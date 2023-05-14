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دوي صافرات الإنذار الجوي في عموم أوكرانيا
Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230514/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-عموم-أوكرانيا-1077003905.html
دوي صافرات الإنذار الجوي في عموم أوكرانيا
دوي صافرات الإنذار الجوي في عموم أوكرانيا
دوت صافرات الإنذار الجوي في العاصمة الأوكرانية، كييف، ومقاطعات أوكرانية أخرى، معلنة حالة التأهب لغارات جوية في عموم أوكرانيا، في ساعة مبكرة من صباح الأحد. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T01:07+0000
2023-05-14T01:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، سمع دوي صافرات الإنذار الجوي في مدينة كييف، و12 مقاطعة أوكرانية أخرى، معلنة حالة التأهب لغارات جوية في عموم أوكرانيا.وكانت حالة التأهب الجوي قد أعلنت بحسب الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية من الساعة 02.46 إلى 02.49 (بتوقيت موسكو) في مقاطعات: بولتافا ودنيبروبتروفسك ونيكولاييف وخاركوف وسومي وأوديسا، فضلا عن الأجزاء التي تسيطر عليها كييف في جمهورية دونيتسك الشعبية وخيرسون وزابوروجيه.وعند حوالي الساعة 03.04 تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في العاصمة الأوكرانية، كييف، ثم في ضواحيها ومقاطعات أخرى وهي: تشيركاسي وفينيتسا وتشيرنيغيف وكيروفوغراد وجيتومير.وبناء على أحدث المعلومات في الخريطة الإلكترونية، فقد انتشرت حالة التأهب الجوي من الساعة 03.37 حتى 03.42 ودوت صافرات الإنذار في بقية المقاطعات الأوكرانية.يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230514/دوي-صافرات-الإنذار-الجوي-في-كييف-و12-مقاطعة-أوكرانية-1077003609.html
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العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

دوي صافرات الإنذار الجوي في عموم أوكرانيا

01:07 GMT 14.05.2023 (تم التحديث: 01:30 GMT 14.05.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر لساحة "سفوبودا" (الحرية) في أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
منظر لساحة سفوبودا (الحرية) في أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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دوت صافرات الإنذار الجوي في العاصمة الأوكرانية، كييف، ومقاطعات أوكرانية أخرى، معلنة حالة التأهب لغارات جوية في عموم أوكرانيا، في ساعة مبكرة من صباح الأحد.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، سمع دوي صافرات الإنذار الجوي في مدينة كييف، و12 مقاطعة أوكرانية أخرى، معلنة حالة التأهب لغارات جوية في عموم أوكرانيا.
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دوي صافرات الإنذار الجوي في كييف و12 مقاطعة أوكرانية
00:37 GMT
وكانت حالة التأهب الجوي قد أعلنت بحسب الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية من الساعة 02.46 إلى 02.49 (بتوقيت موسكو) في مقاطعات: بولتافا ودنيبروبتروفسك ونيكولاييف وخاركوف وسومي وأوديسا، فضلا عن الأجزاء التي تسيطر عليها كييف في جمهورية دونيتسك الشعبية وخيرسون وزابوروجيه.
وعند حوالي الساعة 03.04 تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في العاصمة الأوكرانية، كييف، ثم في ضواحيها ومقاطعات أخرى وهي: تشيركاسي وفينيتسا وتشيرنيغيف وكيروفوغراد وجيتومير.
وبناء على أحدث المعلومات في الخريطة الإلكترونية، فقد انتشرت حالة التأهب الجوي من الساعة 03.37 حتى 03.42 ودوت صافرات الإنذار في بقية المقاطعات الأوكرانية.
يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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