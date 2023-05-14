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https://sputnikarabic.ae/20230514/تونس-إحباط-4-عمليات-هجرة-غير-شرعية-وإنقاذ-107-من-المهاجرين-1077016455.html
تونس.. إحباط 4 عمليات هجرة غير شرعية وإنقاذ 107 من المهاجرين
تونس.. إحباط 4 عمليات هجرة غير شرعية وإنقاذ 107 من المهاجرين
أكد الناطق الرسمي باسم الحرس التونسي حسام الدين الجبابلي، أن القوات التونسية أحبطت 4 عمليات هجرة غير شرعية مساء أمس السبت. 14.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-14T12:51+0000
2023-05-14T12:51+0000
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ووفقا لبيان نشره موقع نسمة التونسي، أوضح الجبابلي أن الرحلات الأربعة تم بإحباطها إنقاذ 107 مهاجرين كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية باتجاه الشواطئ الأوروبية.وقال: "وحدات الحرس البحري بصفاقس، تمكنت خلال ليلة 12/13 مايو/ آيار الجاري، من إحباط 3 عمليات اجتياز للحدود البحرية، وإنقاذ 99 مهاجرا من بينهم 91 من جنسيات أفريقية.يشار إلى أن تونس تعتبر أحد المراكز المهمة للهجرة غير الشرعية خصوصا القادمة من أفريقيا، ولهذا تعلن السلطات التونسية، بوتيرة شبه أسبوعية عن إحباط محاولات للهجرة إلى سواحل أوروبا وضبط مئات المهاجرين.طالع أيضا: تونس تحبط 20 عملية هجرة غير شرعية في ليلة واحدة
https://sputnikarabic.ae/20230420/وزيرا-الداخلية-التونسي-والإيطالي-يبحثان-جهود-التصدي-للهجرة-غير-الشرعية-1076134013.html
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العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن

تونس.. إحباط 4 عمليات هجرة غير شرعية وإنقاذ 107 من المهاجرين

12:51 GMT 14.05.2023
© AP Photo / Sergey Ponomarevوصول مهاجرين من سوريا إلى جزيرة يونانية
وصول مهاجرين من سوريا إلى جزيرة يونانية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2023
© AP Photo / Sergey Ponomarev
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أكد الناطق الرسمي باسم الحرس التونسي حسام الدين الجبابلي، أن القوات التونسية أحبطت 4 عمليات هجرة غير شرعية مساء أمس السبت.
ووفقا لبيان نشره موقع نسمة التونسي، أوضح الجبابلي أن الرحلات الأربعة تم بإحباطها إنقاذ 107 مهاجرين كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية باتجاه الشواطئ الأوروبية.
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وقال: "وحدات الحرس البحري بصفاقس، تمكنت خلال ليلة 12/13 مايو/ آيار الجاري، من إحباط 3 عمليات اجتياز للحدود البحرية، وإنقاذ 99 مهاجرا من بينهم 91 من جنسيات أفريقية.

وأضاف البيان أن "وحدات تابعة لمنطقة الحرس الوطني بطبلبة تمكنت من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية، وإنقاذ 8 مجتازين تونسيين، موضحا أن النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم".

يشار إلى أن تونس تعتبر أحد المراكز المهمة للهجرة غير الشرعية خصوصا القادمة من أفريقيا، ولهذا تعلن السلطات التونسية، بوتيرة شبه أسبوعية عن إحباط محاولات للهجرة إلى سواحل أوروبا وضبط مئات المهاجرين.
طالع أيضا: تونس تحبط 20 عملية هجرة غير شرعية في ليلة واحدة
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