https://sputnikarabic.ae/20230514/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1077005923.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T05:27+0000
2023-05-14T05:27+0000
2023-05-14T05:27+0000
العالم
روسيا
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العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك" الروسية، ألكسندر غوردييف، لوكالة "سبوتنيك"، إن المدفعية الروسية دمرت نقطتين لنشر مؤقت للقوات الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه.
دوت صافرات الإنذار الجوي في العاصمة الأوكرانية، كييف، ومقاطعات أوكرانية أخرى، معلنة حالة التأهب لغارات جوية في عموم أوكرانيا، في ساعة مبكرة من صباح الأحد.
دوت صافرات الإنذار الجوي في العاصمة الأوكرانية، كييف، و12 مقاطعة أوكرانية أخرى، معلنة حالة التأهب لغارات جوية، في ساعة مبكرة من صباح الأحد.