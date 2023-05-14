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Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230514/الدفاع-الروسية-تم-صد-جميع-هجمات-القوات-الأوكرانية-في-منطقة-أرتيوموفسك-1077012124.html
الدفاع الروسية: تم صد جميع هجمات القوات الأوكرانية في منطقة أرتيوموفسك
الدفاع الروسية: تم صد جميع هجمات القوات الأوكرانية في منطقة أرتيوموفسك
ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الأحد أن القوات الروسية صدت جميع هجمات القوات الأوكرانية في منطقة أرتيوموفسك، ولم تسمح بأي اختراقات. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T10:04+0000
2023-05-14T10:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وقالت الوزارة: "قام العدو بمحاولات جسيمة لاختراق دفاع قواتنا في شمال وجنوب أرتيوموفسك خلال اليوم الماضي، وقد تم صد جميع هجمات القوات المسلحة لأوكرانيا. ولم يحدث اختراق في دفاع القوات الروسية".وفقًا للوزارة، تواصل مفارز الهجوم، بدعم من وحدات القوات المحمولة جواً، القتال من أجل السيطرة على الأحياء الغربية من أرتيوموفسك.وأكدت الوزارة أن قائد لواء البندقية الآلي الرابع، العقيد فياتشيسلاف ماكاروف، توفي خلال القتال في جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرة إلى أنه قاد المعركة بنفسه. وتم صد هجومين للعدو. ودمر جنود اللواء ثلاث دبابات وأربع مركبات قتال مشاة وسيارتين مصفحتين للقوات المسلحة لأوكرانيا. أصيب قائد اللواء بجروح خطيرة أثناء صد الهجوم الثالث وتوفي خلال الإجلاء من ساحة المعركة ". كما أكدت وفاة نائب قائد فيلق الجيش للعمل العسكري السياسي العقيد يفغيني بروفكو ونوهت أنه خلال المعركة صد أحد الهجمات، ومات بعد أن أصيب بشظايا متعددة".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نتيجة الهجمات في منطقة كراسنوي في جمهورية دونيتسك نحو 200 قتيل وجريح.وعلى محور سوليدار- أرتيوموفسك، شنت القوات الروسية هجوما، مما أدى إلى مقتل وجرح أكثر من 400 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية. وتدمير 12 دبابة، و18 مركبة قتال مشاة، ومركبتين قتال مصفحتين، ومدفع دي-20".كما أحبطت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية، الليلة الماضية، أعمال مجموعتين للتخريب والاستطلاع تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك، حيث فقد العدو أكثر من 100 عسكري و 5 مركبات ومدفع هاوتزر دي-20 ومدفع رابيرا المضاد للدبابات في يوم واحد.
https://sputnikarabic.ae/20230514/ذئاب-القيصر-تدمر-معقلا-للقوات-الأوكرانية-براجمة-غراد-المصغرة-فيديو-1077010904.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

الدفاع الروسية: تم صد جميع هجمات القوات الأوكرانية في منطقة أرتيوموفسك

10:04 GMT 14.05.2023 (تم التحديث: 10:40 GMT 14.05.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورأرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الأحد أن القوات الروسية صدت جميع هجمات القوات الأوكرانية في منطقة أرتيوموفسك، ولم تسمح بأي اختراقات.
وقالت الوزارة: "قام العدو بمحاولات جسيمة لاختراق دفاع قواتنا في شمال وجنوب أرتيوموفسك خلال اليوم الماضي، وقد تم صد جميع هجمات القوات المسلحة لأوكرانيا. ولم يحدث اختراق في دفاع القوات الروسية".
وفقًا للوزارة، تواصل مفارز الهجوم، بدعم من وحدات القوات المحمولة جواً، القتال من أجل السيطرة على الأحياء الغربية من أرتيوموفسك.
وأكدت الوزارة أن قائد لواء البندقية الآلي الرابع، العقيد فياتشيسلاف ماكاروف، توفي خلال القتال في جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرة إلى أنه قاد المعركة بنفسه. وتم صد هجومين للعدو. ودمر جنود اللواء ثلاث دبابات وأربع مركبات قتال مشاة وسيارتين مصفحتين للقوات المسلحة لأوكرانيا. أصيب قائد اللواء بجروح خطيرة أثناء صد الهجوم الثالث وتوفي خلال الإجلاء من ساحة المعركة ".
كما أكدت وفاة نائب قائد فيلق الجيش للعمل العسكري السياسي العقيد يفغيني بروفكو ونوهت أنه خلال المعركة صد أحد الهجمات، ومات بعد أن أصيب بشظايا متعددة".
طاقم قاذفة الصواريخ المتعددة غراد التابع للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
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09:00 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نتيجة الهجمات في منطقة كراسنوي في جمهورية دونيتسك نحو 200 قتيل وجريح.
وعلى محور سوليدار- أرتيوموفسك، شنت القوات الروسية هجوما، مما أدى إلى مقتل وجرح أكثر من 400 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية. وتدمير 12 دبابة، و18 مركبة قتال مشاة، ومركبتين قتال مصفحتين، ومدفع دي-20".
كما أحبطت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية، الليلة الماضية، أعمال مجموعتين للتخريب والاستطلاع تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك، حيث فقد العدو أكثر من 100 عسكري و 5 مركبات ومدفع هاوتزر دي-20 ومدفع رابيرا المضاد للدبابات في يوم واحد.
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