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https://sputnikarabic.ae/20230514/السفارة-الإيطالية-في-الصين-ترد-على-أنباء-تعليقها-طلبات-الحصول-على-التأشيرات-1077006808.html
السفارة الإيطالية في الصين ترد على أنباء تعليقها طلبات الحصول على التأشيرات
السفارة الإيطالية في الصين ترد على أنباء تعليقها طلبات الحصول على التأشيرات
ردت السفارة الإيطالية في بكين، على أنباء متداولة مؤخرا، بشأن تعليق التأشيرة للمجموعات السياحية الصينية. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T06:30+0000
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وأكدت السفارة في بيان لها بعد ظهر، أمس السبت، أن تلك الشائعات "لا أساس لها" بحسب تعبيرها، مؤكدة أنها تتلقى حتى الآن طلبات الحصول على تأشيرة منتظمة من مواطنين صينيين، بشكل فردي وجماعي، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وفي إشعار سابق نشرته وزارة الثقافة والسياحة الصينية في شهر مارس/ آذار الماضي، حول الاستئناف التجريبي للجولات الجماعية المغادرة للمواطنين الصينيين إلى دول أجنبية، تم إدراج إيطاليا ضمن المجموعة الثانية المكونة من 40 دولة، والتي استؤنفت منها رحلات المجموعات الخارجية من الصين، بداية من 15 مارس.وكانت إيطاليا إحدى الوجهات الرئيسية للسياح الصينيين في أوروبا قبل جائحة (كوفيد-19)، ووفقا للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء، استقبلت إيطاليا إجمالي 5,356,000 سائح صيني في عام 2019، وكانت إيطاليا واحدة من أكثر الدول الأوروبية زيارة من قبل السياح الصينيين في ذلك العام.
https://sputnikarabic.ae/20230513/فرنسا-تنفي-فرض-قيود-على-طلبات-التأشيرة-للتونسيين-1076994039.html
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الصين, إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

السفارة الإيطالية في الصين ترد على أنباء تعليقها طلبات الحصول على التأشيرات

06:30 GMT 14.05.2023
© AFP 2023 / Alberto Pizzoliإيطاليا
إيطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
إيطاليا
© AFP 2023 / Alberto Pizzoli
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ردت السفارة الإيطالية في بكين، على أنباء متداولة مؤخرا، بشأن تعليق التأشيرة للمجموعات السياحية الصينية.
وأكدت السفارة في بيان لها بعد ظهر، أمس السبت، أن تلك الشائعات "لا أساس لها" بحسب تعبيرها، مؤكدة أنها تتلقى حتى الآن طلبات الحصول على تأشيرة منتظمة من مواطنين صينيين، بشكل فردي وجماعي، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
وفي إشعار سابق نشرته وزارة الثقافة والسياحة الصينية في شهر مارس/ آذار الماضي، حول الاستئناف التجريبي للجولات الجماعية المغادرة للمواطنين الصينيين إلى دول أجنبية، تم إدراج إيطاليا ضمن المجموعة الثانية المكونة من 40 دولة، والتي استؤنفت منها رحلات المجموعات الخارجية من الصين، بداية من 15 مارس.
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أمس, 15:21 GMT
وكانت إيطاليا إحدى الوجهات الرئيسية للسياح الصينيين في أوروبا قبل جائحة (كوفيد-19)، ووفقا للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء، استقبلت إيطاليا إجمالي 5,356,000 سائح صيني في عام 2019، وكانت إيطاليا واحدة من أكثر الدول الأوروبية زيارة من قبل السياح الصينيين في ذلك العام.
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