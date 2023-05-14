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https://sputnikarabic.ae/20230514/المخابرات-الأوكرانية-تحصل-على-الطائرة-المسيرة-الألمانية-فيكتور-1077007075.html
المخابرات الأوكرانية تحصل على الطائرة المسيرة الألمانية "فيكتور"
المخابرات الأوكرانية تحصل على الطائرة المسيرة الألمانية "فيكتور"
سيحصل ضباط المخابرات الأوكرانية على أكثر من 100 طائرة مسيرة من طراز "فيكتور" في إطار عقد بين وزارة الدفاع الأوكرانية وشركة تصنيع ألمانية، حسب تقارير مديرية... 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T06:44+0000
2023-05-14T06:44+0000
رصد عسكري
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وكتبت على تلغرام: "سيحصل ضباط المخابرات الأوكرانية على أكثر من 105 طائرات مسيرة بموجب عقد بين وزارة الدفاع الأوكرانية وشركة Quantum-Systems GmbH الألمانية المصنعة للطائرات المسيرة. هذه هي الدفعة الثانية من طائرات فيكتور المسيرة للجيش الأوكراني، التي تمولها حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية. في أغسطس/أب 2022، طلبت أوكرانيا واستلمت 33 طائرة مسيرة ألمانية من نفس الطراز، وشهدت على كفاءتها العالية في ساحة المعركة".وتجدر الإشارة إلى أن فيكتور مزود بأجهزة استشعار كهروضوئية وأشعة تحت الحمراء للكشف عن الأهداف على مدار الساعة، كما أن عوامل الطقس لا تؤثر على التصميم القوي للطائرة. بالإضافة إلى ذلك، لديها قنوات آمنة لنقل البيانات وأثناء المهام القتالية قادرة على بث الفيديو إلى المحطات الأرضية في الوقت الفعلي.وأضافت المعلومات أن "الطائرة المسيرة مجهزة بقدرات ذكاء اصطناعي متقدمة لتحليل البيانات: تسمح الخوارزميات المدمجة بالتعرف على الأشياء تلقائيًا ونقل المعلومات الاستخباراتية المهمة إلى الأرض على الفور".وفقًا للجيش، يمكن أن تصل سرعة الطائرة المسيرة إلى 72 كم / ساعة وتحلق حتى 120 دقيقة.
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رصد عسكري
رصد عسكري

المخابرات الأوكرانية تحصل على الطائرة المسيرة الألمانية "فيكتور"

06:44 GMT 14.05.2023
© AFP 2023 / Amer Almohibanyطائرة مسيرة في السماء
طائرة مسيرة في السماء - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
© AFP 2023 / Amer Almohibany
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سيحصل ضباط المخابرات الأوكرانية على أكثر من 100 طائرة مسيرة من طراز "فيكتور" في إطار عقد بين وزارة الدفاع الأوكرانية وشركة تصنيع ألمانية، حسب تقارير مديرية المخابرات الرئيسية في أوكرانيا.
وكتبت على تلغرام: "سيحصل ضباط المخابرات الأوكرانية على أكثر من 105 طائرات مسيرة بموجب عقد بين وزارة الدفاع الأوكرانية وشركة Quantum-Systems GmbH الألمانية المصنعة للطائرات المسيرة. هذه هي الدفعة الثانية من طائرات فيكتور المسيرة للجيش الأوكراني، التي تمولها حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية. في أغسطس/أب 2022، طلبت أوكرانيا واستلمت 33 طائرة مسيرة ألمانية من نفس الطراز، وشهدت على كفاءتها العالية في ساحة المعركة".
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وتجدر الإشارة إلى أن فيكتور مزود بأجهزة استشعار كهروضوئية وأشعة تحت الحمراء للكشف عن الأهداف على مدار الساعة، كما أن عوامل الطقس لا تؤثر على التصميم القوي للطائرة. بالإضافة إلى ذلك، لديها قنوات آمنة لنقل البيانات وأثناء المهام القتالية قادرة على بث الفيديو إلى المحطات الأرضية في الوقت الفعلي.
وأضافت المعلومات أن "الطائرة المسيرة مجهزة بقدرات ذكاء اصطناعي متقدمة لتحليل البيانات: تسمح الخوارزميات المدمجة بالتعرف على الأشياء تلقائيًا ونقل المعلومات الاستخباراتية المهمة إلى الأرض على الفور".
وفقًا للجيش، يمكن أن تصل سرعة الطائرة المسيرة إلى 72 كم / ساعة وتحلق حتى 120 دقيقة.
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