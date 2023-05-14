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https://sputnikarabic.ae/20230514/إعلام-بولندا-تضبط-منطادا-انطلق-من-بيلاروسيا-1077032504.html
إعلام: بولندا تضبط منطادا انطلق من بيلاروسيا
إعلام: بولندا تضبط منطادا انطلق من بيلاروسيا
نقلت وسائل إعلام بولندية عن مصار غير رسمية أن السلطات عثرت على المنطاد الذي من المفترض أنه وصل من بيلاروسيا. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T20:28+0000
2023-05-14T20:28+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
بولندا
رصد عسكري
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وذكر راديو "أر إم إف إف إم" المحلي اليوم الأحد: "تم العثور على أجزاء من جسم في منطقة خاصة بالقرب من شيتسينكوم (مقاطعة بوميرانيا الغربية)، والذي يرجح أنه المنطاد الذي حلق في بولندا من الاتجاه البيلاروسي".وأعلنت وزارة الدفاع الوطني في بولندا على "تويتر"، يوم أمس السبت، أنها رصدت في المجال الجوي للبلاد ظهور جسم جوي وصل من بيلاروسيا، والذي قد يكون منطاد استطلاع يقوم بالمراقبة.وقالت الوزارة إن "مركز العمليات الجوية رصد ظهور جسم في المجال الجوي لبولندا من بيلاروسيا. ووفقًا لمركز العمليات الجوية، فمن المحتمل أن يكون هذا منطادًا للمراقبة وفقد الاتصال بالرادار في منطقة ريبين".وبحسب الوزارة، فإن "قائد مقر العمليات قرر إشراك القوات المناوبة للدفاع الإقليمي للبحث عن الهدف".
https://sputnikarabic.ae/20230507/إعلام-غربي-يحذر-بولندا-من-استفزاز-روسيا-1076764663.html
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أخبار بيلاروسيا اليوم, بولندا, رصد عسكري
أخبار بيلاروسيا اليوم, بولندا, رصد عسكري

إعلام: بولندا تضبط منطادا انطلق من بيلاروسيا

20:28 GMT 14.05.2023
© Photo / AUGUR - RosAeroSystemsمنطاد حربي
منطاد حربي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
© Photo / AUGUR - RosAeroSystems
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نقلت وسائل إعلام بولندية عن مصار غير رسمية أن السلطات عثرت على المنطاد الذي من المفترض أنه وصل من بيلاروسيا.
وذكر راديو "أر إم إف إف إم" المحلي اليوم الأحد: "تم العثور على أجزاء من جسم في منطقة خاصة بالقرب من شيتسينكوم (مقاطعة بوميرانيا الغربية)، والذي يرجح أنه المنطاد الذي حلق في بولندا من الاتجاه البيلاروسي".
وأعلنت وزارة الدفاع الوطني في بولندا على "تويتر"، يوم أمس السبت، أنها رصدت في المجال الجوي للبلاد ظهور جسم جوي وصل من بيلاروسيا، والذي قد يكون منطاد استطلاع يقوم بالمراقبة.
العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ70 لعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
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وقالت الوزارة إن "مركز العمليات الجوية رصد ظهور جسم في المجال الجوي لبولندا من بيلاروسيا. ووفقًا لمركز العمليات الجوية، فمن المحتمل أن يكون هذا منطادًا للمراقبة وفقد الاتصال بالرادار في منطقة ريبين".
وبحسب الوزارة، فإن "قائد مقر العمليات قرر إشراك القوات المناوبة للدفاع الإقليمي للبحث عن الهدف".
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