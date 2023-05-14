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https://sputnikarabic.ae/20230514/الحرس-الثوري-الإيراني-يضبط-35-مليون-لتر-من-الوقود-المهرب-في-مياه-الخليج-1077006521.html
الحرس الثوري الإيراني يضبط 3.5 مليون لتر من الوقود المهرب في مياه الخليج
الحرس الثوري الإيراني يضبط 3.5 مليون لتر من الوقود المهرب في مياه الخليج
أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن مصادرتها ما يصل إلى 3.412 مليون لتر من ‏الوقود المهرب في مياه الخليج في جنوب إيران.‏ 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T06:00+0000
2023-05-14T06:00+0000
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وذكرت دائرة العلاقات العامة بالمنطقة الثانية، من بحرية الحرس الثوري الإيراني، في إعلان لها، أمس السبت، أن الشحنة المصادرة تقدّر قيمتها بنحو 15 مليون دولار أمريكي، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).وأضاف الإعلان أنه بناء على حكم قضائي، فقد تم تسليم الشحنة إلى مكتب محلي للشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المنتجات النفطية.ويقوم الحرس الثوري الإيراني بعمليات دورية على مدار الساعة في الخليج العربي، ويستخدم أحدث المعدات في حربه ضد التهريب في المنطقة.وأعلنت إيران في أغسطس/ آب الماضي عن "توقيف سفينة تهرب الوقود في مياه الخليج، لافتة إلى أن سعر الحمولة يتجاوز 61 مليار ريال إيراني.وكانت السلطات الإيرانية، أعلنت في يونيو/ حزيران الماضي، ضبط سفينة تحمل 90 ألف لتر من الوقود المهرب قرب سواحلها.
https://sputnikarabic.ae/20220810/إيران-تعلن-ضبط-سفينة-تهريب-وقود-في-مياه-الخليج-1066259514.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن

الحرس الثوري الإيراني يضبط 3.5 مليون لتر من الوقود المهرب في مياه الخليج

06:00 GMT 14.05.2023
© AP Photo / Vahid Salemi / زورق سريع تابع إلى الحرس الثوري الإيراني في الخليج
 زورق سريع تابع إلى الحرس الثوري الإيراني في الخليج - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
زورق سريع تابع إلى الحرس الثوري الإيراني في الخليج
© AP Photo / Vahid Salemi /
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أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن مصادرتها ما يصل إلى 3.412 مليون لتر من ‏الوقود المهرب في مياه الخليج في جنوب إيران.‏
وذكرت دائرة العلاقات العامة بالمنطقة الثانية، من بحرية الحرس الثوري الإيراني، في إعلان لها، أمس السبت، أن الشحنة المصادرة تقدّر قيمتها بنحو 15 مليون دولار أمريكي، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).
وأضاف الإعلان أنه بناء على حكم قضائي، فقد تم تسليم الشحنة إلى مكتب محلي للشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المنتجات النفطية.
ويقوم الحرس الثوري الإيراني بعمليات دورية على مدار الساعة في الخليج العربي، ويستخدم أحدث المعدات في حربه ضد التهريب في المنطقة.
سفينة صواريخ وغواصة حاملة للصواريخ الموجهة تابعة للأسطول الأمريكي في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
إيران تعلن ضبط سفينة تهريب وقود في مياه الخليج
10 أغسطس 2022, 12:44 GMT
وأعلنت إيران في أغسطس/ آب الماضي عن "توقيف سفينة تهرب الوقود في مياه الخليج، لافتة إلى أن سعر الحمولة يتجاوز 61 مليار ريال إيراني.
وكانت السلطات الإيرانية، أعلنت في يونيو/ حزيران الماضي، ضبط سفينة تحمل 90 ألف لتر من الوقود المهرب قرب سواحلها.
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