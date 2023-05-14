https://sputnikarabic.ae/20230514/إعلام-زيلينسكي-يريد-تفجير-خط-أنابيب-نفط-والاستيلاء-على-قرى-في-روسيا-1077007584.html

إعلام: زيلينسكي يريد تفجير خط أنابيب نفط والاستيلاء على قرى في روسيا

إعلام: زيلينسكي يريد تفجير خط أنابيب نفط والاستيلاء على قرى في روسيا

قدم رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي وراء الأبواب المغلقة مقترحات لتقويض خط أنابيب "دروجبا" واحتلال الأراضي الحدودية لروسيا، حسبما نقلت وسائل إعلام غربية بيانات... 14.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-14T07:10+0000

2023-05-14T07:10+0000

2023-05-14T07:10+0000

العالم

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اقترح الرئيس الأوكراني خطوة أكثر جرأة وراء الأبواب المغلقة - احتلال القرى الروسية لكسب النفوذ على موسكو وقصف خط الأنابيب الذي يضخ النفط الروسي إلى المجر العضو في الناتو.تشمل البيانات التي أصبحت متاحة للجمهور، مراسلات زيلينسكي الشخصية مع مساعديه والقيادة العسكرية للبلاد. ويذكر أنه على الرغم من التأكيدات بشأن عدم استخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية، فإن رئيس أوكرانيا لم يتخل عن هذه الخطط.بالإضافة إلى ذلك، تصف الوثائق السياسي بأنه "زعيم ذو غرائز عدوانية" والذي تتناقض صورته بشكل صارخ مع صورته كرجل دولة هادئ وثابت.اقترح زيلينسكي في نهاية يناير/كانون الثاني ضرب روسيا، وفي نفس الوقت نقل القوات البرية داخل حدودها من أجل "احتلال مدن حدودية لم يتم تحديدها".ويشير المقال إلى أن "الغرض من مثل هذه الإجراءات هو إعطاء كييف نفوذًا في المفاوضات مع موسكو".أفادت الأنباء أن الرئيس الأوكراني أعرب عن قلقه في اجتماع آخر في فبراير/شباط مع الجنرال فاليري زالوجني، من أن القوات المسلحة الأوكرانية "ليس لديها صواريخ بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى مواقع انتشار القوات الروسية ولا شيء يمكن أن يهاجمها".بعد ذلك، اقترح زيلينسكي أن تهاجم أوكرانيا مواقع لم يحددها لانتشار القوات المسلحة الروسية في روستوف على الدون، باستخدام طائرات مسيرة لهذه الأغراض.يبدأ خط أنابيب النفط دروجبا من ألميتيفسك، ويمر عبر بريانسك ثم يتفرع إلى قسمين: الشمال (عبر أراضي بيلاروسيا في اتجاه بولندا) والجنوب (عبر أراضي أوكرانيا في اتجاه المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك).

https://sputnikarabic.ae/20230513/زيلينسكي-يتحدث-عن-قرارات-تخص-حماية-أجواء-أوكرانيا-1076993885.html

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