https://sputnikarabic.ae/20230514/انطلاق-الجولة-الثانية-من-محادثات-جدة-وقف-إطلاق-النار-بين-إسرائيل-والفصائل-الفلسطينية-بوساطة-مصرية-1077022574.html

انطلاق الجولة الثانية من محادثات جدة.. وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بوساطة مصرية

انطلاق الجولة الثانية من محادثات جدة.. وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بوساطة مصرية

يستأنف ممثلو طرفي الصراع في السودان محادثات في الجولة الثانية بمدينة جدة، حول كيفية تنفيذ خطط إيصال المساعدات الإنسانية، وسحب القوات العسكرية من المناطق... 14.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-14T15:27+0000

2023-05-14T15:27+0000

2023-05-14T15:27+0000

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انطلاق الجولة الثانية من محادثات جدة.. وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بوساطة مصرية انطلاق الجولة الثانية من محادثات جدة.. وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بوساطة مصرية

في الوقت نفسه احتدمت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم مع بداية الأسبوع الخامس للحرب بينهما، وذلك على الرغم من توقيع الطرفين على إعلان جدة.أفاد سكان في مدينة أم درمان، الواقعة إلى الشمال من العاصمة السودانية الخرطوم، باهتزاز المباني جراء قوة الانفجارات مع استمرار القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان.كما شهدت مناطق جنوبي الخرطوم ومناطق أخرى في العاصمة قصفا جويا عنيفا مع دخول القتال أسبوعه الخامس.وأفاد شاهد عيان في غربي الخرطوم بقيام الجيش بشن غارات جوية على قوات الدعم السريع في المدينة ذات الكثافة السكانية العالية، رغم تعهد الجانبين المتحاربين في إعلان المبادئ الذي تم التوصل إليه في جدة الخميس بحماية المدنيين والسماح بالوصول إلى المساعدات.وقد قُتل أكثر من 750 شخصا بينما نزح مئات الآلاف منذ اندلاع القتال في 15 أبريل/ نيسان الماضي.وأضاف أحمد أن كل طرف يحاول على الأرض أن يحسن من وضعه الميداني قبل التوقيع على أي تسوية، مشيرا إلى أن هذه الحرب معقدة للغاية بحيث لا يستطيع أحد الطرفين أن يحسمها لصالحه، قبل وقت طويل مما يقطع بعدم جدواها.اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بوساطة مصريةأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، فتح معبري بيت حانون "إيرز" وكرم أبو سالم "كيرم شالوم" في قطاع غزة بصورة جزئية وتدريجية.وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "سيتم إعادة فتح المجال البحري بدءا من صباح الأحد مع العلم أن فتح المعبرين بشكل كامل سيتم وفقاً لتقييم الوضع".ويأتي فتح المعابر مع قطاع غزة، بعدما دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي"، حيز التنفيذ في العاشرة من مساء السبت.وقد ساد الهدوء قطاع غزة، مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيز التنفيذ ابتداء لإنهاء جولة توتر استمرت خمسة أيام.وذكر بيان لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي شكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على جهود القاهرة. كما رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ بالإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار وقدم الشكر لمصر على دورها الكبير وجهدها العظيم للوصول إلى هذا الاتفاق.وأضاف أبو الهول أنه لا يوجد ما يسمى ضمانات مع إسرائيل لأنها دائما ما تقدم مبررات وتجد من يصدقها، لافتا إلى أن فارق القوة العسكرية لصالحها يشجعها دائما على التمادي.وأشار أبو الهول إلى أن إسرائيل لم تتوقف عن سياسة الاغتيالات سوى الاغتيالات السياسية مثل الرنتيسي وأحمد ياسين، لكنها لم تتوقف عن اغتيال القادة الميدانيين مثل بهاء أبو العطا وتيسير الجعبري وخالد منصور، وغيرهم حتى في الضفة.السعودية تستعد لاستقبال القمة العربية وسط أجواء ملتهبة في السودان وفلسطين وعودة سوريا لأول مرة منذ 12 عاماتستضيف مدينة جدة السعودية القمة العربية العادية 32 في 19 مايو الجاري وتناقش القمة ملفات معقدة، أبرزها حرب إسرائيل السادسة وعدوانها على غزة منذ 2008. والحرب في السودان التي تبدأ شهرها الثاني رغم المحادثات التي تستضيفها جدة أيضا بين وفدي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.الملف الثالث والذي كان يمكن أن يكون الأول لولا حرب السودان هو عودة سوريا إلى الجامعة العربية والمحاولات العربية الى الضلوع بقوة في وضع حل نهائي للأزمة السورية وتوحيد البلاد وخروج كل القوات الأجنبية منها.