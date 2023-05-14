https://sputnikarabic.ae/20230514/الدفاع-الروسية-تعلن-مقتل-1000-عسكري-أوكراني-خلال-الساعات-الـ-24-الماضية-1077016332.html

الدفاع الروسية تعلن مقتل 1000 عسكري أوكراني خلال الساعات الـ 24 الماضية

الدفاع الروسية تعلن مقتل 1000 عسكري أوكراني خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، عن القضاء على نحو ألف عسكري أوكراني بعمليات للقوات المسلحة الروسية خلال الساعات الـ 24 الماضية. 14.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-14T12:45+0000

2023-05-14T12:45+0000

2023-05-14T12:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأفاد الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحافية أن "القوات المسلحة الروسية وجهت ضربات بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى وعالية الدقة لنقاط انتشار القوات الأوكرانية ومستودعات ذخيرة وأسلحة ومعدات مقدمة من دول غربية في منطقتي تيرنوبيل وبتربافلوفكا بمقاطعة دنيبروبتروفسك".كما أسقطت مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية طائرة من طراز "سو- 27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية نوفوغرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.واعترضت أنظمة الدفاع الجوي خلال النهار ستة صواريخ تم إطلاقها من راجمات "هيمارس" الأمريكية.

https://sputnikarabic.ae/20230514/زيلينسكي-كييف-لا-تملك-القوة-والأسلحة-لشن-هجوم-مضاد-في-عمق-روسيا-1077016132.html

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روسيا, رصد عسكري