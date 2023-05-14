https://sputnikarabic.ae/20230514/برايتون-يفوز-على-أرسنال-بثلاثية-نظيفة-ويقرب-السيتي-من-لقب-الدوري-الإنجليزي-1077029993.html
برايتون يفوز على أرسنال بثلاثية نظيفة ويقرب السيتي من لقب الدوري الإنجليزي
برايتون يفوز على أرسنال بثلاثية نظيفة ويقرب السيتي من لقب الدوري الإنجليزي
حقق فريق برايتون انتصارا ثمينا على حساب غريمه أرسنال 3-0 في مباراة من دور الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T18:59+0000
2023-05-14T18:59+0000
2023-05-14T18:59+0000
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جاءت أهداف برايتون عبر جوليو إنشيزو في الدقيقة 51، ودينيس أونديف في الدقيقة 85، فيما أحرز برايتون الهدف الثالث عن طريق بيرفيس إستوبينان بعد هجمة سريعة انتهت بتسديدة أبعدها الحارس ثم تابعها في الشباك في الدقيقة 90 + 5.وتجمد رصيد أرسنال برصيد 81 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي الذي له مباراة مؤجلة، فيما رفع برايتون رصيده إلى 58 نقطة في المركز السادس.وأصبح مانشستر سيتي بحاجة للحصول على 3 نقاط فقط في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة، من أجل الفوز باللقب للموسم الثالث على التوالي، دون النظر للقائي أرسنال المتبقيين في المسابقة.
https://sputnikarabic.ae/20230514/مانشستر-سيتي-يعزز-صدارته-في-الدوري-الإنجليزي-بثلاثية-أمام-إيفرتون-1077023351.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الدوري الإنجليزي, آرسنال, رياضة, الأخبار, منوعات
أخبار الدوري الإنجليزي, آرسنال, رياضة, الأخبار, منوعات
برايتون يفوز على أرسنال بثلاثية نظيفة ويقرب السيتي من لقب الدوري الإنجليزي
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حقق فريق برايتون انتصارا ثمينا على حساب غريمه أرسنال 3-0 في مباراة من دور الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات.
جاءت أهداف برايتون
عبر جوليو إنشيزو في الدقيقة 51، ودينيس أونديف في الدقيقة 85، فيما أحرز برايتون الهدف الثالث عن طريق بيرفيس إستوبينان بعد هجمة سريعة انتهت بتسديدة أبعدها الحارس ثم تابعها في الشباك في الدقيقة 90 + 5.
وتجمد رصيد أرسنال برصيد 81 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي الذي له مباراة مؤجلة، فيما رفع برايتون رصيده إلى 58 نقطة في المركز السادس.
وأصبح مانشستر سيتي
بحاجة للحصول على 3 نقاط فقط في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة، من أجل الفوز باللقب للموسم الثالث على التوالي، دون النظر للقائي أرسنال المتبقيين في المسابقة.