وقد وجهت السعودية الدعوات لجميع القادة العرب لحضور القمة التي تنطلق الجمعة القادم كما قدمت الرياض دعوة لحضور قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان كما دعت أيضا الرئيس السوري بشار الأسد للمشاركة في هذه القمة.وأضاف آل عاتي: "بخصوص الملف السوداني، نجحت الدبلوماسية السعودية في جمع الطرفين والتوصل إلى مشاورات جدة وصدور إعلان جدة، فالقمة العربية ستدعم هذه الجهود كما أن الملف الليبي يشهد نوعا ما من الحلحلة طبقا للأمن القومي العربي، لذلك يمكن أن نسمي قمة جدة بقمة الانعطاف الإيجابي في العمل العربي المشترك".انطلاق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية وسط ترقب عالمي للنتائجانطلقت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية في دورتها الـ28، ويدلي الناخبون الأتراك، بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء تركيا من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد، واختيار أعضاء البرلمان وسط إجراءات أمنية مشددة.ويبلغ عدد الناخبين الأتراك الذين يحق لهم التصويت في تلك الانتخابات 60 مليونا و697 ألفا بحسب الأرقام الرسمية التي أشارت إلى خوض 24 حزبا سياسيا و151 مرشحاً مستقلاً سباق الانتخابات البرلمانية.ودخلت الأحزاب السياسية في تركيا، الانتخابات، عبر 5 تحالفات ذات توجهات مختلفة تحت مسمى "تحالف الشعب"، و"تحالف الأمة"، و"تحالف آتا" (الأجداد)، و"تحالف العمل والحرية"، و"اتحاد القوى الاشتراكية".ويتنافس على الرئاسة في تركيا 3 مرشحين، هم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان عن "تحالف الشعب"، وكمال كيليجدار أوغلو عن "تحالف الأمة" المعارض، وسنان أوغان عن تحالف "الأجداد" المعارض، وذلك عقب انسحاب محرم إينجه رئيس "حزب الوطن" المعارض من السباق الانتخابي.وأضاف كور أوغلو أن أهمية الانتخابات التركية عالميا ترجع لكم الوعود التي قدمتها المعارضة لأوروبا وأمريكا في حال دعمها وفوزها، أن تغير من مسار العلاقات التركية الخارجية، مشيرا إلى عودة سياسة الارتهان والتخفيف من التوجه الإسلامي الشرق الأوسطي.وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة مرمرة إلى أن ورقة الأقليات يتنازعها حزبا العدالة والتنمية وحزب الشعب، ولا يوجد حزب استطاع أن يستأثر بورقة الأكراد ولا الأقليات، لذا فمن غير المرجح أن تكون تلك الورقة حاسمة ولا مرجحة في تلك الانتخابات.مجموعة الـ7 الكبار تعتمد آلية جديدة لتنويع شبكات الإمداد الدولية للحد من "تبعيتها" للصيناعتمدت دول مجموعة الـ7 الكبار اليوم آلية جديدة لتنويع شبكات الإمداد الدولية، يتم تطبيقها بحلول نهاية العام الحالي كحد أقصى، بهدف الحد من تبعيتها للصين.وقال وزراء مالية دول الـ7 الكبار، إن الآلية الجديدة تنص على منح الدول ذات الدخل المتوسط والمتدني مساعدات مالية، والمساهمة في تبادل المهارات معها وإقامة الشراكات، لمساعدتها على تولي دور متزايد في هذه الآلية التي تلعب دورا مهما في الصناعة العالمية، بحيث يتم تنفيذ بنودها بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمات دولية أخرى ذات الاختصاص.وأشار البيان، إلى أن الآلية تهدف إلى مساعدة الدول النامية على عدم الاكتفاء باستخراج المواد الأولية للصناعة وحسب، بل وتمنحها القدرة على إعادة تحويلها محليا، ما سيجنبها اللجوء إلى الصين للقيام بذلك.وتعتمد هذه السياسة على مفهوم شائع بين دول مجموعة الـ7 الكبار، يهدف إلى الحد من المخاطر المحيطة بشبكات الإمداد العالمية، دون التسبب بـ"فك الارتباط" مع الصين.قال خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية الدكتور بيير عازار: "إن مجموعة السبع الكبار تخضع للمنظومة الليبرالية المعبر عنها بمنظومة الرأسمالية، فهناك أيضاً اختلاف بين المفهوم الليبرالي والمفهوم الرأسمالي، فهناك محاولات لإخراج روسيا من مجموعة السبع الكبار لأنهم باتوا يتخوفون من التمدد الروسي في البعد الاقتصادي والمالي وهذه التخوفات قد أثيرت قبل مسألة أوكرانيا وبالتالي الوضع يعتبر حساس جداً أمام بروز ما يعرف بمنظومة البريكس ودائماً هناك مداولات حول إمكانية تراجع نفوذ الدولار، مشيرا الى أنه ليس من الصحيح تراجع الدولار وفقدان قيمته ولكن يمكن أقلمة أظافر الرأسمالية، لذلك تتحرك مجموعة السبع لإعادة بلورة مفاهيم أخرى مثل طرح آليات جديدة تكون حلاً وسطاً ما بين الاتجاه الشرقي والبريكس وبين الحفاظ على الرأسمالية وخاصةً في ظل واقع دولي شديد التعقيد مثل حالة التضخم والركود وزيادة الديون والتي تعيشها أمريكا حاليا".للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"...

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