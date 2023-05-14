https://sputnikarabic.ae/20230514/بلينكن-يبحث-مع-وزير-الخارجية-القطري-الأوضاع-في-فلسطين-1077008059.html
بلينكن يبحث مع وزير الخارجية القطري الأوضاع في فلسطين
بلينكن يبحث مع وزير الخارجية القطري الأوضاع في فلسطين
تلقى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اتصالا هاتفيا، من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T07:38+0000
2023-05-14T07:38+0000
2023-05-14T07:38+0000
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وخلال الاتصال، يوم السبت، استعرض الجانبان التعاون الثنائي بين البلدين، وأحدث التطورات في أفغانستان، والتصعيد الأخير في الأراضي الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.كما رحب الوزيران بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية.ووجه وزير الخارجية القطري الشكر للولايات المتحدة على جهودها في دعم المساعي الإقليمية للتوصل إلى هذا الاتفاق.وفي العاشرة من مساء يوم السبت، وبعد 5 أيام من تصعيد إسرائيلي في عزة واستهداف مواقع وقيادات حركة"الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مصرية حيز التنفيذ، يشمل وقف استهداف المدنيين والأفراد وعدم هدم المنازل.ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، تشن إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة أطلقت عليها اسم "الدرع والسهم"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية يوم الأربعاء، إطلاق رشقات صاروخية تجاه الأراضي الإسرائيلية، وسّعت خلالها دائرة النار لتصل إلى تل أبيب ومناطق أخرى وسط البلاد.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، منذ فجر الثلاثاء، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء، و6 من قادة "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من قطاع غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت (وسط) وإصابة آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20230514/نص-وثيقة-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1077007270.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي
بلينكن يبحث مع وزير الخارجية القطري الأوضاع في فلسطين
تابعنا عبر
تلقى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اتصالا هاتفيا، من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.
وخلال الاتصال، يوم السبت، استعرض الجانبان التعاون الثنائي بين البلدين، وأحدث التطورات في أفغانستان، والتصعيد الأخير في الأراضي الفلسطينية، بحسب وكالة الأنباء القطرية
الرسمية.
كما رحب الوزيران بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية.
ووجه وزير الخارجية القطري الشكر للولايات المتحدة على جهودها في دعم المساعي الإقليمية للتوصل إلى هذا الاتفاق.
وفي العاشرة من مساء يوم السبت، وبعد 5 أيام من تصعيد إسرائيلي في عزة واستهداف مواقع وقيادات حركة"الجهاد الإسلامي
" الفلسطينية، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مصرية حيز التنفيذ، يشمل وقف استهداف المدنيين والأفراد وعدم هدم المنازل.
ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، تشن إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة أطلقت عليها اسم "الدرع والسهم"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية يوم الأربعاء، إطلاق رشقات صاروخية تجاه الأراضي الإسرائيلية، وسّعت خلالها دائرة النار لتصل إلى تل أبيب ومناطق أخرى وسط البلاد.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة
، منذ فجر الثلاثاء، عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء، و6 من قادة "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أسفر القصف الصاروخي من قطاع غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي
في مدينة رحوفوت (وسط) وإصابة آخرين.