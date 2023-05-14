https://sputnikarabic.ae/20230514/السيسي-مصر-تسعى-لإنتاج-مليون-طن-قمح-من-توشكى-والعوينات-توفر-400-مليون-دولار-1077012607.html
السيسي: مصر تسعى لإنتاج مليون طن قمح من توشكى والعوينات توفر 400 مليون دولار
السيسي: مصر تسعى لإنتاج مليون طن قمح من توشكى والعوينات توفر 400 مليون دولار
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن بلاده تسعى لإنتاج مليون طن قمح من المشروعات الزراعية الجديدة في توشكى والعوينات. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T10:43+0000
2023-05-14T10:43+0000
2023-05-14T10:43+0000
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وأضاف خلال افتتاحه موسم حصاد القمح في شرق العوينات، وافتتاح مصنع البطاطس هناك: "نحن نتحدث عن مليون طن قمح تخضع لنظم الري الحديثة، وهذا يعني حجم المياه المستخدم فيها هو الأمثل، وبالتالي يتم إنتاجها بتكلفة اقتصادية، في الوقت الذي نطالب فيه حاليا بالحفاظ على كل نقطة مياه، والفرصة البديلة للمليون طن يعني سعرهم 350 إلى 400 مليون دولار طبقا لأسعار القمح".وأردف السيسي في كلمته: "مع الوضع في الاعتبار أنه في حال وقوع مشكلة في سلاسل التوريد، فإن مصر هي التي تدفع الثمن".كما أكد الرئيس المصري في كلمته، أن المستهدف زراعته في توشكى هو 750 ألف فدان.وأشار إلى أن "حجم محطات المياه التي نفذتها الدولة المصرية، يجب أن نستفيد منها بالكامل، فضلا عن نظم الري الحديثة والزراعات الحديثة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
السيسي: مصر تسعى لإنتاج مليون طن قمح من توشكى والعوينات توفر 400 مليون دولار
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قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن بلاده تسعى لإنتاج مليون طن قمح من المشروعات الزراعية الجديدة في توشكى والعوينات.
وأضاف خلال افتتاحه موسم حصاد القمح في شرق العوينات، وافتتاح مصنع البطاطس هناك: "نحن نتحدث عن مليون طن قمح تخضع لنظم الري الحديثة، وهذا يعني حجم المياه المستخدم فيها هو الأمثل، وبالتالي يتم إنتاجها بتكلفة اقتصادية، في الوقت الذي نطالب فيه حاليا بالحفاظ على كل نقطة مياه، والفرصة البديلة للمليون طن يعني سعرهم 350 إلى 400 مليون دولار طبقا لأسعار القمح".
وأردف السيسي
في كلمته: "مع الوضع في الاعتبار أنه في حال وقوع مشكلة في سلاسل التوريد، فإن مصر هي التي تدفع الثمن".
كما أكد الرئيس المصري
في كلمته، أن المستهدف زراعته في توشكى هو 750 ألف فدان.
وأشار إلى أن "حجم محطات المياه التي نفذتها الدولة المصرية، يجب أن نستفيد منها بالكامل، فضلا عن نظم الري الحديثة والزراعات الحديثة".