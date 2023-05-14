https://sputnikarabic.ae/20230514/إعلام-الناخبون-الأتراك-ممنوعون-من-دخول-أماكن-الاقتراع-بالهاتف-او-الكاميرا-1077008219.html

إعلام: الناخبون الأتراك ممنوعون من دخول أماكن الاقتراع بالهاتف او الكاميرا

إعلام: الناخبون الأتراك ممنوعون من دخول أماكن الاقتراع بالهاتف او الكاميرا

قالت تقارير إعلامية تركية إن السلطات منعت الناخبين من الدخول إلى االاقتراع بصحبة هواتفهم المحمولة ا كاميراتهم الخاصة. 14.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-14T07:45+0000

2023-05-14T07:45+0000

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أنقرة- سبوتنيك. وذكرت صحيفة "حريت" التركية، أنه سيتم إبلاغ الناخبين بأنهم ممنوعون من دخول منطقة الاقتراع بواسطة أجهزة تسجيل الصور أو الاتصال، مثل الهواتف المحمولة والكاميرات، وسيتم تغريمهم لمخالفتهم هذه القاعدة، والأفضل ترك مثل هذه الأجهزة عند المدخل وأخذها بعد التصويت.وبحسب التقرير ، يجب ألا يدخل أي شخص باستثناء الناخب نفسه، إلى مقصورة الاقتراع، حيث يتعين على الناخب أن يختار بنفسه، لافتة إلا إذا كان الشخص أميًا، فيمكنه طلب المساعدة فقط من رئيس لجنة الاقتراع.وأفاد مراسل سبوتنيك أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية في مركز الاقتراع في اسطنبول، حيث سيدلي الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان بصوته.كما يشارك في التصويت ناخبون في المناطق المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق تركيا في شباط / فبراير.وذكرت إذاعة تي آر تي هابر أنه تم إنشاء حاويات تصويت خاصة لهم في المناطق التي دمرت فيها مباني مراكز الاقتراع العادية.يشار إلى أن هناك 3 مرشحين يتنافسون في الانتخابات الرئاسية التركية، وسيخوض أردوغان، الذي رشحه حزب العدالة والتنمية الحاكم وشريكه في الائتلاف، حزب الحركة القومية، ضد كمال كيليجدار أوغلو، الذي طرحه تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب، وسنان أوغان من تحالف آتا.ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي ستجرى إذا لم يحصل أي مرشح على 50٪ من الأصوات، في 28 مايو/ آيار الجاري.

https://sputnikarabic.ae/20230514/بدء-التصويت-في-الانتخابات-الرئاسية-والتشريعية-التركية-1077005137.html

https://sputnikarabic.ae/20230514/نائب-زعيم-حزب-الشعب-الجمهوري-التركي-نريد-تعزيز-التعاون-مع-روسيا-في-حال-فوزنا-بالانتخابات-1077007427.html

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