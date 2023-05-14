https://sputnikarabic.ae/20230514/الدفاع-الروسية-تعلن-مقتل-1000-عسكري-أوكراني-خلال-الساعات-الـ-24-الماضية-1077016332.html
الدفاع الروسية تعلن مقتل 1000 عسكري أوكراني خلال الساعات الـ 24 الماضية
الدفاع الروسية تعلن مقتل 1000 عسكري أوكراني خلال الساعات الـ 24 الماضية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، عن القضاء على نحو ألف عسكري أوكراني بعمليات للقوات المسلحة الروسية خلال الساعات الـ 24 الماضية. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T12:45+0000
2023-05-14T12:45+0000
2023-05-14T12:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/14/1061429061_0:0:3393:1909_1920x0_80_0_0_e34f16f5bf988324a3fbf62415592959.jpg
وأفاد الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحافية أن "القوات المسلحة الروسية وجهت ضربات بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى وعالية الدقة لنقاط انتشار القوات الأوكرانية ومستودعات ذخيرة وأسلحة ومعدات مقدمة من دول غربية في منطقتي تيرنوبيل وبتربافلوفكا بمقاطعة دنيبروبتروفسك".كما أسقطت مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية طائرة من طراز "سو- 27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية نوفوغرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.واعترضت أنظمة الدفاع الجوي خلال النهار ستة صواريخ تم إطلاقها من راجمات "هيمارس" الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230514/زيلينسكي-كييف-لا-تملك-القوة-والأسلحة-لشن-هجوم-مضاد-في-عمق-روسيا-1077016132.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/14/1061429061_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_bfb257ced24f7556aae5086ac5b449c8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تعلن مقتل 1000 عسكري أوكراني خلال الساعات الـ 24 الماضية
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، عن القضاء على نحو ألف عسكري أوكراني بعمليات للقوات المسلحة الروسية خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأفاد الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحافية أن "القوات المسلحة الروسية وجهت ضربات بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى وعالية الدقة لنقاط انتشار القوات الأوكرانية ومستودعات ذخيرة وأسلحة ومعدات مقدمة من دول غربية في منطقتي تيرنوبيل وبتربافلوفكا بمقاطعة دنيبروبتروفسك".
خلال اليوم الماضي بذل العدو محاولات مستميتة لاختراق دفاعات قواتنا شمالي وجنوبي مدينة أرتيوموفسك، وتم صد جميع هجمات القوات المسلحة الأوكرانية ولم يُسمح له بتحقيق أي اختراقات في صفوف دفاعات القوات الروسية.
كما أسقطت مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية طائرة من طراز "سو- 27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية نوفوغرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
واعترضت
أنظمة الدفاع الجوي خلال النهار ستة صواريخ تم إطلاقها من راجمات "هيمارس" الأمريكية.