https://sputnikarabic.ae/20230514/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-أهدافا-في-قطاع-غزة-ردا-على-إطلاق-صاروخ-1077025955.html
الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخ
الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخ
شن الجيش الإسرائيلي هجوما على أهداف في غزة، ردا على إطلاق صاروخ من القطاع سقط في منطقة مفتوحة بمدينة عسقلان، بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ مساء أمس... 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T16:49+0000
2023-05-14T16:49+0000
2023-05-14T16:49+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم العربي
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وتحدثت إذاعة الجيش في بيان على "تويتر" عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف موقعين على حدود القطاع.وقالت: "اختار الجيش الإسرائيلي مهاجمة موقعين لحركة حماس، وبعد إعلان وقف إطلاق النار - يُنظر إلى حماس مرة أخرى على أنها مسؤولة عن كل ما يحدث في القطاع".وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان مقتضب، إن صاروخا واحدا على الأقل أطلق من قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة، دون إطلاق أي صواريخ لاعتراضه.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الصاروخ أطلق باتجاه شاطئ عسقلان وسقط في منطقة مفتوحة ولم يبلغ عن وقوع إصابات.وفي العاشرة من مساء أمس السبت، وبعد 5 أيام من تصعيد إسرائيلي في عزة واستهداف مواقع وقيادات حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مصرية حيز التنفيذ، يشمل وقف استهداف المدنيين والأفراد وعدم هدم المنازل.ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، تشن إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة أطلقت عليها اسم "الدرع والسهم"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية يوم الأربعاء، إطلاق رشقات صاروخية تجاه إسرائيل، وسّعت خلالها دائرة النار لتصل إلى تل أبيب ومناطق أخرى وسط البلاد.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء، و6 من قادة "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت وإصابة آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20230514/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-رصد-إطلاق-قذيفة-صاروخية-من-قطاع-غزة-باتجاه-المستوطنات-1077025654.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار
الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا في قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخ
تابعنا عبر
شن الجيش الإسرائيلي هجوما على أهداف في غزة، ردا على إطلاق صاروخ من القطاع سقط في منطقة مفتوحة بمدينة عسقلان، بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ مساء أمس السبت.
وتحدثت إذاعة الجيش في بيان على "تويتر" عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف موقعين على حدود القطاع.
وقالت: "اختار الجيش الإسرائيلي
مهاجمة موقعين لحركة حماس، وبعد إعلان وقف إطلاق النار - يُنظر إلى حماس مرة أخرى على أنها مسؤولة عن كل ما يحدث في القطاع".
وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان مقتضب، إن صاروخا واحدا على الأقل أطلق من قطاع غزة وسقط في منطقة مفتوحة، دون إطلاق أي صواريخ لاعتراضه.
وقالت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الصاروخ أطلق باتجاه شاطئ عسقلان وسقط في منطقة مفتوحة ولم يبلغ عن وقوع إصابات.
وفي العاشرة من مساء أمس السبت، وبعد 5 أيام من تصعيد إسرائيلي في عزة واستهداف مواقع وقيادات حركة "الجهاد الإسلامي
" الفلسطينية، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مصرية حيز التنفيذ، يشمل وقف استهداف المدنيين والأفراد وعدم هدم المنازل.
ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، تشن إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة أطلقت عليها اسم "الدرع والسهم"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية يوم الأربعاء، إطلاق رشقات صاروخية تجاه إسرائيل، وسّعت خلالها دائرة النار لتصل إلى تل أبيب ومناطق أخرى وسط البلاد.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة
، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء، و6 من قادة "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي
في مدينة رحوفوت وإصابة آخرين.