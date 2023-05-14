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https://sputnikarabic.ae/20230514/بدء-التصويت-في-الانتخابات-الرئاسية-والتشريعية-التركية-1077005137.html
بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية... صور
بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية... صور
فُتحت مراكز الاقتراع في أنحاء تركيا، اليوم الأحد، لبدء تصويت الناخبين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T05:15+0000
2023-05-14T05:36+0000
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تركيا - سبوتنيك. وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية بأن "التصويت يبدأ في أنحاء تركيا في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.وأشارت إلى أنه تم تجهيز إجمالي 191885 صندوق اقتراع للناخبين في الانتخابات.من أبرز التحالفات في الانتخابات هذه المرة، تحالف الشعب (الجمهور)، وهو تحالف تشكل بين حزب العدالة والتنمية (الحاكم) وحزب الحركة القومية عام 2018، عقب انقلاب 2016 الفاشل، وتشكل وقتها لخوض انتخابات 24 يونيو/ حزيران 2018، ونجح فيها بأغلبية مقاعد البرلمان ومقعد الرئاسة، ويحكم من وقتها، ويضم التحالف حاليا أيضا حزب الرفاه الجديد، بينما أعلن حزب "الاتحاد الكبير" دعمه للتحالف دون الانضمام إليه رسميا.وفي مواجهة هذا التحالف يأتي تحالف الأمة المعارض الذي تم تشكيله خلال الانتخابات الأخيرة بين حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير وحزب السعادة والحزب الديمقراطي، وانضم إليه بعد ذلك حزبا المستقبل بزعامة أحمد داود أوغلو، والديمقراطية والتقدم بزعامة علي باباجان. ويسعى التحالف إلى الفوز في الانتخابات ووضع حد لحكم حزب العدالة والتنمية الذي استمر منذ عام 2002.وهناك أيضا تحالف الأجداد، ويضم أحزابا يمينية ويشمل "حزب الظفر، حزب القويم، حزب العدالة، وحزب دولتي"، وتم الإعلان عن سنان أوجان كمرشح رئاسي للتحالف. ويعارض التحالف وجود المهاجرين غير النظاميين والأجانب، في تركيا، وأعلن أن أجندته تتمحور حول ترحيل الأجانب.
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أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, العالم, أخبار العالم الآن, رجب طيب أردوغان

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية... صور

05:15 GMT 14.05.2023 (تم التحديث: 05:36 GMT 14.05.2023)
© AFP 2023 / YASIN AKGULلافتات دعائية تحمل صورة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الانتخابات الرئاسية، اسطنبول، 12 مايو/ أيار 2023
لافتات دعائية تحمل صورة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الانتخابات الرئاسية، اسطنبول، 12 مايو/ أيار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
© AFP 2023 / YASIN AKGUL
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فُتحت مراكز الاقتراع في أنحاء تركيا، اليوم الأحد، لبدء تصويت الناخبين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
تركيا - سبوتنيك. وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية بأن "التصويت يبدأ في أنحاء تركيا في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وأشارت إلى أنه تم تجهيز إجمالي 191885 صندوق اقتراع للناخبين في الانتخابات.
من أبرز التحالفات في الانتخابات هذه المرة، تحالف الشعب (الجمهور)، وهو تحالف تشكل بين حزب العدالة والتنمية (الحاكم) وحزب الحركة القومية عام 2018، عقب انقلاب 2016 الفاشل، وتشكل وقتها لخوض انتخابات 24 يونيو/ حزيران 2018، ونجح فيها بأغلبية مقاعد البرلمان ومقعد الرئاسة، ويحكم من وقتها، ويضم التحالف حاليا أيضا حزب الرفاه الجديد، بينما أعلن حزب "الاتحاد الكبير" دعمه للتحالف دون الانضمام إليه رسميا.
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وفي مواجهة هذا التحالف يأتي تحالف الأمة المعارض الذي تم تشكيله خلال الانتخابات الأخيرة بين حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير وحزب السعادة والحزب الديمقراطي، وانضم إليه بعد ذلك حزبا المستقبل بزعامة أحمد داود أوغلو، والديمقراطية والتقدم بزعامة علي باباجان. ويسعى التحالف إلى الفوز في الانتخابات ووضع حد لحكم حزب العدالة والتنمية الذي استمر منذ عام 2002.
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وهناك أيضا تحالف الأجداد، ويضم أحزابا يمينية ويشمل "حزب الظفر، حزب القويم، حزب العدالة، وحزب دولتي"، وتم الإعلان عن سنان أوجان كمرشح رئاسي للتحالف. ويعارض التحالف وجود المهاجرين غير النظاميين والأجانب، في تركيا، وأعلن أن أجندته تتمحور حول ترحيل الأجانب.
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