض أردوغان، الذي رشحه حزب العدالة والتنمية الحاكم وشريكه في الائتلاف، حزب الحركة القومية، ضد كمال كيليجدار أوغلو، الذي طرحه تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب، وسنان أوغان من تحالف آتا.ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي ستجرى إذا لم يحصل أي مرشح على 50٪ من الأصوات، في 28 مايو/ آيار الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20230514/بدء-التصويت-في-الانتخابات-الرئاسية-والتشريعية-التركية-1077005137.html
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أخبار تركيا اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن

إعلام: الناخبون الأتراك ممنوعون من دخول أماكن الاقتراع بالهاتف او الكاميرا

07:45 GMT 14.05.2023
© AFP 2023 / BULENT KILIC / أردوغان يدلي بصوته في الانتخابات التركية
أردوغان يدلي بصوته في الانتخابات التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
© AFP 2023 / BULENT KILIC /
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قالت تقارير إعلامية تركية إن السلطات منعت الناخبين من الدخول إلى االاقتراع بصحبة هواتفهم المحمولة ا كاميراتهم الخاصة.
أنقرة- سبوتنيك. وذكرت صحيفة "حريت" التركية، أنه سيتم إبلاغ الناخبين بأنهم ممنوعون من دخول منطقة الاقتراع بواسطة أجهزة تسجيل الصور أو الاتصال، مثل الهواتف المحمولة والكاميرات، وسيتم تغريمهم لمخالفتهم هذه القاعدة، والأفضل ترك مثل هذه الأجهزة عند المدخل وأخذها بعد التصويت.
لافتات دعائية تحمل صورة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الانتخابات الرئاسية، اسطنبول، 12 مايو/ أيار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية... صور
05:15 GMT
وبحسب التقرير ، يجب ألا يدخل أي شخص باستثناء الناخب نفسه، إلى مقصورة الاقتراع، حيث يتعين على الناخب أن يختار بنفسه، لافتة إلا إذا كان الشخص أميًا، فيمكنه طلب المساعدة فقط من رئيس لجنة الاقتراع.
وأفاد مراسل سبوتنيك أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية في مركز الاقتراع في اسطنبول، حيث سيدلي الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان بصوته.

وانتشر جنود من القوات الخاصة وضباط إنفاذ القانون بملابس مدنية بالقرب من الموقع، فيما تم نصب أسوار في المنطقة لمنع السيارات من دخول أراضي المحطة.

كما يشارك في التصويت ناخبون في المناطق المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق تركيا في شباط / فبراير.
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي: نريد تعزيز التعاون مع روسيا في حال فوزنا بالانتخابات
07:04 GMT
وذكرت إذاعة تي آر تي هابر أنه تم إنشاء حاويات تصويت خاصة لهم في المناطق التي دمرت فيها مباني مراكز الاقتراع العادية.
يشار إلى أن هناك 3 مرشحين يتنافسون في الانتخابات الرئاسية التركية، وسيخوض أردوغان، الذي رشحه حزب العدالة والتنمية الحاكم وشريكه في الائتلاف، حزب الحركة القومية، ضد كمال كيليجدار أوغلو، الذي طرحه تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب، وسنان أوغان من تحالف آتا.

وكانت مراكز الاقتراع للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، قد فتحت أبوابها في الساعة 8.00 بالتوقيت المحلي (5:00 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد.

ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي ستجرى إذا لم يحصل أي مرشح على 50٪ من الأصوات، في 28 مايو/ آيار الجاري.
كيف تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية لعام 2023 في تركيا وخارجها - سبوتنيك عربي
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كيف تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية لعام 2023 في تركيا وخارجها
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