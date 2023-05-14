عربي
https://sputnikarabic.ae/20230514/إعلام-زيلينسكي-يريد-تفجير-خط-أنابيب-نفط-والاستيلاء-على-قرى-في-روسيا-1077007584.html
إعلام: زيلينسكي يريد تفجير خط أنابيب نفط والاستيلاء على قرى في روسيا
إعلام: زيلينسكي يريد تفجير خط أنابيب نفط والاستيلاء على قرى في روسيا
قدم رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي وراء الأبواب المغلقة مقترحات لتقويض خط أنابيب "دروجبا" واحتلال الأراضي الحدودية لروسيا، حسبما نقلت وسائل إعلام غربية بيانات... 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T07:10+0000
2023-05-14T07:10+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c36544c0559356091ba8d5bef4ca8a7b.jpg
اقترح الرئيس الأوكراني خطوة أكثر جرأة وراء الأبواب المغلقة - احتلال القرى الروسية لكسب النفوذ على موسكو وقصف خط الأنابيب الذي يضخ النفط الروسي إلى المجر العضو في الناتو.تشمل البيانات التي أصبحت متاحة للجمهور، مراسلات زيلينسكي الشخصية مع مساعديه والقيادة العسكرية للبلاد. ويذكر أنه على الرغم من التأكيدات بشأن عدم استخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية، فإن رئيس أوكرانيا لم يتخل عن هذه الخطط.بالإضافة إلى ذلك، تصف الوثائق السياسي بأنه "زعيم ذو غرائز عدوانية" والذي تتناقض صورته بشكل صارخ مع صورته كرجل دولة هادئ وثابت.اقترح زيلينسكي في نهاية يناير/كانون الثاني ضرب روسيا، وفي نفس الوقت نقل القوات البرية داخل حدودها من أجل "احتلال مدن حدودية لم يتم تحديدها".ويشير المقال إلى أن "الغرض من مثل هذه الإجراءات هو إعطاء كييف نفوذًا في المفاوضات مع موسكو".أفادت الأنباء أن الرئيس الأوكراني أعرب عن قلقه في اجتماع آخر في فبراير/شباط مع الجنرال فاليري زالوجني، من أن القوات المسلحة الأوكرانية "ليس لديها صواريخ بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى مواقع انتشار القوات الروسية ولا شيء يمكن أن يهاجمها".بعد ذلك، اقترح زيلينسكي أن تهاجم أوكرانيا مواقع لم يحددها لانتشار القوات المسلحة الروسية في روستوف على الدون، باستخدام طائرات مسيرة لهذه الأغراض.يبدأ خط أنابيب النفط دروجبا من ألميتيفسك، ويمر عبر بريانسك ثم يتفرع إلى قسمين: الشمال (عبر أراضي بيلاروسيا في اتجاه بولندا) والجنوب (عبر أراضي أوكرانيا في اتجاه المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك).
https://sputnikarabic.ae/20230513/زيلينسكي-يتحدث-عن-قرارات-تخص-حماية-أجواء-أوكرانيا-1076993885.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d7a9b8d830d0203756efac45409c2ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

إعلام: زيلينسكي يريد تفجير خط أنابيب نفط والاستيلاء على قرى في روسيا

07:10 GMT 14.05.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبرTelegram
قدم رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي وراء الأبواب المغلقة مقترحات لتقويض خط أنابيب "دروجبا" واحتلال الأراضي الحدودية لروسيا، حسبما نقلت وسائل إعلام غربية بيانات البنتاغون المسربة للشبكة.
اقترح الرئيس الأوكراني خطوة أكثر جرأة وراء الأبواب المغلقة - احتلال القرى الروسية لكسب النفوذ على موسكو وقصف خط الأنابيب الذي يضخ النفط الروسي إلى المجر العضو في الناتو.
تشمل البيانات التي أصبحت متاحة للجمهور، مراسلات زيلينسكي الشخصية مع مساعديه والقيادة العسكرية للبلاد. ويذكر أنه على الرغم من التأكيدات بشأن عدم استخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية، فإن رئيس أوكرانيا لم يتخل عن هذه الخطط.
بالإضافة إلى ذلك، تصف الوثائق السياسي بأنه "زعيم ذو غرائز عدوانية" والذي تتناقض صورته بشكل صارخ مع صورته كرجل دولة هادئ وثابت.
الرئيس الأوكراني زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
زيلينسكي يتحدث عن قرارات تخص "حماية أجواء أوكرانيا"
أمس, 14:52 GMT
اقترح زيلينسكي في نهاية يناير/كانون الثاني ضرب روسيا، وفي نفس الوقت نقل القوات البرية داخل حدودها من أجل "احتلال مدن حدودية لم يتم تحديدها".
ويشير المقال إلى أن "الغرض من مثل هذه الإجراءات هو إعطاء كييف نفوذًا في المفاوضات مع موسكو".
أفادت الأنباء أن الرئيس الأوكراني أعرب عن قلقه في اجتماع آخر في فبراير/شباط مع الجنرال فاليري زالوجني، من أن القوات المسلحة الأوكرانية "ليس لديها صواريخ بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى مواقع انتشار القوات الروسية ولا شيء يمكن أن يهاجمها".
بعد ذلك، اقترح زيلينسكي أن تهاجم أوكرانيا مواقع لم يحددها لانتشار القوات المسلحة الروسية في روستوف على الدون، باستخدام طائرات مسيرة لهذه الأغراض.
يبدأ خط أنابيب النفط دروجبا من ألميتيفسك، ويمر عبر بريانسك ثم يتفرع إلى قسمين: الشمال (عبر أراضي بيلاروسيا في اتجاه بولندا) والجنوب (عبر أراضي أوكرانيا في اتجاه المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك).
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:27 GMTБойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:15 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 07:35 GMTВоеннослужащие ВС РФ подготавливают к работе беспилотный летательный аппарат Орлан-10У в южном секторе СВО. - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12 مايو, 12:00 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 مايو, 15:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала