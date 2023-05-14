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https://sputnikarabic.ae/20230514/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1077005923.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
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العالم
روسيا
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العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
العالم, روسيا, новый онлайн для белой редактуры
قرية زايتسيفو، ضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:27 GMT 14.05.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:27 GMT 14.05.2023
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يسيطر ناريا على جزء من الطريق السريع قرب "أفدييفكا"
03:57 GMT
05:27 GMT 14.05.2023
أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بعد دوي صافرات الإنذار في عموم أوكرانيا.. انفجارات في مقاطعات سومي وخيرسون وتشيرنوبيل
03:18 GMT
05:26 GMT 14.05.2023
الجيش الروسي يدمر نقطتي انتشار أوكرانيتين في مقاطعة زابوروجيه
قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك" الروسية، ألكسندر غوردييف، لوكالة "سبوتنيك"، إن المدفعية الروسية دمرت نقطتين لنشر مؤقت للقوات الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه.
05:26 GMT 14.05.2023
دوي صافرات الإنذار الجوي في عموم أوكرانيا
دوت صافرات الإنذار الجوي في العاصمة الأوكرانية، كييف، ومقاطعات أوكرانية أخرى، معلنة حالة التأهب لغارات جوية في عموم أوكرانيا، في ساعة مبكرة من صباح الأحد.
05:26 GMT 14.05.2023
دوي صافرات الإنذار الجوي في كييف و12 مقاطعة أوكرانية
دوت صافرات الإنذار الجوي في العاصمة الأوكرانية، كييف، و12 مقاطعة أوكرانية أخرى، معلنة حالة التأهب لغارات جوية، في ساعة مبكرة من صباح الأحد.
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