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Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230514/الدفاع-الروسية-تعلن-مقتل-1000-عسكري-أوكراني-خلال-الساعات-الـ-24-الماضية-1077016332.html
الدفاع الروسية تعلن مقتل 1000 عسكري أوكراني خلال الساعات الـ 24 الماضية
الدفاع الروسية تعلن مقتل 1000 عسكري أوكراني خلال الساعات الـ 24 الماضية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، عن القضاء على نحو ألف عسكري أوكراني بعمليات للقوات المسلحة الروسية خلال الساعات الـ 24 الماضية. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T12:45+0000
2023-05-14T12:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأفاد الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحافية أن "القوات المسلحة الروسية وجهت ضربات بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى وعالية الدقة لنقاط انتشار القوات الأوكرانية ومستودعات ذخيرة وأسلحة ومعدات مقدمة من دول غربية في منطقتي تيرنوبيل وبتربافلوفكا بمقاطعة دنيبروبتروفسك".كما أسقطت مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية طائرة من طراز "سو- 27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية نوفوغرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.واعترضت أنظمة الدفاع الجوي خلال النهار ستة صواريخ تم إطلاقها من راجمات "هيمارس" الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230514/زيلينسكي-كييف-لا-تملك-القوة-والأسلحة-لشن-هجوم-مضاد-في-عمق-روسيا-1077016132.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية تعلن مقتل 1000 عسكري أوكراني خلال الساعات الـ 24 الماضية

12:45 GMT 14.05.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، عن القضاء على نحو ألف عسكري أوكراني بعمليات للقوات المسلحة الروسية خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأفاد الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، في إفادة صحافية أن "القوات المسلحة الروسية وجهت ضربات بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى وعالية الدقة لنقاط انتشار القوات الأوكرانية ومستودعات ذخيرة وأسلحة ومعدات مقدمة من دول غربية في منطقتي تيرنوبيل وبتربافلوفكا بمقاطعة دنيبروبتروفسك".
خلال اليوم الماضي بذل العدو محاولات مستميتة لاختراق دفاعات قواتنا شمالي وجنوبي مدينة أرتيوموفسك، وتم صد جميع هجمات القوات المسلحة الأوكرانية ولم يُسمح له بتحقيق أي اختراقات في صفوف دفاعات القوات الروسية.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
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12:34 GMT
كما أسقطت مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية طائرة من طراز "سو- 27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية نوفوغرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
واعترضت أنظمة الدفاع الجوي خلال النهار ستة صواريخ تم إطلاقها من راجمات "هيمارس" الأمريكية.
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