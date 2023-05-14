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الجيش الروسي يدمر نقطتي انتشار أوكرانيتين في مقاطعة زابوروجيه
Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230514/الجيش-الروسي-يدمر-نقطتي-انتشار-أوكرانية-في-مقاطعة-زابوروجيه-1077004155.html
الجيش الروسي يدمر نقطتي انتشار أوكرانيتين في مقاطعة زابوروجيه
الجيش الروسي يدمر نقطتي انتشار أوكرانيتين في مقاطعة زابوروجيه
قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك" الروسية، ألكسندر غوردييف، لوكالة "سبوتنيك"، إن المدفعية الروسية دمرت نقطتين لنشر مؤقت للقوات الأوكرانية في مقاطعة... 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T02:18+0000
2023-05-14T02:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال غوردييف للوكالة: "دمرت نيران المدفعية نقطتين للانتشار المؤقت للعدو بالقرب من قريتي كامينسكوي ونوفودانيلوفكا [منطقتي فاسيليفسكي وأوريكوفسكي في مقاطعة زابوروجيه]، تم كشفهما أثناء الاستطلاع الجوي".وأضاف غوردييف "كما تم تدمير مدافع هاوتزر من طراز [مستا-بي] في منطقة تيميروفكا، وشاحنات صغيرة فيها مسلحين في منطقة مالايا توكماتشكا وكامينسكي وشاحنة في منطقة تشاريفنوى".وأضاف الضابط الروسي، أنه تم صد هجوم براجمات الصواريخ "هيمارس" على محور زابوروجيه، وأسقطت أطقم أنظمة الصواريخ الدفاعات الجوية "بوك" ثلاثة صواريخ.وفي السياق نفسه، أكد رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك" الروسية، ألكسندر غوردييف، أن القوات المسلحة الروسية دمرت مجموعة استطلاع أوكرانية بالقرب من مارينكا في جمهورية دونيتسك.وقال غوردييف للوكالة: "على محور جنوب دونيتسك، كشفت الوحدات المتقدمة من مجموعة "فوستوك"، وبدعم من المدفعية، دمرت مجموعة استطلاع معادية جنوب بريشيستوفكا [منطقة مارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية]".يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230514/دوي-صافرات-الإنذار-الجوي-في-كييف-و12-مقاطعة-أوكرانية-1077003609.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

الجيش الروسي يدمر نقطتي انتشار أوكرانيتين في مقاطعة زابوروجيه

02:18 GMT 14.05.2023 (تم التحديث: 02:39 GMT 14.05.2023)
© Sputnik . Dmitriy Makeev / الانتقال إلى بنك الصورتضرر مبنى سكني نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة فاسيليفكا بمنطقة زابوروجيه، 14 سبتمبر 2022
تضرر مبنى سكني نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة فاسيليفكا بمنطقة زابوروجيه، 14 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
© Sputnik . Dmitriy Makeev
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قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك" الروسية، ألكسندر غوردييف، لوكالة "سبوتنيك"، إن المدفعية الروسية دمرت نقطتين لنشر مؤقت للقوات الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه.
موسكو - سبوتنيك. وقال غوردييف للوكالة: "دمرت نيران المدفعية نقطتين للانتشار المؤقت للعدو بالقرب من قريتي كامينسكوي ونوفودانيلوفكا [منطقتي فاسيليفسكي وأوريكوفسكي في مقاطعة زابوروجيه]، تم كشفهما أثناء الاستطلاع الجوي".
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دوي صافرات الإنذار الجوي في كييف و12 مقاطعة أوكرانية
00:37 GMT
وأضاف غوردييف "كما تم تدمير مدافع هاوتزر من طراز [مستا-بي] في منطقة تيميروفكا، وشاحنات صغيرة فيها مسلحين في منطقة مالايا توكماتشكا وكامينسكي وشاحنة في منطقة تشاريفنوى".
وأضاف الضابط الروسي، أنه تم صد هجوم براجمات الصواريخ "هيمارس" على محور زابوروجيه، وأسقطت أطقم أنظمة الصواريخ الدفاعات الجوية "بوك" ثلاثة صواريخ.
وفي السياق نفسه، أكد رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك" الروسية، ألكسندر غوردييف، أن القوات المسلحة الروسية دمرت مجموعة استطلاع أوكرانية بالقرب من مارينكا في جمهورية دونيتسك.
وقال غوردييف للوكالة: "على محور جنوب دونيتسك، كشفت الوحدات المتقدمة من مجموعة "فوستوك"، وبدعم من المدفعية، دمرت مجموعة استطلاع معادية جنوب بريشيستوفكا [منطقة مارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية]".
يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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