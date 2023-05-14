https://sputnikarabic.ae/20230514/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عموم-أوكرانيا-1077003905.html

دوي صافرات الإنذار الجوي في عموم أوكرانيا

دوي صافرات الإنذار الجوي في عموم أوكرانيا

دوت صافرات الإنذار الجوي في العاصمة الأوكرانية، كييف، ومقاطعات أوكرانية أخرى، معلنة حالة التأهب لغارات جوية في عموم أوكرانيا، في ساعة مبكرة من صباح الأحد. 14.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-14T01:07+0000

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موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، سمع دوي صافرات الإنذار الجوي في مدينة كييف، و12 مقاطعة أوكرانية أخرى، معلنة حالة التأهب لغارات جوية في عموم أوكرانيا.وكانت حالة التأهب الجوي قد أعلنت بحسب الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية من الساعة 02.46 إلى 02.49 (بتوقيت موسكو) في مقاطعات: بولتافا ودنيبروبتروفسك ونيكولاييف وخاركوف وسومي وأوديسا، فضلا عن الأجزاء التي تسيطر عليها كييف في جمهورية دونيتسك الشعبية وخيرسون وزابوروجيه.وعند حوالي الساعة 03.04 تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في العاصمة الأوكرانية، كييف، ثم في ضواحيها ومقاطعات أخرى وهي: تشيركاسي وفينيتسا وتشيرنيغيف وكيروفوغراد وجيتومير.وبناء على أحدث المعلومات في الخريطة الإلكترونية، فقد انتشرت حالة التأهب الجوي من الساعة 03.37 حتى 03.42 ودوت صافرات الإنذار في بقية المقاطعات الأوكرانية.يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230514/دوي-صافرات-الإنذار-الجوي-في-كييف-و12-مقاطعة-أوكرانية-1077003609.html

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